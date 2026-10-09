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Εκρηκτική άνοδο καταγράφει, για μια ακόμη φορά, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά.

Ειδικότερα, για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 207,93 ευρώ, με αύξηση κατά 26% σε σχέση με χθες που ήταν στα 165,25 ευρώ.

Αντίστοιχα και στη διακύμανση, αν και η χαμηλότερη τιμή παραμένει μηδενική στα 0,01 ευρώ/MWh για ένα μικρό χρονικό διάστημα από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η υψηλότερη έχει… πετάξει στα 346,10 ευρώ από 270,6 ευρώ που ήταν χθες.

Χαμηλή παραγωγή των ΑΠΕ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους που έφεραν το σημερινό «ηλεκτροσόκ» είναι και η μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ που συμμετέχουν στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48%, όταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν πάνω από 53% και στις αρχές της εβδομάδας είχε φτάσει το 73%.

Έτσι, η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου έχει αυξηθεί στο 29,56%, ενώ ακολουθούν τα υδροηλεκτρικά με 7,58%, οι εισαγωγές με 7,01%, ο λιγνίτης με 6,70% και η αποθήκευση με 1,16%.

Οι άλλες αγορές και το φυσικό αέριο

Με αυτά τα δεδομένα η ελληνική αγορά ανήκει για σήμερα στις ακριβότερες με τη γενικότερη εικόνα για την Ευρώπη να είναι… διπλή. Τούτο καθώς από τη μία, οι γειτονικές αγορές κινούνται επίσης σε υψηλά (και υψηλότερα) επίπεδα, όπως η Βουλγαρία στα 241,5 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 227,24 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 255,20 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 269,43 ευρώ/MWh,οδηγώντας την κούρσα, η Κροατία στα 222 ευρώ/MWh, η Σερβία στα 239,96 ευρώ/MWh.

Από την άλλη, μεγάλες αγορές καταγράφουν σημαντική πτώση και χαμηλές τιμές. Έτσι, η Γερμανία είναι στα 78,38 ευρώ/MWh (με ημερήσια πτώση κατά 44%), η Γαλλία στα 75,56 ευρώ/MWh (με ημερήσια πτώση κατά 30%), η Ισπανία στα 107,6 ευρώ/MWh και η Πορτογαλία στα 108,84 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα τιμών. Στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν χθες στην περιοχή των 77,5 ευρώ/MWh.

Με βάση τις γενικότερες εξελίξεις και δεδομένης της αβεβαιότητας που προκαλούν τα ανοιχτά μέτωπα στη Μ. Ανατολή, διατηρώντας τις ισχυρές «αναταράξεις» στις ενεργειακές αγορές, σε συνδυασμό και με την επικείμενη έναρξη της χειμερινής περιόδου, δεν διαφαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης των τιμών, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

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