Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι λιανικές τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 6,50 δολάρια ανά γαλόνι, επεκτείνοντας ένα ράλι που τροφοδοτείται από τις πολεμικές συγκρούσεις και οι επιπτώσεις του οποίου διαχέονται πλέον σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία.

Η μέση τιμή σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε στα 6,505 δολάρια ανά γαλόνι το Σάββατο, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA). Ο ρυθμός των αυξήσεων έχει επιταχυνθεί τον Σεπτέμβριο, με την τιμή να έχει ενισχυθεί κατά περισσότερα από 87 σεντς μέσα στον μήνα. Οι ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά, οδηγώντας το ντίζελ πάνω ακόμη και από το προηγούμενο υψηλό του 2022.

Πίεση στην προσφορά από Ιράν και Ορμούζ

Η παγκόσμια προσφορά ντίζελ βρίσκεται υπό έντονη πίεση εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, καθώς οι μεταφορές μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή δεν έχουν επιστρέψει πλήρως στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας τις ποσότητες καυσίμων που μπορούν να παράγουν τα διυλιστήρια σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Πρόσθετες πιέσεις προκαλεί η Ρωσία, η οποία έχει απαγορεύσει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του καυσίμου και ενδέχεται να παρατείνει τους περιορισμούς έως και τον Οκτώβριο, την ώρα που συνεχίζονται οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων διύλισης.

Το Σαββατοκύριακο, το διυλιστήριο της Μόσχας επλήγη από επίθεση που εντάχθηκε στο μεγαλύτερο κύμα νυχτερινών πληγμάτων που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά.

Γιατί το ακριβό ντίζελ αφορά ολόκληρη την οικονομία

Οι περισσότεροι Αμερικανοί οδηγοί δεν χρησιμοποιούν ντίζελ στα επιβατικά αυτοκίνητά τους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο καύσιμο αποτελεί βασικό κρίκο σχεδόν σε κάθε τμήμα της οικονομίας.

Χρησιμοποιείται σε φορτηγά, αγροτικά μηχανήματα, ηλεκτρογεννήτριες, πλοία και σκάφη, τρένα, αλλά και σε συστήματα θέρμανσης κατοικιών. Ως εκ τούτου, η εκτίναξη της τιμής του μπορεί να επηρεάσει το κόστος μεταφοράς και παραγωγής και, κατ’ επέκταση, τις τιμές ευρύτερου φάσματος αγαθών και υπηρεσιών.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι τιμές-ρεκόρ του ντίζελ αποκτούν και πολιτική διάσταση, ιδιαίτερα σε αγροτικές πολιτείες όπως η Αϊόβα, καθώς και σε πολιτείες όπως το Μέιν, όπου πολλά νοικοκυριά εξαρτώνται από το πετρέλαιο θέρμανσης.

Υπάρχει, πάντως, μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, οι σημερινές τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τα υψηλά του 2022, σύμφωνα με το Institute for Progress, think tank με έδρα την Ουάσιγκτον.

Σενάρια για περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών

Η απότομη άνοδος των τιμών στις αντλίες έχει ενισχύσει τις εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να εξετάσει περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων, προκειμένου να διατηρηθούν μεγαλύτερες ποσότητες στην αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος ηγείται του National Energy Dominance Council του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι μια αμερικανική απαγόρευση εξαγωγών δεν θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών.

Διαβάστε ακόμη

Ζητείται επενδυτής για 5άστερο project άνω των €59 εκατ. σε εκκλησιαστικό «φιλέτο» στη Ρόδο

Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers

Ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης με τους 300 Πικάσο και τους 4.500 πίνακες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