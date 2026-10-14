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Η αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη εγκαινιάστηκε σήμερα στις Νέες Καρυές Λάρισας παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Εκτελεστικού Προέδρου της METLEN Ευάγγελου Μυτιληναίου, του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη Αντώνη Καράτζη, βουλευτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που εγκαινιάζουμε σήμερα, εδώ στη Θεσσαλία, τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα έργο που αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα του ενεργειακού συστήματος, καθώς η αποθήκευση, μαζί με τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, είναι απαραίτητη για να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά την καθαρή ενέργεια που παράγουμε και να εξασφαλίσουμε πιο αξιόπιστη και προβλέψιμη ενέργεια για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το ενεργειακό σύστημα χωρίς να σκεφτόμαστε πώς θα λειτουργήσει η βιομηχανία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναβιομηχάνιση χωρίς να έχουμε απαντήσει στο ενεργειακό κόστος. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια χωρίς να επενδύουμε στις υποδομές που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας ενεργειακούς πόρους.

Η σημερινή επένδυση είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της λογικής. Μια μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας, ενταγμένη σε ένα σύστημα με όλο και περισσότερες ΑΠΕ, δίκτυα και διασυνδέσεις, συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος. Και όσο περισσότερες τέτοιες επενδύσεις πραγματοποιούνται, τόσο περισσότερο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο ενεργειακό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα. Να συνδέσει την καθαρή ενέργεια με την αποθήκευση και τα δίκτυα.

Να στηρίξει πάνω σε αυτή τη βάση τη βιομηχανία και να δημιουργήσει νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Η METLEN θα συνεχίσει να επενδύει προς αυτή την κατεύθυνση, στην Ελλάδα και διεθνώς. Ευχαριστώ θερμά τους εταίρους μας στον Όμιλο Καράτζη, και προσωπικά τον Αντώνη Καράτζη, καθώς και όλους τους ανθρώπους της METLEN που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου». τόνισε ο κ.Μυτιληναίος.

Ο κ. Καράτζης με τη σειρά του, σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Καράτζη και για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Η συμμετοχή μας σε ένα έργο αποθήκευσης ενέργειας αυτής της κλίμακας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε υποδομές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ουσιαστική αξία για την ελληνική οικονομία.

Μαζί με τη METLEN, αποδεικνύουμε ότι δύο κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενώσουν δυνάμεις, τεχνογνωσία και επενδυτική βούληση, υλοποιώντας έργα διεθνών προδιαγραφών που ενισχύουν την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας.

Για εμάς, το έργο αυτό αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής, στην οποία θέλουμε να έχουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε πολύ για την ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γνωρίζουμε, όμως, πλέον ότι η παραγωγή καθαρής ενέργειας από μόνη της δεν αρκεί.

Χωρίς αποθήκευση, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση. Η δυνατότητα να αποθηκεύουμε ενέργεια όταν υπάρχει πλεόνασμα και να την επιστρέφουμε στο δίκτυο όταν πραγματικά χρειάζεται είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, την καλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και, τελικά, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

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