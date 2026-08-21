Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Χάρτη με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο στις χώρες της Ευρώπης, δημοσίευσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, αναφέροντας ότι παρόλο που ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί δύσκολος ενεργειακά και οι τιμές ρεύματος έχουν ανέβει σημαντικά, «η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό «αυτό οφείλεται πρωτίστως» στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι τιμές κινούνται περίπου 15-30€ κάτω από την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με το εμπορικό πλεόνασμα στο ρεύμα να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να ασκούν σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές χονδρικής.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι τα φετινά στοιχεία καταγράφουν ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην παραγωγή από ΑΠΕ και στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Αύγουστος έχει αποδειχθεί δύσκολος ενεργειακά—οι τιμές ρεύματος έχουν ανέβει σημαντικά. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη—και περίπου 15-30€ κάτω από την ευρύτερη περιοχή. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στις ΑΠΕ. pic.twitter.com/ppOwqp94cE — Nikos Tsafos (@ntsafos) August 21, 2026

Έως 40% χαμηλότερες τιμές με υψηλή παραγωγή ΑΠΕ

Σύμφωνα με τον Νίκο Τσάφο, τις ημέρες κατά τις οποίες οι ΑΠΕ καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αναγκών ηλεκτροδότησης της χώρας, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται περίπου 40% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις ημέρες περιορισμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της πράσινης παραγωγής όχι μόνο στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά και στη διαμόρφωση του κόστους του ηλεκτρικού συστήματος, σε μία περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ενεργειακές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες σε σημαντικές αναταράξεις.

Παράλληλα, η ενίσχυση της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής έχει αλλάξει αισθητά τη θέση της Ελλάδας στις περιφερειακές αγορές. Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός, η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Μαζί με τη Βουλγαρία, η Ελλάδα καλύπτει σε σημαντικό βαθμό το κενό ηλεκτροπαραγωγής που έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής από υδροηλεκτρικές και πυρηνικές μονάδες.

Πλεόνασμα άνω των 400 εκατ. ευρώ

Η μεταβολή αποτυπώνεται και στο εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχετικό πλεόνασμα έχει ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, με τη βελτίωση σε σύγκριση με το 2023 να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Ο Νίκος Τσάφος σημείωσε πάντως ότι καμία οικονομία δεν μπορεί να παραμένει πλήρως προστατευμένη από τις επιπτώσεις των διεθνών ενεργειακών κρίσεων. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η στρατηγική που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια παρέχει στην Ελλάδα μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής απέναντι σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκονται η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, το φυσικό αέριο, η αποθήκευση ενέργειας, η ενίσχυση της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος και οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Το νέο οικονομικό στοίχημα της Gen Z: Μαθαίνουν δεξιότητες για να ξοδεύουν λιγότερα

Aλλάζει ο χάρτης των εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου – Η Aramco στέλνει 4 εκατ. βαρέλια στην Κίνα χωρίς Ορμούζ

ΟΟΣΑ: Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα υποχώρησε θεαματικά, αλλά η οικονομική ανεξαρτησία παραμένει δύσκολη (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