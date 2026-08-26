Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ε65 αλλάζει ουσιαστικά τον οικονομικό και συγκοινωνιακό χάρτη της Κεντρικής Ελλάδας, περιορίζοντας αποστάσεις, ενισχύοντας τις εμπορευματικές ροές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για περιοχές που για δεκαετίες βρίσκονταν μακριά από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής. Η σύνδεση του άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό δημιουργεί έναν νέο διάδρομο μετακινήσεων από τη Νότια Ελλάδα προς τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με σημαντικά οφέλη τόσο για τις επιβατικές μετακινήσεις όσο και για τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Η νέα χάραξη μειώνει σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού και βελτιώνει την προσβασιμότητα περιοχών που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν δυσκολότερα. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεση κρίσιμων εμπορικών κόμβων, όπως τα λιμάνια του Βόλου και της Ηγουμενίτσας, προσθέτοντας νέα δυναμική στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Στερεά Ελλάδα αποκτούν έτσι καλύτερη θέση στον χάρτη των επενδύσεων, καθώς η μείωση του μεταφορικού κόστους και η ταχύτερη πρόσβαση σε μεγάλες αγορές μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο Ε65 ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης

Η επίδραση του αυτοκινητοδρόμου δεν περιορίζεται στις μεταφορές. Η βελτίωση της προσβασιμότητας μπορεί να λειτουργήσει και ως καταλύτης για τον τουρισμό, ενισχύοντας προορισμούς που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μεγαλύτερους χρόνους μετάβασης.

Πόλεις όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και τα Ιωάννινα, αλλά και η Καλαμπάκα με τα Μετέωρα και οι ορεινοί προορισμοί της Πίνδου, καθίστανται πιο εύκολα προσβάσιμοι. Αυτό μπορεί να αυξήσει τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς τουριστικές ροές, με άμεσες επιπτώσεις σε ξενοδοχεία, εστίαση, λιανεμπόριο και τοπικές υπηρεσίες.

Η αυξημένη κινητικότητα μπορεί επίσης να ενισχύσει την απασχόληση και να συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού σε περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει δημογραφικές πιέσεις. Η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η καλύτερη σύνδεση με μεγάλα αστικά και εμπορικά κέντρα μπορεί να αναβαθμίσει συνολικά την οικονομική θέση των περιφερειών που εξυπηρετεί ο άξονας.

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο όφελος

Η λειτουργία του Ε65 δεν επηρεάζει όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο. Σε υψηλότερο βαθμό αναμένεται να ωφεληθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών.

Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται είτε πάνω στον άξονα είτε σε άμεση σύνδεση με αυτόν και αναμένεται να δεχθούν μεγαλύτερο όγκο μετακινήσεων και εμπορευματικών ροών.

Σε μεσαίο βαθμό αναμένεται να επηρεαστούν η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Θεσπρωτία, η Ανατολική Θεσσαλία και η Βοιωτία, καθώς θα επωφεληθούν έμμεσα από τις νέες συνδέσεις και τη μεταβολή των διαδρομών.

Αντίθετα, μικρότερες μεταβολές αναμένονται σε περιοχές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Θράκης, οι οποίες είτε εξυπηρετούνται ήδη από άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους είτε δεν έχουν άμεση σύνδεση με τον Ε65.

Η αναδιανομή της ανάπτυξης

Η επίδραση ενός μεγάλου οδικού έργου δεν περιορίζεται πάντα στη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νέοι δρόμοι ανακατανέμουν υφιστάμενες οικονομικές ροές από μια περιοχή σε μια άλλη.

Ο Ε65 μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητα συγκεκριμένων περιφερειών, αλλά ταυτόχρονα να μεταφέρει μέρος της κίνησης από άλλους οδικούς διαδρόμους. Η ανάπτυξη, επομένως, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα.

Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι επηρεάζουν τις επιλογές των επιχειρήσεων, τις εμπορικές ροές, τις μετακινήσεις των εργαζομένων και τη θέση των πόλεων μέσα στο εθνικό δίκτυο. Κάθε βελτίωση στην προσβασιμότητα μιας περιοχής μπορεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών που δεν αποκτούν αντίστοιχη σύνδεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΑΘΕ και η Ιόνια Οδός λειτουργούν παράλληλα και σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνιστικά προς τον Ε65, επηρεάζοντας τη ροή μετακινήσεων προς την Ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Ο άξονας Βόλος–Ηγουμενίτσα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προοπτική δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οριζόντιου οδικού διαδρόμου που θα συνδέει τον Βόλο με την Ηγουμενίτσα.

