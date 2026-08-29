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Μπορεί η Μύκονος να παραμένει σταθερά η ακριβότερη με τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, έχοντας και το επιπλέον φετινό πλεονέκτημα του… comeback από πλευράς αφίξεων μετά από μία τριετία πιέσεων, το δίδυμο όμως Πάρος – Αντίπαρος κάνει πλέον τη διαφορά, με μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος ειδικά από τους ξένους αγοραστές.

Μάλιστα, συνολικά φέτος το καλοκαίρι (περίοδος που είναι και η πιο έντονη από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος στη «νησιωτική» κτηματαγορά) για τις Κυκλάδες, τη «βιτρίνα» της ελληνικής αγοράς εξοχικής κατοικίας, η μεν Πάρος εξελίσσεται στην πλέον δραστήρια αγορά, η δε Αντίπαρος ξεπερνά για πρώτη φορά ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή τη Μύκονο. Ο λόγος είναι απλός: οι 2 στις 3 προσφερόμενες προς πώληση κατοικίες στο νησί είναι νεόδμητες, ανεβάζοντας τελικά τον μέσο όρο των ζητούμενων τιμών σε επίπεδα πάνω από τα 7.600 ευρώ ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι των κάτι λιγότερο από 7.100 ευρώ/τ.μ. της Μυκόνου. Εστω λοιπόν κι αν υπάρχουν αγγελίες στο Νησί των Ανέμων με τιμές ακόμη και πάνω από τις 19.000 ευρώ/τ.μ., είναι η πρώτη φορά όπου η πρωτοκαθεδρία των παραδοσιακών, premium νησιωτικών προορισμών της χώρας (Μύκονος και Σαντορίνη) αρχίζει να αμφισβητείται.

Σημειωτέον ότι η Αντίπαρος καταγράφει άνοδο στη μέση ζητούμενη τιμή κατά σχεδόν 43% στην τριετία 2024-2026, η Πάρος ακολουθεί με πάνω από 15%, ενώ η Μύκονος κινείται με ένα ήπιο 1,8% και η Σαντορίνη είναι η μόνη που σημειώνει πτώση κατά 1,4%.

Στροφή σε πιο προσιτά νησιά

Τα στοιχεία από την εταιρεία παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Engel & Völkers αλλά και από το δίκτυο αγγελιών του Spitogatos δείχνουν ότι οι Κυκλάδες παραμένουν πρώτος προορισμός πανελλαδικά τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή ζήτηση. Η Engel & Völkers επιβεβαιώνει ότι πίσω από αυτή τη συνολική εικόνα υπάρχουν πολύ διαφορετικές επιμέρους αγορές: από τη Μύκονο και την Αντίπαρο, με τιμές κατά περίπτωση άνω των 10.000 ευρώ/τ.μ. ειδικά στο κομμάτι των πιο πολυτελών κατοικιών, μέχρι την Ανδρο, έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα που προτιμάται ειδικά από το εγχώριο κοινό με τιμές μεταξύ 2.200- 3.200 ευρώ ανά τ.μ.

Το ενδιαφέρον ειδικά από το ξένο κοινό εμφανίζεται αυξημένο σε συνέχεια και των σταθερά θετικών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, με τις τιμές στην κτηματαγορά να έχουν διανύσει ήδη ένα θετικό σερί επταετίας, η φετινή ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική και μάλιστα ένα μέρος της μετακινείται από τις ώριμες και πολύ ακριβές αγορές προς μικρότερους, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς – με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Αντιπάρου. Στο κάδρο μπαίνουν και τα πιο προσιτά νησιά, με προοπτικές όμως μελλοντικών υπεραξιών.

Ενδεικτικά, νησιά όπως η Τήνος, η Σύρος και η Ανδρος προσφέρουν τιμές με χαμηλότερο σημείο εισόδου από τα 2.200- 2.500 ευρώ/τ.μ. σε σχέση με τους premium προορισμούς σε Μύκονο, Πάρο – Αντίπαρο ή Σαντορίνη, προσελκύοντας μια μερίδα αγοραστών που αναζητά αυθεντικότητα, παραδοσιακό χαρακτήρα, δυνατότητα ανακαίνισης ή μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

Από πλευράς τιμών, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται για τους δύο premium προορισμούς, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, που παραμένουν πανάκριβοι, χωρίς όμως να καταγράφουν πλέον αδιάκοπη και οριζόντια άνοδο, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δείγμα ότι η αγορά περνά σε φάση ωρίμασης και μεγαλύτερης επιλεκτικότητας, αντί μιας οριζόντιας ανόδου των τιμών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αγγελίες που δημοσιεύονται στο Spitogatos, καταγράφεται μικρή υποχώρηση των μέσων ζητούμενων τιμών σε ετήσια βάση και στα δύο νησιά.

