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Η παρατεταμένη ακρίβεια στο ντίζελ ενδέχεται να αποτελέσει αναγκαία συνθήκη για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς καυσίμων έως και το 2027. Αυτή είναι η βασική εκτίμηση της Goldman Sachs, η οποία προειδοποιεί ότι η περιορισμένη δυναμικότητα των διυλιστηρίων, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ανάκαμψη της κατανάλωσης, δημιουργεί συνθήκες παρατεταμένης πίεσης στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής ενεργειακής κρίσης είναι ότι η αποκλιμάκωση του αργού πετρελαίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα φθηνότερο ντίζελ. Ακόμη και εάν οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ομαλοποιηθούν, η παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων ενδέχεται να μην επαρκεί για να καλύψει ταυτόχρονα την τρέχουσα κατανάλωση και την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι οι υψηλές τιμές λειτουργούν ως μηχανισμός περιορισμού της ζήτησης, αποτρέποντας μια ταχύτερη ανάκαμψη της κατανάλωσης από εκείνη που μπορεί να εξυπηρετήσει το παγκόσμιο σύστημα διύλισης.

Goldman Sachs: Περιθώρια άνω των 40 δολαρίων το 2027

Στην ανάλυσή της, η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα περιθώρια διύλισης για το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα θα ξεπεράσουν κατά μέσο όρο τα 40 δολάρια ανά βαρέλι το 2027, υπερδιπλάσια από τα συνήθη επίπεδα των περίπου 20 δολαρίων.

Πρόκειται για τα λεγόμενα crack spreads, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και της αξίας των προϊόντων που προκύπτουν από τη διύλισή του. Η διεύρυνσή τους αντανακλά τη στενότητα στην προσφορά καυσίμων, ακόμη και όταν οι τιμές της πρώτης ύλης υποχωρούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τράπεζα προβλέπει σταθεροποίηση του Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς αναμένει σταδιακή αποκατάσταση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η βελτίωση της διαθεσιμότητας αργού δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στα τελικά προϊόντα.

Ο Νικχίλ Μπαντάρι, συνδιευθυντής έρευνας φυσικών πόρων για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού της Goldman Sachs, εκτιμά ότι οι τιμές πρέπει να παραμείνουν αρκετά υψηλές ώστε να συνεχιστεί ο περιορισμός της κατανάλωσης και το επόμενο έτος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ανάκαμψη της ζήτησης θα μπορούσε να αναγκάσει τα διυλιστήρια να λειτουργήσουν με τον υψηλότερο βαθμό αξιοποίησης της τελευταίας εικοσαετίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων ελλείψεων.

Μικρότερη διυλιστική ικανότητα και εξαντλημένα αποθέματα

Η στενότητα στην αγορά δεν αποτελεί αποκλειστικά συνέπεια των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Συνδέεται επίσης με διαρθρωτικούς περιορισμούς στη διύλιση, οι οποίοι δυσκολεύουν την ταχεία αύξηση της παραγωγής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η διυλιστική ικανότητα εκτός Κίνας θα μειωθεί κατά περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως το 2026, ενώ περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερήσιας δυναμικότητας στη Μέση Ανατολή παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Πρόσθετες πιέσεις δημιουργούν οι ζημιές σε ρωσικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν περιορίσει την παραγωγή και τις εξαγωγές ντίζελ. Παράλληλα, αμερικανικά διυλιστήρια που λειτουργούν με αυξημένη ένταση θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης που έχουν αναβληθεί, περιορίζοντας προσωρινά τη δυναμικότητά τους.

Η εικόνα επιβαρύνεται από τα χαμηλά αποθέματα. Η Goldman εκτιμά ότι το 2026 ενδέχεται να ολοκληρωθεί με διαθέσιμες ποσότητες διυλισμένων προϊόντων που, με βάση τις ημέρες κάλυψης της ζήτησης, θα βρίσκονται κάτω από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2015.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίου ή μεταφοράς καυσίμων μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλη αντίδραση στις τιμές.

Η παρέμβαση της G7 και το πρόβλημα της αναπλήρωσης

Η απόφαση των χωρών της G7 για διάθεση 100 εκατ. βαρελιών αργού και διυλισμένων προϊόντων σε διάστημα τεσσάρων μηνών προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, με ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση ενίσχυση της προσφοράς ντίζελ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε υποχώρηση των ευρωπαϊκών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου κίνησης κατά 5,75%, αποτυπώνοντας την προσδοκία για βραχυπρόθεσμη βελτίωση της διαθεσιμότητας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων έχει συγκεκριμένα όρια. Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων αυξάνει προσωρινά την προσφορά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί την ανάγκη μελλοντικής αναπλήρωσής τους.

Ο Αμίν Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, έχει επισημάνει ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης μπορούν να εξασφαλίσουν χρόνο, όχι όμως να αντιμετωπίσουν τις μακροπρόθεσμες ελλείψεις.

Αντίστοιχα, ο αναλυτής της CLSA, Μπάντεν Μουρ, εκτιμά ότι η πραγματική ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη. Η πρόσφατη υποχώρηση της κατανάλωσης αντανακλά κυρίως περιορισμό χρήσης και άντληση αποθεμάτων, παρά μόνιμη αλλαγή των αναγκών.

Η ανασύσταση των αποθεμάτων θα μπορούσε να απαιτήσει έως δύο χρόνια, δημιουργώντας πρόσθετη ζήτηση σε μια ήδη περιορισμένη αγορά.

Ο κίνδυνος για μεταφορές, επιχειρήσεις και πληθωρισμό

Η παραμονή του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα έχει ευρύτερες οικονομικές συνέπειες. Το συγκεκριμένο καύσιμο αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους για οδικές μεταφορές, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Επομένως, η διατήρηση υψηλών περιθωρίων διύλισης μπορεί να περιορίσει τα οφέλη από μια ενδεχόμενη πτώση του Brent και να συντηρήσει πληθωριστικές πιέσεις.

Το βασικό συμπέρασμα της Goldman Sachs είναι ότι η αγορά αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επάρκειας διυλισμένων προϊόντων και όχι μόνο αργού πετρελαίου. Μέχρι να αποκατασταθεί η παραγωγική δυναμικότητα και να αναπληρωθούν τα αποθέματα, οι υψηλές τιμές ενδέχεται να παραμείνουν ο βασικός μηχανισμός εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης.

Η πρόβλεψη της Goldman για τα περιθώρια διύλισης και η εκτίμηση για συρρίκνωση της δυναμικότητας επιβεβαιώνονται από πρόσφατες δημοσιεύσεις, ενώ τα στοιχεία για τις ελλείψεις και τις επιπτώσεις στις τιμές υποστηρίζονται και από νεότερα δεδομένα της αγοράς.

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