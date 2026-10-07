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Η διεθνής αγορά πετρελαϊκών προϊόντων δέχεται ένα νέο πλήγμα, καθώς η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές καυσίμων και στρέφει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των διυλιστηρίων στην κάλυψη των εσωτερικών αναγκών. Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, με τις αγορές να αντιμετωπίζουν ήδη μειωμένες ροές από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

Κινεζικά διυλιστήρια έχουν αναστείλει για τον Οκτώβριο τις περισσότερες αποστολές βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων προς αγορές εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο. Παράλληλα, η PetroChina ακύρωσε ορισμένα φορτία βενζίνης και αεροπορικού καυσίμου που είχαν προγραμματιστεί για τον μήνα, ενώ η Zhejiang Petrochemical δεν προχώρησε σε νέες προγραμματισμένες αποστολές κατά την περίοδο της εθνικής αργίας.

Η διάρκεια του περιορισμού παραμένει αβέβαιη. Η επανέναρξη των εξαγωγών θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία των εγχώριων αποθεμάτων και την παραγωγή των διυλιστηρίων μετά την ολοκλήρωση της αργίας στις 7 Οκτωβρίου.

Τα αποθέματα πίσω από την απόφαση του Πεκίνου

Η στροφή της Κίνας προς την εσωτερική αγορά δεν είναι τυχαία. Παρά τη γιγαντιαία βιομηχανία διύλισης που διαθέτει, η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος προμήθειας αργού και δυσκολότερη πρόσβαση σε ορισμένες πηγές εφοδιασμού. Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα καυσίμων έχουν υποχωρήσει, περιορίζοντας το περιθώριο για μεγάλες εξαγωγές.

Το Πεκίνο είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές τον Μάρτιο, όταν οι διαταραχές στις ροές αργού από τη Μέση Ανατολή δημιούργησαν ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασμού. Οι περιορισμοί χαλάρωσαν αργότερα, όμως οι εξαγωγές παρέμειναν υπό στενότερη κρατική διαχείριση. Reuters

Η νέα απόφαση δείχνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Για μια χώρα με τεράστια κατανάλωση και τον μεγαλύτερο διυλιστικό στόλο παγκοσμίως, η διατήρηση επαρκών ποσοτήτων στο εσωτερικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Νέα πίεση στην αγορά ντίζελ

Η επίδραση της κινεζικής απόφασης είναι ήδη ορατή στις αγορές της Ασίας. Η διαφορά τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων φορτίων και εκείνων του επόμενου μήνα διευρύνθηκε, ένδειξη ότι οι traders προεξοφλούν στενότερη προσφορά. Τα περιθώρια διύλισης ντίζελ στην Ασία κινήθηκαν επίσης υψηλότερα, καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές ποσότητες.

Το ντίζελ αποτελεί το πιο ευαίσθητο σημείο της αγοράς. Χρησιμοποιείται στις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία και τη θέρμανση, με αποτέλεσμα μια παρατεταμένη άνοδος της τιμής του να μεταφέρεται γρήγορα στο κόστος της οικονομίας.

Η Ασία διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές πηγές σε σχέση με τη λεκάνη του Ατλαντικού, όμως η Κίνα παραμένει σημαντικός προμηθευτής αρκετών αγορών. Η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Αυστραλία και άλλες χώρες εξαρτώνται σε διαφορετικό βαθμό από τις κινεζικές εξαγωγές, επομένως η απουσία φορτίων δημιουργεί ανάγκη για νέες εισαγωγές.

Ρωσία, Κίνα και ένας δύσκολος χειμώνας

Η κινεζική κίνηση έρχεται να προστεθεί στην παράταση της ρωσικής απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθέσιμη προσφορά. Η Ρωσία, που αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ντίζελ, έχει επιλέξει να κρατήσει μεγαλύτερες ποσότητες στην εγχώρια αγορά. Reuters

Την ίδια στιγμή, οι ροές διυλισμένων προϊόντων από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, ακόμη και καθώς οι ροές αργού πετρελαίου έχουν σε μεγάλο βαθμό προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Η διαφορά είναι κρίσιμη: η αγορά μπορεί να βρει αργό, αλλά δυσκολεύεται περισσότερο να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες έτοιμων καυσίμων, σύμφωνα με τον Guardian.

Αυτό είναι που καθιστά την κινεζική απόφαση ιδιαίτερα σημαντική. Εάν οι εξαγωγές επανέλθουν μετά την αργία, η πίεση μπορεί να περιοριστεί. Εάν όμως η αναστολή παραταθεί, η παγκόσμια αγορά θα πρέπει να καλύψει ένα ακόμη κενό, σε μια περίοδο όπου Ρωσία, Μέση Ανατολή και Κίνα περιορίζουν ταυτόχρονα τη διαθεσιμότητα καυσίμων. Και όσο πλησιάζει ο χειμώνας, το περιθώριο ασφαλείας για την αγορά γίνεται μικρότερο.

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