Οι τάσεις της ζήτησης

Οπως διαπιστώνουν στην πράξη οι μεσίτες, το ζητούμενο πλέον για τους υποψήφιους αγοραστές δεν είναι απλώς «ένα σπίτι στις Κυκλάδες». Ο αγοραστής γίνεται πιο απαιτητικός και εξετάζει ταυτόχρονα ποιότητα, τοποθεσία, σπανιότητα και επενδυτική προοπτική. Ισχυρό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι νεόδμητες κατοικίες και ειδικά στο premium κομμάτι, όπως επισημαίνει η Engel & Völkers, κυριαρχούν κατοικίες με ανεμπόδιστη θέα, ιδιωτικότητα, μεγάλους εξωτερικούς χώρους, πρόσβαση στη θάλασσα και υψηλή ποιότητα κατασκευής, ενώ ιδιαίτερη αξία αποκτούν τα έτοιμα προς κατοίκηση ακίνητα.

Παράλληλα, η προσβασιμότητα και οι υποδομές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτό εξηγεί εν μέρει τη δυναμική της Κέας και της Κύθνου λόγω εγγύτητας στην Αθήνα, αλλά και της Νάξου και της Σύρου λόγω της δυνατότητας χρήσης για μεγαλύτερα διαστήματα μέσα στον χρόνο, εκτός της θερινής περιόδου.

Επιπλέον, φαίνεται να ενισχύεται η αναζήτηση υπεραξίας και όχι μόνο άμεσης απόδοσης: η σχετική ωρίμαση αγορών όπως η Μύκονος και η Πάρος, σε συνδυασμό με τη δυναμική μικρότερων προορισμών, στρέφει μέρος των επενδυτών σε νησιά όπου το σημείο εισόδου παραμένει χαμηλότερο και υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια μελλοντικής ανόδου.

Πρώτοι οι Αμερικανοί

Σε αυτή τη φάση, όπως προκύπτει από τις αναζητήσεις στις αγγελίες στο δίκτυο αγγελιών Spitogatos, σε ό,τι αφορά γενικότερα τη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι περιοχές των Χανίων, της Κέρκυρας και του Ηρακλείου. Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνεται στην πράξη και από τους μεσίτες, με την Engel & Völkers να καταγράφει για τις Κυκλάδες ενδιαφέρον από το εξωτερικό στο συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 60%-70% σε Μύκονο και Πάρο και κοντά στο 60% στην Κέα. Αντίστοιχα, στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η περιοχή του Ηρακλείου, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η περιοχή των Χανίων και τα Δωδεκάνησα.

Τα ακριβά νησιά

Στην ακριβότερη, από τις αγορές των Κυκλάδων, τη Μύκονο, με τις τιμές για ακίνητα με premium χαρακτηριστικά να κινούνται μεταξύ 7.500 και 12.000 ευρώ ανά τ.μ., μετά τα προηγούμενα πιο υποτονικά χρόνια, το τελευταίο διάστημα και ήδη από πέρυσι καταγράφηκε, όπως επισημαίνει η Engel & Völkers, «ανάκαμψη της συναλλακτικής δραστηριότητας, σε μια ένδειξη επιστροφής της εμπιστοσύνης των αγοραστών στην premium αγορά του νησιού».

Εστω και αν στις αγγελίες του Spitogatos, η μέση ζητούμενη τιμή σε όλες τις κατηγορίες των κατοικιών στο νησί εμφανίζεται το καλοκαίρι του 2026 χαμηλότερα σε σχέση με την Αντίπαρο, λίγο πάνω από τις 7.000 ευρώ/τ.μ., το Νησί των Ανέμων εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ως η πιο ακριβή επιλογή και ενισχύεται από την επάνοδο της τουριστικής κίνησης.

Είναι ενδεικτικό ότι η αύξηση στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου, υπό τη διαχείριση της Fraport Greece στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στον Ιούλιο ήταν στο +5,8% έναντι του Ιουλίου του 2025 και ακόμη μεγαλύτερη στο +6,4% ως προς τη διεθνή κίνηση. Η κίνηση εξωτερικού απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των 405.000 επιβατών του Ιουλίου και άγγιξε μέσα στον Ιούλιο τους 316.000 ταξιδιώτες, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος σε επίπεδο επταμήνου φτάνοντας συνολικά τους 887.000 επιβάτες (+6,2% έναντι του Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2025) με τη διεθνή κίνηση στο +8,8%, πάνω από τους 610.000 ταξιδιώτες.

Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στην κτηματαγορά του νησιού κυριαρχούν οι ξένοι και, σύμφωνα με την Engel & Völkers, ειδικά στο κομμάτι των πιο πολυτελών ακινήτων το ξένο κοινό αντιπροσωπεύει περίπου το 60%-70% της ζήτησης, με βασικές αγορές την Ιταλία, τον Λίβανο και τη Γαλλία. Στο επίκεντρο βρίσκονται έτοιμες προς κατοίκηση κατοικίες με θέα στη θάλασσα, ιδιωτικότητα και υψηλής ποιότητας εξωτερικούς χώρους. Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών είναι και το πάγωμα των νέων οικοδομικών αδειών, το οποίο περιορίζει σημαντικά την προσφορά νέων κατοικιών, ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, στηρίζοντας τις αξίες των υφιστάμενων premium ακινήτων.

Η «πιο ενεργή αγορά»

Στη δεύτερη θέση από πλευράς ανώτατων τιμών βρίσκεται η Αντίπαρος, όπου το εύρος διαμορφώνεται για τα πιο καλά ακίνητα στα 6.800 – 10.200 ευρώ/τ.μ. Πρόκειται για μια σαφώς μικρότερη αλλά εξαιρετικά περιορισμένη από πλευράς προσφοράς αγορά, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εύπορους διεθνείς αγοραστές. Η ζήτηση προέρχεται, μεταξύ άλλων, από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ, ενώ το νησί έχει σημαντική προσφορά σε καινούριες κατοικίες με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ανεβάζοντας τελικά και τη μέση τιμή στις αγγελίες του Spitogatos στα 7.600 ευρώ/τ.μ.

Από κοντά ακολουθεί και η Πάρος, την οποία η Engel & Völkers χαρακτηρίζει ως την πιο ενεργή αγορά ακινήτων στις Κυκλάδες, συνδυάζοντας υψηλό όγκο συναλλαγών με έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα. Οι τιμές στην προκειμένη περίπτωση κυμαίνονται για τα premium ακίνητα από 5.500 έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ οι ξένοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν περίπου 60%-70% της αγοράς, με έντονη παρουσία Γάλλων, Ελβετών, Γερμανών και Ισραηλινών.

Το νησί πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση και από πλευράς μέσων ζητούμενων τιμών στις αγγελίες του Spitogatos με μέση τιμή λίγο χαμηλότερη των 5.300 ευρώ ανά τ.μ., δείγμα της μεγάλης ανόδου των τελευταίων ετών. «Η αγορά δείχνει πλέον σημάδια ωρίμασης, δεδομένου ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, όμως η απόδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει ομαλοποιηθεί ελαφρώς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κορύφωσης. Τα καλά τοποθετημένα και ποιοτικά ακίνητα εξακολουθούν, πάντως, να απορροφώνται από την αγορά, ενώ η περιορισμένη προσφορά στηρίζει τις τιμές», διαπιστώνουν οι σύμβουλοι ακινήτων της Engel.

Η άνοδος των τελευταίων ετών συνδέεται και με τη μεγάλη αύξηση του τουρισμού με το 2025 να καταγράφεται ρεκόρ τουριστικής κίνησης στο νησί, με σχεδόν 970.000 αφίξεις για πρώτη φορά από αέρα και θάλασσα: ως προς την επιβατική κίνηση του λιμένα, το 2025 αποβιβάστηκαν συνολικά 789.000 επιβάτες από τις 726.000 του 2024 με άνοδο κατά 8,6%, ενώ μικρότερη αύξηση σημειώθηκε και στον κρατικό αερολιμένα Πάρου, με σχεδόν 181.000 αφίξεις από τις 177.000 της αμέσως προηγούμενης χρονιάς. Ανοδική είναι η εικόνα και φέτος, ενώ μέσα στον Αύγουστο ανακοινώθηκε και μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις υποδομές στο νησί με την ένταξη της αναβάθμισης του νέου αεροδρομίου Πάρου (κατασκευή νέου αεροσταθμού, πύργου ελέγχου, επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης κ.ο.κ.), προϋπολογισμού 45,44 εκατ. ευρώ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Σε πτώση η Σαντορίνη

Στην περίπτωση της Σαντορίνης, η εικόνα ειδικά από πέρυσι είναι διαφορετική σε συνέχεια της επιφυλακτικότητας που δημιούργησε η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στο νησί από τον Φεβρουάριο του 2025, οδηγώντας σε αυξημένους ελέγχους γύρω και από την οικοδομική δραστηριότητα. Η αγορά βρίσκεται τώρα στο στάδιο της ανάκτησης της εμπιστοσύνης ακολουθώντας και στην περίπτωση αυτή τα νούμερα του τουρισμού, όπου το εγχώριο κοινό επιστρέφει πρώτο: είναι ενδεικτικό ότι η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη, ωστόσο λόγω του δικτύου του εσωτερικού με διψήφιο ποσοστό ανόδου κατά 11,7% στο επτάμηνο στους 649.000 ταξιδιώτες, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η αύξηση ήταν στο 1% με κάτι λιγότερο από τους 684.000 ταξιδιώτες.

