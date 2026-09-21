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Τα σχέδια για το ευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών υδρογόνου αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, με τα πρώτα τμήματα ενός σχεδιαζόμενου δικτύου μήκους 30.000 χιλιομέτρων να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση της S&P Global, οι φορείς ανάπτυξης των έργων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πιο δύσκολη πραγματικότητα όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς έργα υποδομών έχουν «κολλήσει» και τα χρονοδιαγράμματα έχουν μετατεθεί προς τα πίσω.

Οι πρώτες ροές υδρογόνου στο σχεδιαζόμενο δίκτυο αγωγών European Hydrogen Backbone, που αναπτύσσεται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναμένονται από το 2027, αρχικά σε μικρά τμήματα τοπικών δικτύων. Μεγαλύτερα τμήματα αναμένεται να αρχίσουν να συνδέονται μεταξύ τους προς το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τους φορείς ανάπτυξης των υποδομών.

Το προτεινόμενο δίκτυο αγωγών αποτελεί κρίσιμο κομμάτι των σχεδίων της Ευρώπης για την απανθρακοποίηση της βαριάς βιομηχανίας μέσω του πράσινου υδρογόνου. Μεγάλο μέρος του δικτύου, εξάλλου, θα βασιστεί στη μετατροπή υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου ώστε να μπορούν να μεταφέρουν υδρογόνο.

Οι αγωγοί προσφέρουν παράλληλα μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για τη μεταφορά και την αποθήκευση ενέργειας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια.

«Η μεταφορά μέσω αγωγών εξακολουθεί να αποτελεί τον φθηνότερο τρόπο μεταφοράς υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη», επεσήμανε ο Μάθιου Χότζκινσον, της S&P Global Energy.

Η περίοδος 2027-2030 θα αποτελέσει το αρχικό στάδιο ανάπτυξης για πολλά έργα, ενώ ένας δεύτερος γύρος επενδύσεων σχεδιάζεται έως το 2035.

Σημειωτέον ότι η Gascade Gastransport GmbH ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο του 2025 τα πρώτα 400 χιλιόμετρα του γερμανικού δικτύου υδρογόνου, ενώ οι πρώτες κρατήσεις δυναμικότητας στο σχεδιαζόμενο εθνικό δίκτυο έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Στην Ολλανδία, το πρώτο τμήμα αγωγού υδρογόνου ολοκληρώθηκε και γέμισε με υδρογόνο στο Ρότερνταμ νωρίτερα μέσα στο 2026. Η λειτουργία του, με στόχο την τροφοδοσία του διυλιστηρίου Pernis της Shell, αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος του έτους, ενώ τμήματα αγωγών βρίσκονται επίσης υπό κατασκευή στο Βέλγιο.

Αρκετές εταιρείες έχουν υπογράψει μεγάλης κλίμακας συμφωνίες αγοράς υδρογόνου που θα μεταφέρεται μέσω αγωγών. Ο κλάδος διύλισης αναδεικνύεται σε έναν από τους πρώτους σημαντικούς πελάτες για ανανεώσιμο υδρογόνο, ενώ δυνητικά ισχυρή ζήτηση αναμένεται και από τις χαλυβουργίες και άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, καθυστερήσεις στην κατασκευή, στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και στη χρηματοδότηση έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη του δικτύου, με ορισμένα από τα αρχικά σχέδια να έχουν καθυστερήσει ή ακόμη και να έχουν εγκαταλειφθεί.

Ένας σχεδιαζόμενος αγωγός από τη Νορβηγία προς τη Γερμανία εγκαταλείφθηκε το 2024, αφού τόσο η Equinor ASA όσο και η Shell PLC αποφάσισαν να σταματήσουν τα νορβηγικά έργα παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στην Ολλανδία, οι καθυστερήσεις στον σχεδιαζόμενο αγωγό υδρογόνου Delta Rhine Corridor οδήγησαν τη Vattenfall AB και την Copenhagen Infrastructure Partners P/S να αποσύρουν το έργο ανανεώσιμου υδρογόνου Zeevonk, ισχύος 560 MW, από τη δημοπρασία επιδοτήσεων της EU Hydrogen Bank.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο είχε αρχικά σχεδιαστεί ώστε να ξεπεράσει τα 31.000 χιλιόμετρα έως το 2030, όμως τα χρονοδιαγράμματα έχουν μετατεθεί, καθώς οι φορείς ανάπτυξης βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση και καθυστερήσεις στα έργα.

Ο Χότζκινσον ανέφερε ότι τα περισσότερα σχέδια υποδομών εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας, καθώς οι φορείς ανάπτυξης περιμένουν μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τον ορισμό του ανανεώσιμου υδρογόνου και τους εθνικούς στόχους συμμόρφωσης.

Έτσι το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υποδομών έχει πλέον μετατοπιστεί στην επόμενη δεκαετία. Η τελευταία δεκαετής έκθεση ανάπτυξης δικτύου της ENTSOG διαπιστώνει ότι μόλις το 23% των έργων προβλέπεται πλέον να τεθεί σε λειτουργία έως το 2029, έναντι 74% που προβλεπόταν προηγουμένως.

Παρά τις καθυστερήσεις, ωστόσο, η ομάδα των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου εκτιμά ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των έργων υποδομών υδρογόνου —περίπου 95%— εξακολουθεί να αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2035.

Πάντως, η ζήτηση για φυσικό αέριο έχει αποδειχθεί περισσότερο ανθεκτική απ’ όσο αναμενόταν όταν σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά τα δίκτυα υδρογόνου. Ως αποτέλεσμα, έχουν μετατοπιστεί και τα πιθανά χρονοδιαγράμματα για τη μετατροπή των υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου σε υποδομές εναλλακτικής χρήσης.

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