Η σύνδεση αυτή θα μπορούσε να ενώσει δύο κρίσιμες θαλάσσιες πύλες της χώρας: τη δυτική έξοδο προς την Αδριατική και την Κεντρική Ευρώπη μέσω Ηγουμενίτσας και την ανατολική πρόσβαση προς τις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου μέσω Βόλου.

Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούνταν ένας σύγχρονος οριζόντιος άξονας που θα συνέδεε την Ανατολική με τη Δυτική Θεσσαλία και θα ενίσχυε την ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και τη χωρική συνοχή.

Η ιδέα για έναν τέτοιο διάδρομο έχει τεθεί εδώ και δεκαετίες, όμως η ολοκλήρωση του Ε65 δημιουργεί πλέον ουσιαστικότερες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του.

Οι δύο επιλογές σύνδεσης με το λιμάνι του Βόλου

Κρίσιμο επόμενο βήμα θεωρείται η κατασκευή σύγχρονου οδικού άξονα που θα συνδέει τον Ε65 με το λιμάνι του Βόλου.

Η συγκεκριμένη σύνδεση δεν θα είχε μόνο εθνική σημασία. Θα λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως ενδοπεριφερειακός άξονας, βελτιώνοντας τη μετακίνηση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

Για τη σύνδεση αυτή έχουν διατυπωθεί δύο εναλλακτικές προτάσεις. Η τελική επιλογή θα καθορίσει και το ποιες περιοχές θα ωφεληθούν περισσότερο, καθώς κάθε χάραξη μεταφέρει διαφορετικές οικονομικές και συγκοινωνιακές ροές.

Η σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου θα μπορούσε να ενισχύσει ιδιαίτερα τις εμπορευματικές μεταφορές, δημιουργώντας έναν πιο άμεσο διάδρομο για τη διακίνηση προϊόντων από την ενδοχώρα προς τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η επίδραση στις τοπικές οικονομίες

Οι αυτοκινητόδρομοι δεν μειώνουν απλώς τη χιλιομετρική απόσταση. Μειώνουν ουσιαστικά και την οικονομική απόσταση μεταξύ των περιφερειών.

Χαμηλότερο μεταφορικό κόστος, ταχύτερες μετακινήσεις και μεγαλύτερη προσβασιμότητα μπορούν να αλλάξουν τις αποφάσεις επιχειρήσεων και επενδυτών, να δημιουργήσουν νέες αγορές και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Για τη γεωργία και τη μεταποίηση, η ταχύτερη μεταφορά προϊόντων μπορεί να μειώσει το κόστος και να διευρύνει την αγορά στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρήσεις. Για τον τουρισμό, η ευκολότερη πρόσβαση μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών και τη διάρκεια παραμονής τους.

Στον τομέα των logistics, ο συνδυασμός Ε65, Εγνατίας, ΠΑΘΕ και πιθανής σύνδεσης με τον Βόλο μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών από Ανατολή προς Δύση και από Νότο προς Βορρά.

Η μεγαλύτερη επίδραση του Ε65, επομένως, μπορεί να μην είναι μόνο η ταχύτερη μετάβαση από έναν προορισμό σε έναν άλλο. Μπορεί να βρίσκεται στη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ περιφερειών, στη δημιουργία νέων εμπορικών διαδρόμων και στην προσέλκυση επενδύσεων εκεί όπου μέχρι σήμερα η γεωγραφική απομόνωση λειτουργούσε αποτρεπτικά.

Με την πλήρη αξιοποίησή του και τη δημιουργία σύγχρονης σύνδεσης με το λιμάνι του Βόλου, ο Ε65 μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς άξονες της ελληνικής περιφέρειας, ενισχύοντας εμπορικές ροές, τουρισμό, logistics και τοπικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμη

Αναλυτές: Πότε οι αγορές προβλέψεων αποδεικνύονται χρήσιμες

LNG: Το Κατάρ έχασε 24 δισ. δολάρια σε έξι μήνες – Κατάρρευση 96% στις εξαγωγές

Σουηδία: Πέφτουν οι υπογραφές για το deal €4,3 δισ. με τη Naval Group για τέσσερις Belharra – Το ελληνικό ενδιαφέρον

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