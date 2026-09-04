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Με κεντρικό μήνυμα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) δεν αφορά μόνο την απορρόφηση των πόρων, αλλά κυρίως τη μετατροπή τους σε έργα με πραγματικό και μόνιμο αποτύπωμα στην ζωή των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο».

Η εκδήλωση ανέδειξε το εύρος των παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω του ΤΑΑ, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση και απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό – περίπου το 32% ή 5,9 δισ. από τα 18,2 δισ. – του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χώρα συνδέεται με έργα και δράσεις που διαχειρίζεται και υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που αποτυπώνει τον καθοριστικό ρόλο του Υπουργείου στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας, έως τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, τη διαχείριση αποβλήτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση των υδάτων, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αναπλάσεις σε δήμους και περιφέρειες, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα έργων που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και αλλάζει την εικόνα της χώρας.

Σταύρος Παπασταύρου: «Μετατρέψαμε τους πόρους του ΤΑΑ σε πραγματικές αλλαγές για τους πολίτες»

Στο fireside chat της εκδήλωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Γενικός Διευθυντής της DG Reform, κ. Declan Costello και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, συζήτησαν τον μετασχηματιστικό ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, με συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Δημήτρη Κοτταρίδη.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε, μεταξύ άλλων: «Το μεγάλο στοίχημα για εμάς στο ΥΠΕΝ ήταν να μετατρέψουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε πραγματικές αλλαγές για την ζωή των πολιτών. Και αυτό, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πίσω από κάθε τεχνικό έργο, κάθε μεταρρύθμιση, κάθε ψηφιακή διαδικασία, υπάρχει ένας πολίτης που πρέπει να εξυπηρετείται καλύτερα, ένα νοικοκυριό που πρέπει να μειώσει το κόστος του, μια επιχείρηση που πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Είτε μιλάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών, είτε για τα δίκτυα και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, είτε για τα πολεοδομικά σχέδια, είτε για τη βιώσιμη μετάβαση, ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε τη χώρα με τρόπο ουσιαστικό και αποτέλεσμα μετρήσιμο. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη, που αφήνει το ΤΑΑ. Ότι μάθαμε να δουλεύουμε πιο γρήγορα, πιο συντονισμένα και με μεγαλύτερη ευθύνη. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά. Έχουμε όμως και την εμπειρία, τα εργαλεία και, κυρίως, τους ανθρώπους για να την κάνουμε πράξη. Και θέλω να προσθέσω ότι όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης συλλογικής δουλειάς, ανθρώπων που συνεργάστηκαν, διαφώνησαν, ξενύχτησαν και τελικά βρήκαν λύσεις».

Ο κ. Costello υπογράμμισε: «Καθώς το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας εισέρχεται στην τελική του φάση, μπορούμε ήδη να δούμε το αξιοσημείωτο εύρος όσων έχουν επιτευχθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν εκταμιευθεί σημαντικοί πόροι από την ΕΕ και είμαι πεπεισμένος ότι, με τη συνέχιση της αποφασιστικής προσπάθειας, η Ελλάδα μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το φιλόδοξο Σχέδιο. Η επιτυχία προέκυψε από τον συνδυασμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με τη στήριξη του ισχυρού συντονισμού σε ολόκληρη την κυβέρνηση και της αφοσίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Στον τομέα της ενέργειας, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτά τα επιτεύγματα καταδεικνύουν πώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να μεταφραστεί σε έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και ενισχύουν το μέλλον της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε στενός εταίρος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας και ελπίζω ότι αυτή η ισχυρή συνεργασία θα συνεχιστεί πολύ πέρα από τον RRF».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαθανάσης είπε: «Η Ελλάδα, όπως απέδειξε το έγκαιρο κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, κατάφερε να μετατρέψει τις ευρωπαϊκές προθεσμίες σε εθνικούς στόχους, σε έργα και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το κράτος και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Κατάφερε όχι μόνο να απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους αλλά να δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, να θέσει τις βάσεις για το μέλλον. Ταυτόχρονα, στη διαπραγμάτευση για την επόμενη μέρα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει κονδύλια που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της ανάπτυξης, προσέρχεται με σαφείς θέσεις για τους όρους που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που είναι στο dna των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Μαριλένα Σούκουλη και κ. Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, κ. Εύη Δραμαλιώτη και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του συντονισμού, της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων, με στόχο το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμά τους να είναι άμεσο και διαρκές.

Ενέργεια και χωροταξικός σχεδιασμός: Υποδομές που θωρακίζουν και συνδέουν τη χώρα

Στο θεματικό πάνελ, με τίτλο «Ενέργεια & Χωροταξικός Σχεδιασμός: Υποδομές που θωρακίζουν και συνδέουν τη χώρα», παρουσιάστηκαν έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας και, παράλληλα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, στα έργα αποθήκευσης ενέργειας και μπαταριών, στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και σε σημαντικές αναπλάσεις.

Η συζήτηση ανέδειξε συγκεκριμένα έργα και αποτελέσματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται για πρώτη φορά, αλλά και σε εκκρεμότητες πολλών ετών που πλέον προχωρούν προς οριστική επίλυση.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, κ. Εμμανουήλ Καρράς.

Περιβάλλον: Έργα με παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές

Το δεύτερο θεματικό πάνελ είχε ως τίτλο «Προστασία του Περιβάλλοντος: Έργα παρακαταθήκη για το μέλλον» και επικεντρώθηκε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία, την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Εθνική Πολιτική για τη διαχείριση του νερού, τα έργα AntiNERO για την προστασία και αποκατάσταση των δασών, οι υποδομές ύδρευσης και λυμάτων, η προμήθεια και αξιοποίηση ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, καθώς και η παρακολούθηση και προστασία των δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τα αποτελέσματά τους, υπογραμμίζοντας ότι η περιβαλλοντική πολιτική περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην πράξη, με έργα που ενισχύουν την πρόληψη, την προστασία και την ανθεκτικότητα.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ, κ. Άγις Παπαδόπουλος και η Πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Μαρία Παπαδοπούλου.

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