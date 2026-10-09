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Η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα επιτρέψει στη χώρα να επιβάλει ανώτατο όριο στις τιμές του φυσικού αερίου, δίνοντας στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ένα εργαλείο για να προστατεύσει τους ψηφοφόρους από την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας.

Ο μηχανισμός θα θέτει ουσιαστικά πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας τις αυξήσεις των τιμών που μετακυλίονται στους λογαριασμούς ρεύματος, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Βάσει της πρότασης, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να τροποποιηθεί, η Ιταλία θα μπορεί να αποζημιώνει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, όταν η τιμή του καυσίμου υπερβαίνει ένα συμφωνημένο όριο.

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να συζητηθεί από τους ηγέτες των κρατών-μελών στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου.

Η Μελόνι, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με βουλευτικές εκλογές το επόμενο έτος, δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις να αναλάβει δράση για τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνησή της έχει δαπανήσει τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ από τον Μάρτιο για φορολογικές μειώσεις με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια.

Μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η κρατική Eni SpA, ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα επιβάλουν οικειοθελώς ανώτατα όρια στις τιμές των καυσίμων, εν μέσω συζητήσεων στον κυβερνητικό συνασπισμό για την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών στο πλαίσιο του προσεχούς προϋπολογισμού.

Ορισμένες από τις πηγές επισήμαναν ότι οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις Βρυξέλλες εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι το πακέτο μέτρων συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, προτού ληφθεί η τελική απόφαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένει αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενης έγκρισης των σχεδίων από την ΕΕ. Η Ιταλία θα χρηματοδοτεί τις αποζημιώσεις μέσω ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβαρύνουν τους καταναλωτές, οι οποίες, σύμφωνα με τις πηγές, θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από τη συνολική εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται.

Ο υπουργός Ενέργειας, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, δήλωσε την Πέμπτη στους βουλευτές ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου βρίσκονται «στην τελική τους φάση».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων λογαριασμών, η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα κράτη-μέλη ώστε να ανταποκριθούν στις άμεσες πιέσεις.

Μια συμφωνία θα έβαζε τέλος σε μια πολύμηνη διαφωνία μεταξύ Ρώμης και Βρυξελλών, η οποία έχει καθυστερήσει την εφαρμογή ενός βασικού μέρους του «decreto bollette», της νομοθεσίας που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος από την κυβέρνηση Μελόνι για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει αντιρρήσεις για το αρχικό σχέδιο της Ιταλίας να προστατεύσει την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο από το κόστος των εκπομπών άνθρακα, αναγκάζοντας τις δύο πλευρές να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις. Η Μελόνι είχε δηλώσει ότι ήταν βέβαιη πως τελικά θα εξασφάλιζε την έγκριση της Επιτροπής.

Η Ιταλία πιέζει εδώ και καιρό για αλλαγές στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη εξάρτησή της από την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο αφήνει καταναλωτές και επιχειρήσεις εκτεθειμένους όταν οι τιμές του καυσίμου εκτινάσσονται.

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