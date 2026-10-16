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Οι Volkswagen, Ford και Tesla είναι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών ηλεκτρικών οχημάτων των οποίων οι μπαταρίες ενδέχεται να περιέχουν νικέλιο που εξορύχθηκε από δάση της Ινδονησίας που πλήττονται από αποψίλωση, σύμφωνα με έρευνα που αναδεικνύει τη δυσκολία παραγωγής αυτοκινήτων χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εταιρικές γνωστοποιήσεις και στοιχεία εμπορικών ροών των τελευταίων δύο ετών δείχνουν ότι ορυχεία που συμμετέχουν στις αλυσίδες εφοδιασμού μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών συνδέονται με την απώλεια δασικής έκτασης στο Σουλαουέζι, μια περιοχή της Ινδονησίας με εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα και τα μεγαλύτερα κοιτάσματα νικελίου στον κόσμο. Το μέταλλο χρησιμοποιείται ευρέως στις καθόδους των μπαταριών αυτοκινήτων, καθώς αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα και κατ’ επέκταση την αυτονομία των οχημάτων, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Το μετάλλευμα από τα ορυχεία Cahaya και Hengjaya εντοπίστηκε μέσω περιφερειακών μεταλλουργείων και κινεζικών μονάδων επεξεργασίας που λειτουργεί η Zhejiang Huayou Cobalt, κατασκευάστρια υλικών καθόδου που προμηθεύει την CATL, τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μπαταριών στον κόσμο.

Οι εταιρικές εκθέσεις της Huayou καταγράφουν αμερικανικές και ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ως τελικούς χρήστες, ενώ πρόσθετα εταιρικά αρχεία και στοιχεία εμπορίου δείχνουν διαφορετική διαδρομή από τη Huayou προς την LG, νοτιοκορεατικό όμιλο που επίσης προμηθεύει κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, μέσω της Πολωνίας.

Η ανάλυση δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι τα συγκεκριμένα ορυχεία έχουν προκαλέσει εκτεταμένη αποψίλωση πρωτογενούς τροπικού δάσους σε περιοχές πλούσιες σε νικέλιο, όπου κατοικούν μέλη της αυτόχθονης κοινότητας των Τολάκι.

«Συνηθίζαμε να ζητούμε από το δάσος προστασία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα τις προσφορές μας», δήλωσε ο Γουαντιμούλα, πρεσβύτερος των Τολάκι, το σπίτι του οποίου βρίσκεται στην άκρη της έκτασης 21.000 εκταρίων του ορυχείου Cahaya. «Η καταστροφή του σημαίνει καταστροφή της ίδιας μας της ζωής».

Το κόστος της πράσινης μετάβασης

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον σε σχέση με τους κινητήρες που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα, οι οποίοι εκπέμπουν αέρια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ωστόσο, οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να εξυγιάνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού των μπαταριών, οι οποίες βασίζονται σε κρίσιμα ορυκτά από την Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αδυναμία περιορισμού της αυξανόμενης ζήτησης υλικών, ιδιαίτερα λόγω της επέκτασης των μεγάλων SUV, επιτείνει την καταστροφή, αυξάνοντας τις ποσότητες ορυκτών που απαιτούνται.

Το μετάλλευμα από τις δύο παραχωρήσεις μεταφέρεται σε μονάδα τήξης νικελίου σε βιομηχανικό συγκρότημα στο Μοροουάλι, στις ανατολικές ακτές της Ινδονησίας. Η μονάδα λειτουργεί από τοπική θυγατρική της Huayou και εκεί ο λατερικός ορίζοντας, γνωστός ως λιμονίτης, μετατρέπεται σε μικτό ίζημα υδροξειδίων (MHP), την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή καθόδων μπαταριών.

Το 2024, από τη μονάδα του Μοροουάλι μεταφέρθηκε σε κινεζικά λιμάνια MHP αξίας 606 εκατ. δολαρίων, ενώ το 2025 ακολούθησαν φορτία αξίας 470 εκατ. δολαρίων.

Το επεξεργασμένο μετάλλευμα μεταφέρθηκε οδικώς στις μονάδες παραγωγής καθόδων της Huayou στην Κουτσόου, κοντά στη Σαγκάη, και στη Γιουλίν, κοντά στα σύνορα με το Βιετνάμ.

