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Η Ιταλία ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, με την κυβέρνηση να προωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει στην επαναλειτουργία του κλάδου έως το 2035. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια απουσίας από την πυρηνική παραγωγή, η Ρώμη επιχειρεί να επαναφέρει την ατομική ενέργεια στο ενεργειακό της μείγμα, αντιμετωπίζοντάς την ως εργαλείο για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει τη δημιουργία του απαραίτητου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη νέων αντιδραστήρων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει άμεση έναρξη κατασκευών. Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή και αναμένεται να περάσει από τη Γερουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναφορά της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Η Ιταλία είχε εγκαταλείψει την πυρηνική παραγωγή μετά το δημοψήφισμα του 1987, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ. Οι τελευταίοι πυρηνικοί σταθμοί της χώρας έκλεισαν το 1990 και έκτοτε η ηλεκτροπαραγωγή βασίστηκε κυρίως σε φυσικό αέριο και εισαγόμενες ενεργειακές πηγές.

Η ενεργειακή εξάρτηση αλλάζει τα δεδομένα

Η ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών, η γεωπολιτική αστάθεια και η άνοδος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οδηγήσει την ιταλική κυβέρνηση σε αναθεώρηση της πολιτικής της. Η εξάρτηση από ξένες προμήθειες φυσικού αερίου και καυσίμων θεωρείται πλέον ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι συνδέει την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια με την προσπάθεια για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, αλλά και με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Παράλληλα, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πρόκληση τις επόμενες δεκαετίες. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας, η ανάπτυξη των βιομηχανικών εφαρμογών και η επέκταση των κέντρων δεδομένων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες ανάγκες για σταθερή και αξιόπιστη παραγωγή ηλεκτρισμού.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η πυρηνική ενέργεια έχει επιστρέψει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) ως μια τεχνολογία που θα μπορούσε να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση.

Το στοίχημα των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων

Το ιταλικό σχέδιο βασίζεται κυρίως στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, οι οποίοι θεωρούνται πιο ευέλικτοι σε σχέση με τους παραδοσιακούς μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς. Η λογική είναι ότι η τυποποιημένη παραγωγή τους θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον χρόνο κατασκευής και να επιτρέψει την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ρώμης, η βιομηχανική παραγωγή τέτοιων αντιδραστήρων προς το τέλος της δεκαετίας θα μπορούσε να περιορίσει τον χρόνο υλοποίησης σε περίπου τρία έως τέσσερα χρόνια, με στόχο την παραγωγή ενέργειας από νέες πυρηνικές μονάδες το 2034 ή το 2035.

Ωστόσο, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε έργου, απαιτείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ασφάλειας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής πυρηνικής εποπτείας, κανόνες για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και σχεδιασμό για τη δημιουργία εθνικού χώρου αποθήκευσης.

Η διαχείριση των εγκαταστάσεων θα μπορούσε να ανατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά υπό αυστηρό δημόσιο έλεγχο και εποπτεία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Οι επιχειρήσεις εξετάζουν ήδη τις επιλογές τους

Η πιθανή επιστροφή της Ιταλίας στην πυρηνική παραγωγή έχει ήδη κινητοποιήσει τη βιομηχανία, καθώς εταιρείες ενέργειας και τεχνολογίας αξιολογούν τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις τεχνολογίες νέας γενιάς, οι οποίες υπόσχονται μικρότερο μέγεθος εγκαταστάσεων, μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό σύστημα.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις ανανεώσιμες πηγές, προσφέροντας σταθερή παραγωγή όταν η ηλιακή και η αιολική ενέργεια δεν επαρκούν.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ιταλία είναι αν η επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί από πολιτική εξαγγελία σε πραγματικό ενεργειακό σχέδιο, ικανό να περιορίσει το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές και να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της χώρας.

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