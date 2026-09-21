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Ένα καθοριστικό βήμα προς την έναρξη της λειτουργίας του πραγματοποίησε ο πρώτος μόνιμος υπόγειος χώρος αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου στον κόσμο, καθώς έλαβε την επίσημη έγκριση από τη φινλανδική ρυθμιστική αρχή ασφάλειας.

Η Φινλανδική Αρχή Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι η εγκατάσταση πληροί πλήρως τις εθνικές προδιαγραφές, προσπερνώντας έτσι το τελευταίο ρυθμιστικό εμπόδιο πριν από τη χορήγηση της τελικής άδειας. Το Υπουργείο Οικονομίας αναμένεται να υποβάλει τη σχετική αίτηση στην κυβέρνηση εντός του φθινοπώρου.

Η πρωτοποριακή αυτή εγκατάσταση, την κατασκευή της οποίας ανέλαβε η Posiva Oy στο Εουραγιόκι της δυτικής Φινλανδίας, αποτελεί καρπό σχεδιασμού και εργασιών που διήρκεσαν περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Η διαδικασία ασφαλούς εγκλεισμού θα ξεκινά στην επιφάνεια, όπου το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο θα σφραγίζεται σε ειδικά ανθεκτικά δοχεία από σίδηρο και χαλκό. Στη συνέχεια, τα δοχεία αυτά θα μεταφέρονται σε υπόγειες σήραγγες σε βάθος 430 μέτρων κάτω από τη γη, περιβαλλόμενα από συμπαγή βράχο και ειδικό πηλό μπεντονίτη για την απόλυτη στεγανοποίηση του χώρου.

Με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης από την κυβέρνηση, η υπόγεια εγκατάσταση θα αναλάβει τη διαχείριση και τη μόνιμη αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων από τους πυρηνικούς σταθμούς Olkiluoto της Teollisuuden Voima Oyj και Loviisa της Fortum Oyj. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημείο καμπής για την παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία, καθώς προσφέρει για πρώτη φορά μια βιώσιμη, μόνιμη και ασφαλή απάντηση στο χρονίζον πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων.

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