Η διαδρομή προς τις μπαταρίες των αυτοκινήτων

Τα δημόσια εταιρικά έγγραφα δεν αποκαλύπτουν συγκεκριμένες ποσότητες ή χρόνους πωλήσεων από τη Huayou προς την CATL, στοιχεία που θα απαιτούνταν για να συνδεθούν άμεσα συγκεκριμένες αποστολές μεταλλεύματος με συγκεκριμένες μπαταρίες αυτοκινήτων.

Η Huayou, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος προμηθεύει την CATL, απαντώντας σε ερώτημα της Χρηματιστηριακής Αρχής της Σαγκάης το 2024. Παράλληλα, η Chengdu B&M, θυγατρική της Huayou που δραστηριοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, έχει επιβεβαιώσει ότι προμηθεύει την CATL με «μεγάλες ποσότητες».

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Voxeurop και άλλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ακολούθησε τις διαδρομές των φορτίων από τα ορυχεία και τα διυλιστήρια του Σουλαουέζι προς την Κίνα και, στη συνέχεια, από τις μονάδες παραγωγής καθόδων της Huayou και τις εγκαταστάσεις μπαταριών της CATL προς τις γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση της Volkswagen στο Μπράουνσβαϊγκ, η οποία παρέλαβε τον Οκτώβριο του 2024 φορτίο 24 τόνων κυψελών μπαταριών αξίας περίπου 390.000 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της εμπορικής πλατφόρμας Volza.

Η ζήτηση για νικέλιο αυξάνεται

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα αυξάνει τη ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά σε χώρες όπου οι περιβαλλοντικές δικλίδες ασφαλείας είναι συχνά περιορισμένες.

Ειδικοί υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η εξορυκτική έκρηξη μπορεί να περιοριστεί χωρίς να επιβραδυνθεί η απομάκρυνση από τα ρυπογόνα καύσιμα.

Μελέτη του 2023 είχε εκτιμήσει ότι η ζήτηση λιθίου στον αμερικανικό τομέα μεταφορών θα μπορούσε να μειωθεί κατά 18% έως 66% σε σχέση με ένα σενάριο συνέχισης των σημερινών τάσεων, μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων μεταφορών, της μεγαλύτερης χρήσης περπατήματος και ποδηλάτου και της αγοράς μικρότερων αυτοκινήτων. Η βελτίωση της ανακύκλωσης θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση ακόμη και κατά 92%, σύμφωνα με την ίδια μελέτη.

Η παγκόσμια ζήτηση για νικέλιο αναμένεται να διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 5,5 εκατ. τόνους έως το 2040, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να προέρχεται από την Ινδονησία και να υφίσταται επεξεργασία στην Κίνα.

Η απώλεια δέντρων στις παραχωρήσεις εξόρυξης σημαίνει ότι το ανθρακικό αποτύπωμα του νικελίου από τα πιο επιβαρυντικά ορυχεία μπορεί να είναι έως και 500 φορές υψηλότερο από ό,τι είχε υπολογιστεί προηγουμένως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Η αποψίλωση στο Σουλαουέζι

Τα ορυχεία Cahaya και Hengjaya βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «δάση παραγωγής», δηλαδή περιοχές οι οποίες προορίζονται για δασοκομική χρήση και όχι για βιομηχανική δραστηριότητα.

Ωστόσο, διαδοχικές κυβερνήσεις της Ινδονησίας έχουν αποδυναμώσει τις περιβαλλοντικές δικλίδες και έχουν δημιουργήσει εξαιρέσεις για τις εξορυκτικές επιχειρήσεις, καθώς η ζήτηση για νικέλιο έχει εκτοξευθεί.

Χωρική ανάλυση της γεωχωρικής εταιρείας The TreeMap δείχνει ότι η εξόρυξη νικελίου ενδέχεται να ευθύνεται για περίπου τα δύο τρίτα της απώλειας δασικής έκτασης από το 2001 στην περιοχή της παραχώρησης Cahaya και για περισσότερο από το μισό της απώλειας στην παραχώρηση Hengjaya.

