Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αβεβαιότητα των καταναλωτών γύρω από τη μετάβαση της Ινδίας στη βενζίνη E20 ωθεί ορισμένους προς οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του κλάδου στο Reuters.

Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά, βρέθηκαν τον Ιούλιο σε απόσταση αναπνοής από τις πωλήσεις των βενζινοκίνητων μοντέλων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Εμπόρων Αυτοκινήτων της Ινδίας (FADA). Τα συγκεκριμένα οχήματα αντιπροσώπευσαν το 40,59% των συνολικών πωλήσεων τον Ιούλιο, μόλις 1,09 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 41,68% των βενζινοκίνητων οχημάτων.

Η μετατόπιση αυτή καταγράφεται εν μέσω των ανησυχιών που έχει προκαλέσει η εφαρμογή της βενζίνης E20 στην Ινδία. Πρόκειται για καύσιμο που περιέχει 20% αιθανόλη, μια αλκοόλη φυτικής προέλευσης η οποία αναμειγνύεται με τη βενζίνη, με στόχο να περιοριστεί η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου. Η νέα πολιτική αντικατέστησε την προηγούμενη βενζίνη E10, η οποία περιείχε χαμηλότερη αναλογία αιθανόλης.

Η μετάβαση έχει προκαλέσει επικρίσεις από μερίδα πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη επηρεάζει την οικονομία καυσίμου και τις επιδόσεις των οχημάτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση παλαιότερων αυτοκινήτων που δεν έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση καυσίμου E20.

«Αυτό που βλέπουμε είναι περισσότερο ερωτήματα από τους καταναλωτές παρά παράπονα», δήλωσε στο Reuters ο Σάι Γκιριντάρ, αντιπρόεδρος της FADA, προσθέτοντας ότι οι αντιπροσωπείες δεν έχουν δεχθεί ούτε μία καταγγελία που να συνδέει προβλήματα σε οχήματα με τη χρήση βενζίνης E20, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούν χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μήνα.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων οχημάτων στις λιανικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων υποχώρησε περίπου στο 41%, από 47,6% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο, περίπου στο 18%, σύμφωνα με τον Γκιριντάρ.

Καθώς το μερίδιο της βενζίνης περιορίστηκε, τα οχήματα που κινούνται με CNG και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κέρδισαν έδαφος. Το μερίδιο των οχημάτων CNG αυξήθηκε περίπου στο 24% από 21% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευσαν σχεδόν το 8% των πωλήσεων, έναντι περίπου 5% το προηγούμενο έτος.

Ο Γκιριντάρ ανέφερε ότι έρευνες μεταξύ των εμπόρων αυτοκινήτων δείχνουν πως ορισμένοι καταναλωτές αναβάλλουν την αγορά βενζινοκίνητων οχημάτων ή εξετάζουν επιλογές εναλλακτικών καυσίμων, εξαιτίας των ανησυχιών που σχετίζονται με την E20, την κατανάλωση καυσίμου και τη συμβατότητα των οχημάτων.

Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος αυτής της ανησυχίας στην ελλιπή ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι αντιπροσωπείες δεν ήταν αρχικά προετοιμασμένες για τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που δέχθηκαν από τους πελάτες σχετικά με τη μετάβαση στο νέο καύσιμο.

Η FADA σημείωσε ότι, παρότι η αγορά επιβατικών οχημάτων εισέρχεται στον Αύγουστο με ισχυρό απόθεμα διαθέσιμων οχημάτων και νέες κυκλοφορίες μοντέλων, μια σαφέστερη ενημέρωση γύρω από την εφαρμογή της E20 θα μπορούσε να συμβάλει στο να προχωρήσουν σε αγορές καταναλωτές που εξακολουθούν να εμφανίζονται διστακτικοί.

Συνολικά, οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 19,1% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 416.555 μονάδες, με τη ζήτηση να ενισχύεται από τις φορολογικές μειώσεις και την κυκλοφορία νέων μοντέλων, σύμφωνα με τη FADA.

Διαβάστε επίσης

Προειδοποίηση JPMorgan: Ερχεται νέο παγκόσμιο σοκ στα τρόφιμα – Η «τέλεια καταιγίδα» που απειλεί το τραπέζι του 2027

Aramco: Πώς άλλαξε τον δρόμο για το πετρέλαιο – Τα φορτία εκτός Ορμούζ μέσω Fujairah

Disney και ABC κατά Τραμπ: Στα δικαστήρια για τις τηλεοπτικές άδειες – Ο παράγοντας Τζίμι Κίμελ και η «εκστρατεία αντιποίνων»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