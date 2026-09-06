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Ένας ακόμη ακριβότερος μήνας προδιαγράφεται για τους οδηγούς, καθώς η εγχώρια αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αντλίες. Η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η πορεία του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν φόβους για αισθητά υψηλότερες τιμές μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η εικόνα επιβαρύνεται από την κατάρρευση της συμφωνίας του «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στην αγορά ενέργειας. Με το πετρέλαιο να κινείται γύρω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, η διεθνής αναταραχή αρχίζει να περνά σταδιακά στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας το κόστος προμήθειας και, τελικά, την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Οι πιέσεις είναι ήδη ορατές. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον γύρω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ υπάρχουν πρατήρια όπου οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες. Στο κέντρο της Αθήνας έχει καταγραφεί ακόμη και τιμή κοντά στα 2,50 ευρώ το λίτρο, περίπτωση που θεωρείται ακραία και δεν αποτυπώνει τον γενικό μέσο όρο της αγοράς.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι τελευταίες αυξήσεις στη χονδρική δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο σύνολό τους στον τελικό καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι το σημερινό επίπεδο τιμών ενδέχεται να αποτελεί απλώς το πρώτο στάδιο μιας νέας ανοδικής κίνησης.

Οι αυξήσεις που δεν έχουν φτάσει ακόμη στην αντλία

Η ανοδική τάση αφορά τόσο την αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, καθώς η ελληνική αγορά ακολουθεί με χρονική υστέρηση τις μεταβολές των διεθνών τιμών.

Το τελευταίο διάστημα οι τιμές των διυλιστηρίων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 3 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και κατά περίπου 9 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οι μεταβολές αυτές δεν έχουν περάσει ακόμη εξ ολοκλήρου στις αντλίες, γεγονός που προμηνύει πρόσθετες επιβαρύνσεις τις επόμενες ημέρες.

Ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει κινηθεί πάνω από το όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ βρίσκεται λίγο χαμηλότερα. Εφόσον όμως το διεθνές πετρέλαιο διατηρηθεί στα σημερινά υψηλά επίπεδα και δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι εκτιμήσεις για τον Σεπτέμβριο γίνονται αισθητά πιο δυσμενείς.

Με βάση το σημερινό σκηνικό, στην αγορά δεν αποκλείεται η βενζίνη να κινηθεί προς τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη άνοδος εκτιμάται ότι μπορεί να καταγραφεί στο πετρέλαιο κίνησης, έως περίπου 2,25 ευρώ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα επιβάρυνε σημαντικά το κόστος μετακίνησης των νοικοκυριών, αλλά και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς το ντίζελ επηρεάζει άμεσα τις οδικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέλος στην επιδότηση και νέα επιβάρυνση

Ένας δεύτερος παράγοντας που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι η προγραμματισμένη λήξη των επιδοτήσεων στα καύσιμα στο τέλος Αυγούστου.

Στη βενζίνη πρόκειται να αρθεί η στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο ανοδικό κίνδυνο για τις λιανικές τιμές από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική στήριξη ανέρχεται σε 15 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 5 λεπτά προέρχονται από τα διυλιστήρια και τα 10 λεπτά από την κυβέρνηση. Η κατάργηση αυτών των παρεμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο νέο μέτρο, θα αφαιρέσει ένα σημαντικό «μαξιλάρι» που μέχρι σήμερα συγκρατεί μέρος της αύξησης.

Έτσι, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο ταυτόχρονες πιέσεις: από τη μία πλευρά το ακριβότερο διεθνές πετρέλαιο και από την άλλη την υποχώρηση των μέτρων που περιορίζουν την τελική επιβάρυνση του καταναλωτή.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά, καθώς οι οδηγοί έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν και να υπολογίζουν πολύ πιο προσεκτικά το κόστος κάθε γεμίσματος. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο, η δαπάνη για καύσιμα θα αποτελέσει εκ νέου σημαντική πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ακόμη ακριβότερη η βενζίνη στα νησιά

Μεγαλύτερη παραμένει η επιβάρυνση στις νησιωτικές περιοχές, όπου οι τιμές των καυσίμων παραδοσιακά κινούνται υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο λόγω του πρόσθετου μεταφορικού κόστους.

Η διαφορά υπολογίζεται περίπου στα 20 έως 25 λεπτά ανά λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι μια νέα γενικευμένη αύξηση της μέσης τιμής μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αρκετές νησιωτικές αγορές.

Η εξέλιξη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς συμπίπτει με το τέλος της θερινής τουριστικής περιόδου, όταν οι μετακινήσεις παραμένουν αυξημένες και η ζήτηση για καύσιμα εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Το βλέμμα της αγοράς στρέφεται πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο. Εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση και το αργό παραμείνει κοντά στα σημερινά επίπεδα, ο Σεπτέμβριος κινδυνεύει να φέρει ένα νέο σοκ στην αντλία, με τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ να μετατρέπεται από προσωρινή εξέλιξη σε νέα κανονικότητα για τους καταναλωτές.

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