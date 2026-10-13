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Στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας στους δήμους και την αντιμετώπιση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων επικεντρώθηκε η συνάντηση εργασίας της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων «Στέφανος Μάνος», εξετάστηκαν οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση παρεμβάσεων που αφορούν άμεσα στη λειτουργία των δήμων και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι οι δήμοι έχουν άμεση γνώση των αναγκών και των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών.

«Η ένωση δυνάμεων και η εποικοδομητική συνεργασία Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι Δήμοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ενεργειακά προγράμματα και οι παρεμβάσεις στους δήμους

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, καθώς και στις πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε το Προεδρείο της ΚΕΔΕ για τις ενέργειες εξεύρεσης χρηματοδότησης και υλοποίησης των προγραμμάτων «Φοίβος», «Αθηνά» και «Ηλέκτρα», που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων υποδομών.

Παράλληλα, παρουσίασε τις κατευθύνσεις για τον ανασχεδιασμό του προγράμματος «Απόλλων», το οποίο στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας από τους ΟΤΑ.

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τρόπους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των σχετικών εκκρεμοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, οι οποίες θα αναλάβουν τη θεσμική επεξεργασία συγκεκριμένων ζητημάτων και την επιτάχυνση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχαν, εκτός από τον κ. Παπασταύρου, οι Υφυπουργοί Μαριλένα Σούκουλη και Νίκος Τσάφος, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς Πέτρος Βαρελίδης, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Δέσποινα Παληαρούτα, Μανώλης Γραφάκος και Στάθης Σταθόπουλος.

Την ΚΕΔΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

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