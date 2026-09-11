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Απάντηση στην κριτική που άσκησε με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Α.Σ. ο τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα των επενδύσεων και της φορολογίας, δίνουν κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζοντας ότι η προσέλκυση κεφαλαίων, εταιρειών και ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομίας.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ο κ. Κουτεντάκης «ανακάλυψε έναν περίεργο φορολογικό παράδεισο», καθώς πρόκειται για ανθρώπους και επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν παρουσία στην Ελλάδα, δεν επένδυαν στη χώρα, δεν δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και δεν κατέβαλλαν φόρους εδώ, ενώ πλέον καλούνται να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η κυβερνητική στρατηγική αποσκοπεί στη δημιουργία νέων φορολογικών εσόδων από δραστηριότητες που μέχρι πρότινος απέφεραν μηδενικά έσοδα για το Δημόσιο. Τα πρόσθετα αυτά έσοδα, όπως υποστηρίζουν, μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για μειώσεις φόρων και ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στη φορολογική διάσταση, αλλά συνδέεται με τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ένα περιβάλλον που, όπως αναφέρουν, μπορεί να προσελκύσει νέες εταιρείες, να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού και να προσελκύσει διεθνή στελέχη που θα επιλέξουν τη χώρα ως τόπο εργασίας και επένδυσης.

«Φυσικά και συναντάμε επενδυτές στο Λονδίνο και παντού. Φυσικά και τους διεκδικούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας», σημειώνουν οι κύκλοι του υπουργείου, προσθέτοντας ότι η προσέλκυση επενδύσεων, κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί κομματική επιλογή, αλλά εθνική ανάγκη.

Αναφορικά με την κριτική περί φορολογικής μεταχείρισης, υπογραμμίζουν ότι στις μεγάλες διεθνείς αγορές, όπως η Wall Street και το City του Λονδίνου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια λογική «πατριωτικού φόρου», καθώς, όπως υποστηρίζουν, για να φορολογηθεί ο πλούτος πρέπει πρώτα να έχει δημιουργηθεί και να έχει εγκατασταθεί στη χώρα.

Οι ίδιοι κύκλοι αφήνουν αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, αναφέροντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζει «από πρώτο χέρι» το κόστος της φυγής κεφαλαίων από την Ελλάδα, καθώς αυτή ήταν η εμπειρία προηγούμενων περιόδων. Όπως σημειώνουν, το κόστος αυτής της κατάστασης επιβαρύνθηκε τελικά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Καταλήγοντας, καλούν την αντιπολίτευση να συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις, ώστε να μην επαναληφθούν πρακτικές που απομάκρυναν κεφάλαια από τη χώρα.

«Ας συμφωνήσουμε, έστω και τώρα, σε ένα πράγμα: να μη διώξουμε ξανά αυτά που σήμερα αγωνιζόμαστε να φέρουμε στην Ελλάδα. Να μη γκρεμίσουμε όσα χτίζουμε, μέρα με τη μέρα, με κόπο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ Φραγκίσκος Κουτεντάκης είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι «την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός δεσμεύεται να αυξήσει από 5% σε 15% τη φορολογία των υψηλών αμοιβών κυβερνητικοί εκπρόσωποι επισκέπτονται γραφεία hedge funds στο Λονδίνο για να διαφημίσουν τα ελληνικά φορολογικά προνόμια».

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