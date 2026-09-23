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Η Ιταλία ενέκρινε νόμο που θα επιτρέψει στη χώρα να παράγει ξανά πυρηνική ενέργεια, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την αρχική απαγόρευσή της.

Ο υπουργός Ενέργειας Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική» για την Ιταλία, μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από τη Γερουσία με 81 ψήφους υπέρ και 51 κατά, το τελευταίο βήμα που απαιτούνταν για την οριστική έγκρισή του.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε καθώς η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να περιορίσει τις επιπτώσεις της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές, ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Η χώρα είχε εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια έπειτα από δημοψήφισμα που ακολούθησε την καταστροφή του Τσερνόμπιλ και έκλεισε τους τελευταίους πυρηνικούς σταθμούς της το 1990.

Ακόμη και μετά την έγκριση του νόμου, παραμένει ασαφές εάν —ή πότε— η χώρα θα μπορέσει να παράγει ξανά ενέργεια από πυρηνικές πηγές. Η κατασκευή πυρηνικών σταθμών διαρκεί συνήθως χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η επιστροφή στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας θα απαιτήσει χρόνο ακόμη και μετά τη θέσπιση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου. Ο Πικέτο Φρατίν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Ιταλίας, καθώς επιτρέπει τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια.

Η Μελόνι δέχεται πιέσεις να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στους ψηφοφόρους. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνησή της μείωσε έναν φόρο για τις οδικές μετακινήσεις για εκατομμύρια πολίτες και παρέτεινε φορολογική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο τη σταδιακή κατάργησή της.

Τα περιθώρια στα δημόσια οικονομικά της χώρας παραμένουν περιορισμένα. Η εθνική στατιστική υπηρεσία επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι το έλλειμμα της Ιταλίας διαμορφώθηκε στο 3,1%, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα δεν θα μπορέσει φέτος να εξέλθει από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθεστώς εποπτείας για χώρες με υψηλά ελλείμματα.

Ο νέος νόμος για την πυρηνική ενέργεια δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία να εκδώσει, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του, νομοθετικά διατάγματα που θα καλύπτουν την παραγωγή και τη χρήση βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας, τη διαχείριση αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και την έρευνα για την πυρηνική σύντηξη.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και με το κατά πόσο οι προηγμένες τεχνολογίες που προωθεί η κυβέρνηση θα είναι εμπορικά διαθέσιμες εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

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