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Η φετινή χρονιά υποτίθεται ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι προβλέψεις ήθελαν το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι, από 68 δολάρια το 2025 και 80 δολάρια το 2024, εν μέσω μιας «υπερπροσφοράς» πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Αντί γι’ αυτό, ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στον Κόλπο εκτόξευσε τις τιμές σε τριψήφια επίπεδα.

Πολλοί αναλυτές αναμένουν πλέον ότι η μέση τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 100 δολάρια ή και υψηλότερα το 2026, ενώ ορισμένοι προβλέπουν ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η απροσδόκητη άνοδος των τιμών αποδείχθηκε ευλογία για τον κλάδο. Οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως έχουν ενισχυθεί συνολικά κατά 40% από την αρχή του έτους, έναντι ανόδου 12% για το σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων. Τα συνδυασμένα κέρδη των επτά μεγαλύτερων ολοκληρωμένων πετρελαϊκών εταιρειών της Δύσης, μαζί με τη σαουδαραβική κρατική πετρελαϊκή Aramco, έφτασαν τα 91 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026, διπλάσια σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Από τη δημοσιονομική πειθαρχία στα τεράστια πλεονάσματα

Η σημερινή ευφορία έρχεται έπειτα από χρόνια αυτοσυγκράτησης που επέβαλαν οι μέτοχοι στις πετρελαϊκές, μετά το επενδυτικό ξεφάντωμα που συνέπεσε με την κατάρρευση των τιμών στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες πράγματι αυξήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 120 δολάρια το βαρέλι, όμως οι ταμειακές ροές αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα.

Το πλεόνασμα κατευθύνθηκε κυρίως στην αποπληρωμή χρέους και στις αποδόσεις προς τους μετόχους και όχι σε νέες γεωτρήσεις. Ακόμη και η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό στο κόστος γεωτρήσεων και υπηρεσιών και όχι μια πραγματική έκρηξη της δραστηριότητας.

Αυτή τη φορά, όμως, οι πετρελαϊκές ενδέχεται να χρειαστεί να κάνουν περισσότερα με τα τεράστια αποθέματα μετρητών που έχουν συσσωρεύσει. Ο πόλεμος στον Κόλπο θα μπορούσε έτσι να προετοιμάσει το έδαφος για ένα κύμα εξερευνήσεων και συμφωνιών, το οποίο θα διαμορφώσει τον κλάδο για το υπόλοιπο της δεκαετίας και πιθανότατα ακόμη περισσότερο.

Μέχρι στιγμής, οι πετρελαϊκές έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία απροσδόκητα κέρδη τους κυρίως για τη μείωση του χρέους, την επιβράβευση των μετόχων και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση της παραγωγής από υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία.

Πρώτα απ’ όλα, το χρέος. Οι πετρελαϊκές χρησιμοποίησαν μεγάλο μέρος των μετρητών που εισέρρευσαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία για να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους. Στους περίπου 18 μήνες πριν από τον πόλεμο στον Κόλπο, καθώς οι τιμές υποχωρούσαν, επέστρεψαν στον δανεισμό προκειμένου να διατηρήσουν σταθερές τις διανομές προς τους μετόχους και να χρηματοδοτήσουν ήδη προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Τώρα μειώνουν ξανά τη μόχλευσή τους. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πέντε μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί όμιλοι —ExxonMobil, Chevron, Shell, BP και TotalEnergies— περιόρισαν το συνολικό καθαρό χρέος τους κατά 36 δισ. δολάρια, ή σχεδόν κατά 20%. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως έχουν μεγαλύτερο βάρος χρέους, έχουν επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στη μείωσή του.

Οι μέτοχοι παίρνουν το μερίδιό τους

Μια ακόμη βασική προτεραιότητα για τις πετρελαϊκές ήταν η γενναιόδωρη ανταμοιβή των ιδιοκτητών τους. Στις παραμονές του πολέμου με το Ιράν, πολλοί επενδυτές προετοιμάζονταν για δυσκολότερες εποχές.

Οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι είχαν ανακοινώσει συνολική μείωση κατά 11% στις διανομές προς τους μετόχους, κυρίως μέσω της ακύρωσης προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, σύμφωνα με τον Άλαστερ Σάιμ της Citigroup. Τα έκτακτα μερίσματα που μοίραζαν μικρότερες επιχειρήσεις, συχνά χρηματοδοτούμενα μέσω χρέους, έμοιαζαν επίσης μη βιώσιμα.

Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου άλλαξε τα δεδομένα. Όλοι οι μεγάλοι όμιλοι, με εξαίρεση την BP, είτε διατήρησαν σταθερά είτε αύξησαν τα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών. Οι μικρότεροι παίκτες προσφέρουν πλέον όχι μόνο έκτακτα αλλά και επαναλαμβανόμενα μερίσματα.

Μετά τη μείωση του χρέους και τις πληρωμές προς τους μετόχους, ελάχιστα χρήματα έχουν απομείνει μέχρι στιγμής για επενδύσεις επέκτασης. Τα συνολικά διαθέσιμα μετρητά των μεγάλων πετρελαϊκών μεταβλήθηκαν ελάχιστα μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2025 και του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Τα στελέχη των εταιρειών καταβάλλουν προσπάθειες να καθησυχάσουν τους επενδυτές ότι το μεγαλύτερο μέρος των απροσδόκητων κερδών του 2026 θα καταλήξει στους ίδιους και όχι σε νέα έργα.

Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η Diamondback, ένας γίγαντας του fracking, και μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες, όπως η Continental Resources και η Hilcorp Energy, οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει έργα με γρήγορη απόδοση, όπως η ολοκλήρωση ήδη υφιστάμενων γεωτρήσεων στις σχιστολιθικές λεκάνες των ΗΠΑ.

Γιατί οι νέες επενδύσεις γίνονται αναγκαίες

Στα πρώτα στάδια του πολέμου, αυτή η επιφυλακτικότητα ήταν δικαιολογημένη. Οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία. Η επανέναρξη των συγκρούσεων, όμως, τις έχει έκτοτε εκτοξεύσει και ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές για μήνες, καθιστώντας νέα επενδυτικά έργα περισσότερο βιώσιμα.

Και αυτά τα έργα γίνονται πλέον απαραίτητα. Κάθε δύο χρόνια, η φυσική εξάντληση των κοιτασμάτων πετρελαίου αφαιρεί από την παγκόσμια αγορά ποσότητα αργού αντίστοιχη με ολόκληρη την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας.

Η αντικατάστασή της γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Η έλλειψη σημαντικών νέων ανακαλύψεων τα τελευταία χρόνια σημαίνει ότι η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να μειωθεί κατά 31 εκατ. βαρέλια έως το 2040 — σχεδόν κατά το ένα πέμπτο της σημερινής συνολικής παραγωγής. Έως και 70 εταιρείες κινδυνεύουν να δουν την παραγωγή τους να μειώνεται κατά το ήμισυ, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie.

Οι πετρελαϊκές, επομένως, πρέπει να ανανεώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και πλέον διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να το κάνουν. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η επιθυμία διαφοροποίησης από τη Μέση Ανατολή ενισχύουν ακόμη περισσότερο το επενδυτικό επιχείρημα, σύμφωνα με τον Πολ Χίκιν του κλαδικού περιοδικού Petroleum Economist.

Έρχεται νέο κύμα εξαγορών;

Ένας ταχύτερος δρόμος για την ενίσχυση των αποθεμάτων είναι η εξαγορά ανταγωνιστών. Στις αρχές του έτους, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών αναμενόταν υποτονική, καθώς οι χαμηλές τιμές περιόριζαν τη διάθεση για συμφωνίες.

Πράγματι, στην αρχή οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες, αλλά για τον ακριβώς αντίθετο λόγο: η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου δυσκόλευε αγοραστές και πωλητές να συμφωνήσουν στις αποτιμήσεις, σύμφωνα με τον Μπομπ Μπράκετ της Bernstein.

Τώρα και οι δύο πλευρές αρχίζουν να εξοικειώνονται με την προοπτική υψηλότερων τιμών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η δραστηριότητα επιταχύνεται. Μέσα στους τελευταίους δύο μήνες έχουν ανακοινωθεί έξι συμφωνίες αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων η καθεμία.

Οι συναλλαγές ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν το επόμενο έτος. Οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι έχουν πλέον αφομοιώσει τις μεγάλες εξαγορές που πραγματοποίησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2020, επισημαίνει ο Νταν Πίκερινγκ της επενδυτικής εταιρείας Pickering Energy Partners.

Οι ισχυρότεροι ισολογισμοί θα διευκολύνουν τη διάθεση μεγάλων ποσών για νέες συμφωνίες. Εταιρείες private equity, traders εμπορευμάτων αλλά και επενδυτές που αναζητούν ενεργειακούς πόρους εκτός του Κόλπου —μεταξύ αυτών και ιαπωνικοί όμιλοι— κυνηγούν επίσης περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, στις ΗΠΑ θα απομένουν λιγότερα από δύο χρόνια μιας κυβέρνησης ιδιαίτερα φιλικής προς τις συμφωνίες και την αύξηση των γεωτρήσεων.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί

Οι μέτοχοι, πάντως, δεν φαίνεται ακόμη να ποντάρουν σε μια νέα χρυσή εποχή επέκτασης του κλάδου. Ο Χασάν Ελτόρι της S&P Global επισημαίνει ότι οι περισσότερες εισηγμένες πετρελαϊκές διαπραγματεύονται στους ίδιους πολλαπλασιαστές τιμής προς ταμειακές ροές που είχαν πριν από τον πόλεμο.

Αυτό υποδηλώνει ότι η υπεραπόδοσή τους αντανακλά κυρίως την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και όχι κάποια μόνιμη αλλαγή στις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους.

Η πορεία της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου παραμένει αβέβαιη. Οι νέες έρευνες μπορεί να απογοητεύσουν, ενώ δεν υπάρχουν πολλοί προφανείς μεγάλοι στόχοι εξαγορών στην αγορά.

Παρόλα αυτά, το παρατεταμένο αδιέξοδο στον Κόλπο προσφέρει στην πετρελαϊκή βιομηχανία ακριβώς την ευκαιρία που χρειαζόταν για να χαράξει μια νέα πορεία.

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