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Όταν φορτίζουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα μέρος της ενέργειας χάνεται στη διαδρομή προς την μπαταρία. Αυτή η απώλεια μπορεί να φθάσει ακόμη και το 20%. Φυσικά αυτές οι απώλειες κατά τη φόρτιση είναι αναπόφευκτες, αναφέρει έρευνα που πραγματοποίησε η γερμανική λέσχη αυτοκινήτου, ADAC.

Ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται από την αντίσταση των καλωδίων και μετατρέπεται σε θερμότητα, ενώ ενέργεια απαιτούν και μια σειρά από συστήματα του αυτοκινήτου. Επίσης κατά την διάρκεια της φόρτισης και ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να απαιτείται θέρμανση ή ψύξη της μπαταρίας προκειμένου να διατηρηθεί σε σταθερή θερμοκρασία. Η γερμανική λέσχη μέτρησε πέντε ηλεκτρικά μοντέλα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους φόρτισης και κατέγραψε απώλειες από 5,1% έως 24,2%.

Ο τρόπος με τον οποίο φορτίζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίζει σημαντικό ρόλο. Όλοι οι φορτιστές δεν έχουν τις ίδιες απώλειες, ενώ η οικιακή πρίζα αποδεικνύεται η χειρότερη επιλογή. Τα καλύτερα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε wallbox ισχύος 11 kW, όπου σε αυτή την περίπτωση κανένα από τα πέντε αυτοκίνητα δεν ξεπέρασε το 7% σε απώλειες. Το Renault 5 E-Tech σημείωσε τη χαμηλότερη τιμή με 5,1%, ακολούθησε το Tesla Model Y με 6,1%, ενώ η Mercedes-Benz CLA 350 EQ και το VW ID.7 Tourer βρέθηκαν στο 6,9%. Τέλος το Volvo EX30 κατέγραψε μέτρηση 7%.

Η εικόνα άλλαξε όταν τα ίδια αυτοκίνητα συνδέθηκαν σε απλή οικιακή πρίζα. Η Mercedes-Benz CLA 350 EQ κατέγραψε απώλειες 24,2%, ποσοστό πολύ μεγάλο. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση μία kWh στις τέσσερις δεν φθάνει στην μπαταρία. Στο VW ID.7 Tourer η απώλειες έφθασαν στο 15,3%, στο Volvo EX30 ήταν 14,2%, στο Renault 5 E-Tech ήταν στο 13,7% και στο Tesla Model Y ήταν στο 12,7%.

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