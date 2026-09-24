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Το ζήτημα της συμμετοχής της Κύπρου στην διάσκεψη για το κλίμα στην Αττάλεια της Τουρκίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, Wopke Hoekstra, στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στο επίκεντρο της συνάντησής μας οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας και ο απαράδεκτος αποκλεισμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης – Nikos Christodoulides, από τη Σύνοδο Ηγετών της Διάσκεψης. Η ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ αποτελεί κοινή μας θέση.» «Είτε όλοι ισότιμα στην COP31, είτε κανένας».

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