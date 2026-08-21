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Η Saudi Aramco αρχίζει να προσαρμόζει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο στέλνει πετρέλαιο στην Ασία, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ υποχρεώνει τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον κόσμο να αναζητήσει δρόμους που δεν περνούν από το βασικό θαλάσσιο «στενό» του Περσικού Κόλπου.

Τουλάχιστον 4 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού έχουν ήδη πωληθεί σε κινεζικούς αγοραστές με όρους που επιτρέπουν τη φόρτωσή τους από σημεία εκτός της παραδοσιακής διαδρομής μέσω Ορμούζ. Πρόκειται για μια κίνηση που ξεπερνά τη σημασία μιας ακόμη ημερήσιας μεταβολής στον αριθμό των πλοίων που περνούν από τα Στενά.

Το ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι η Aramco δεν περιμένει πλέον απλώς να αποκατασταθεί η κανονικότητα. Αρχίζει να χτίζει εναλλακτικές αλυσίδες παράδοσης, ώστε οι μεγάλοι πελάτες της στην Ασία —και πρωτίστως η Κίνα— να μπορούν να παραλαμβάνουν φορτία ακόμη και εάν η διέλευση από το Ορμούζ παραμένει περιορισμένη ή υψηλού κινδύνου.

Στην πράξη, διαμορφώνεται ένας νέος χάρτης για τις σαουδαραβικές εξαγωγές. Το Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα προσφέρει στη Σαουδική Αραβία έξοδο προς τα δυτικά, παρακάμπτοντας πλήρως το Ορμούζ. Το Sidi Kerir στην Αίγυπτο, μέσω του συστήματος SUMED, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως εναλλακτικός κόμβος για φορτία που επαναδρομολογούνται, ενώ η περιοχή της Fujairah, έξω από τα Στενά, αποκτά αυξημένη σημασία για μεταφορτώσεις και επιχειρήσεις ship-to-ship.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει ότι η Aramco εγκαταλείπει το παραδοσιακό εξαγωγικό της σύστημα στον Περσικό Κόλπο. Δείχνει, όμως, ότι δημιουργεί ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας για τις εξαγωγές της. Και όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση, τόσο πιθανότερο είναι οι προσωρινές λύσεις να αποκτήσουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Για τη ναυτιλία, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μετατόπιση φορτίων σε διαφορετικά σημεία φόρτωσης μπορεί να αλλάξει τις αποστάσεις των ταξιδιών, τη διαθεσιμότητα των VLCC και Suezmax σε επιμέρους περιοχές και, τελικά, τη ζήτηση σε tonne-miles. Ειδικά εάν απαιτούνται ενδιάμεσες μεταφορτώσεις ή μεγαλύτερες διαδρομές για να φτάσει το ίδιο βαρέλι στον τελικό αγοραστή, αυξάνεται η θαλάσσια μεταφορική εργασία.

Παράλληλα, η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσαρμογής. Για το Πεκίνο, η δυνατότητα παραλαβής σαουδαραβικού αργού χωρίς την υποχρεωτική διέλευση ενός από τα πλέον ευάλωτα σημεία της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Για τη Σαουδική Αραβία, είναι ένας τρόπος να προστατεύσει την πρόσβασή της στη μεγαλύτερη αγορά πετρελαίου της Ασίας.

Τα 4 εκατ. βαρέλια δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να ανατρέψουν τις παγκόσμιες ροές αργού. Αποτελούν, όμως, ένα πρώτο χειροπιαστό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η αγορά προσαρμόζεται σε ένα Ορμούζ που μπορεί να παραμένει τυπικά ανοικτό, αλλά δεν θεωρείται πλέον δεδομένο ως ασφαλής και απρόσκοπτη εμπορική δίοδος.

Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της κίνησης της Aramco: η αγορά πετρελαίου αρχίζει να σχεδιάζει τις διαδρομές της όχι με την παραδοχή ότι η κρίση θα τελειώσει σύντομα, αλλά με την προοπτική ότι η παράκαμψη του Ορμούζ μπορεί να χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της νέας κανονικότητας.

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