Η Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), η εταιρεία που λειτουργεί το ορυχείο Cahaya, συνέβαλε στην αποψίλωση επιπλέον 330 εκταρίων δάσους το 2024, σύμφωνα με ανάλυση της Auriga, ινδονησιακής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Την ίδια χρονιά παρέδωσε στη μονάδα τήξης της Huayou 11 εκατ. τόνους λιμονίτη, σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της. Οι παραδόσεις αυξήθηκαν σε σχεδόν 12,5 εκατ. τόνους το 2025.

Η μονάδα συνέχισε επίσης να παραλαμβάνει ορυκτό από το ορυχείο Hengjaya μέσω οδικού δικτύου, σύμφωνα με τοπικούς οδηγούς φορτηγών.

Η SCM έλαβε πέρυσι δύο διοικητικές κυρώσεις για παράνομη αποψίλωση περισσότερων από 450 εκταρίων δάσους εκτός των ορίων της εγκεκριμένης έκτασης που επιτρεπόταν να καθαριστεί.

Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της Merdeka Battery Materials, ενός ομίλου στους μετόχους του οποίου περιλαμβάνονται η Huayou και η CATL.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην αλυσίδα

Μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν καταγραφεί ως τελικοί χρήστες καθόδων της Huayou ή ως παραλήπτες φορτίων από την CATL περιλαμβάνονται οι Volkswagen, Volvo, Ford, General Motors, Tesla, BMW, Stellantis και Hyundai. Η Mercedes-Benz έχει επίσης συνδεθεί ξεχωριστά με τη Huayou.

Οι περισσότερες εταιρείες υποστήριξαν ότι δεν προμηθεύονται απευθείας νικέλιο, ότι αξιολογούν και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις και ότι απαιτούν από τους προμηθευτές τους να τηρούν πρότυπα υπεύθυνης προμήθειας. Δεν θέλησαν, ωστόσο, να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων τους.

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, η οποία το 2024 χρησιμοποιούσε συστήματα CATL περίπου στο ένα τέταρτο των οχημάτων της, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την παρουσία των συγκεκριμένων εταιρειών στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τους πιθανούς κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά δεν μπορεί να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις σχέσεις με τους προμηθευτές της ή τις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού, λόγω συμβατικών υποχρεώσεων.

Η Ford δήλωσε ότι δεσμεύεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, ενώ εξετάζει τις καταγγελίες και θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Η Mercedes-Benz ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τις αναφορές για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις αλυσίδες πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένου του νικελίου από την Ινδονησία, και τις αξιολογεί στο πλαίσιο της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας.

Η Renault Group δήλωσε ότι έχει εντοπίσει εγκατάσταση εξόρυξης νικελίου στο Σουλαουέζι ως έμμεσο προμηθευτή στην αλυσίδα εφοδιασμού των μπαταριών της και έχει επικοινωνήσει με τους σχετικούς συνεργάτες για την επαλήθευση ορισμένων στοιχείων ESG που αφορούν τη Sulawesi Cahaya Mineral.

Η Volvo Cars ανέφερε ότι κατά το 2025 πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε προμηθευτές που συμμετέχουν στις αλυσίδες εφοδιασμού των μπαταριών της, μεταξύ των οποίων δύο στην Ινδονησία, ενώ συνέχισε αντίστοιχους ελέγχους και το 2026.

Η General Motors δήλωσε ότι γνωρίζει πως η εξόρυξη νικελίου στην Ινδονησία ενέχει σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τοπικές κοινότητες.

Η Stellantis αναγνώρισε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με την παραγωγή νικελίου στην Ινδονησία, μεταξύ άλλων τους κινδύνους από την αποψίλωση, την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.

Η Hyundai τόνισε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των δασών, της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινοτήτων και ότι παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά τους προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προμηθεύουν ορυκτά, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους.

Η CATL, η Huayou, η SCM και η Tesla δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Ούτε η Tsingshan, βασικός μέτοχος της Nickel Industries, η οποία λειτουργεί το ορυχείο Hengjaya, απάντησε σε σχετικό αίτημα.

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