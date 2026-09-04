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Eνα σημαντικό βήμα για την επέκταση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας έγινε σήμερα με την υπογραφή νέου Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου. Ο ΔΕΣΦΑ και οι συμμετέχουσες εταιρείες καλωσόρισαν επίσημα τη NOMAGAS της Βόρειας Μακεδονίας και την Transportgas Serbia της Σερβίας στην πρωτοβουλία, επεκτείνοντας περαιτέρω τον Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 10ου Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEF), παρουσία του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, της Υπουργού Ενέργειας της Βουλγαρίας, Iva Petrova, της Υπουργού Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Božinovska, του Ουκρανού Υφυπουργού Ανάκαμψης, Υποδομών και Μεταφορών, Artem Rybchenko, της Υφυπουργού Ενέργειας και Ορυχείων της Σερβίας, Jovana Joksimović, του Υφυπουργού Ενέργειας της Ρουμανίας, Cristian-Silviu Bușoi, του Επίτιμου Προξένου της Ουγγαρίας στη Θεσσαλονίκη, Δημήτριου Τάκα και του Επίτιμου Προξένου της Σλοβακίας στη Θεσσαλονίκη, Δημήτριου Παπασταύρου. Στην τελετή παρέστησαν επίσης η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο Joshua Volz, Ειδικός Απεσταλμένος για την Ενέργεια των ΗΠΑ και η Επιτετραμμένη Ακόλουθος των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία, Nicole Varnes.

Με την προσθήκη των δύο νέων μελών, ο Κάθετος Διάδρομος συγκεντρώνει πλέον:

• Ελλάδα: DESFA, Gastrade

• Βουλγαρία: ICGB, Bulgartransgaz

• Ρουμανία: Transgaz

• Ουγγαρία: FGSZ

• Σλοβακία: Eustream

• Ουκρανία: GTSOU

• Μολδαβία: Vestmoldtransgaz

• Βόρεια Μακεδονία: NOMAGAS

• Σερβία: Transportgas Serbia

Η επέκταση αντικατοπτρίζει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με την υποστήριξη των Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού και την ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας.

Μέσω του νέου Μνημονίου, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα συντονίσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και λειτουργία των διασυνδεδεμένων συστημάτων μεταφοράς τους, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων υποδομών, στον εντοπισμό πρόσθετων αναγκών υποδομής, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αμφίδρομης ροής φυσικού αερίου και στην επέκταση της διασυνοριακής δυναμικότητας. Η συνεργασία θα συνεχιστεί επίσης σε ρυθμιστικό, τεχνικό και εμπορικό επίπεδο, με στόχο να καταστεί ο Κάθετος Διάδρομος πιο ευέλικτος, ανταγωνιστικός και ελκυστικός για την αγορά.

Με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται περαιτέρω στα Δυτικά Βαλκάνια, ενισχύοντας τον βασικό του ρόλο ως περιφερειακής ενεργειακής οδού που συνδέει διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού με αγορές σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η Maria Sferruzza, CEO του ΔΕΣΦΑ, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Κάθετο Διάδρομο και για την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία. Η συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας διευρύνει σημαντικά τη γεωγραφική εμβέλεια της πρωτοβουλίας και ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων. Με τη συνεργασία, οι συμμετέχοντες Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις υπάρχουσες υποδομές, να υποστηρίξουν νέες διασυνδέσεις και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ευελιξία για την περιοχή. Αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση μιας πιο διασυνδεδεμένης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως πύλης για διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό στην ευρύτερη περιοχή».

Το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας ενισχύει τη δέσμευση των συμμετεχουσών εταιρειών για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου ως στρατηγικής συνιστώσας της ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας της περιοχής.

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