Για τον Ιούλιο η διεθνής κίνηση ήταν οριακά αυξημένη, κατά 0,7% (314.000 ταξιδιώτες), με το δίκτυο εσωτερικού να πριμοδοτεί τη συνολική κίνηση, έχοντας καταγράψει άνοδο κατά 4,8%, πάνω από τους 145.000 ταξιδιώτες. Τουρισμός και κτηματαγορά κινούνται χέρι-χέρι στο νησί με τις μέσες τιμές στις αγγελίες φέτος, όπως προκύπτει από το δίκτυο Spitogatos, να είναι λίγο πάνω από τα 4.000 ευρώ/τ.μ., με πτώση κατά 5% σε σχέση με το 2025 και μικρότερη πτώση κατά 1,4% σε σχέση με μία διετία πριν, το 2024.

Για τα premium ακίνητα στη Σαντορίνη, το αντίστοιχο νούμερο μπορεί να ανεβαίνει και στις 8.000 ευρώ ανά τ.μ. Από το ξένο κοινό, κυρίαρχοι είναι οι αγοραστές από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, με τη ζήτηση να επικεντρώνεται σε Οία, Ημεροβίγλι και Φηρά και σε κατοικίες με ανεμπόδιστη θέα στην Καλντέρα.

Η άλλη πλευρά των Κυκλάδων

Χαμηλότερα από τα premium επίπεδα της Μυκόνου και της Πάρου κινείται η Τήνος, με τιμές 3.000-5.000 ευρώ/τ.μ. για τα λεγόμενα «καλά» ακίνητα. Το νησί εξελίσσεται σε εναλλακτική επιλογή για αγοραστές που αναζητούν λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αυθεντικότερο χαρακτήρα.

Στη διεθνή ζήτηση πρωταγωνιστούν αγοραστές από Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία και ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, στη Σύρο οι τιμές βρίσκονται μεταξύ 2.500 και 5.000 ευρώ/τ.μ. για το premium κομμάτι της αγοράς, με το νησί λόγω και της μεγαλύτερης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους να προτιμάται από αγοραστές με παραμονή (και) εκτός της καλοκαιρινής περίοδο. Εν προκειμένω, με βάση τους συμβούλους της Engel & Völkers, η παρουσία των Ελλήνων παραμένει ισχυρή, ενώ έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι αγοραστές από Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο και ΗΠΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά νεοκλασικών προς ανακαίνιση στην Ερμούπολη, ενώ τα Βαπόρια αποτελούν μία από τις ακριβότερες και πλέον ιδιαίτερες μικροαγορές του νησιού. Ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή και με το επιπλέον δεδομένο ότι το νησί απευθύνεται ως έναν μεγάλο βαθμό στο εγχώριο κοινό, η Σύρος είναι στη μειονότητα των νησιών με πτώση ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή στη διετία στο -6%, στα πέριξ των 2.560 ευρώ/τ.μ. με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο Spitogatos.

Με τιμές κοντά στα 3.500-5.200 ευρώ/τ.μ. στο premium κομμάτι της αγοράς τοποθετείται η Νάξος, που επίσης δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη παραμονή μέσα στον χρόνο λόγω μεγαλύτερης οικονομικής δραστηριότητας. «Εδώ η ζήτηση μοιράζεται μεταξύ Ελλήνων και ξένων, με αυξανόμενο ενδιαφέρον από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ελβετία, Βόρεια Αμερική και Ισραήλ. Ιδιαίτερα ισχυρό είναι και το ενδιαφέρον για οικόπεδα προς οικιστική ανάπτυξη, ειδικά στις παράκτιες ζώνες», αναφέρει η Engel & Völkers, χαρακτηρίζοντας την κτηματαγορά της Νάξου ως την πλέον σταθερή στις Κυκλάδες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Spitogatos, αν ληφθεί υπόψη ότι οι μέσες ζητούμενες τιμές στις αγγελίες διατηρούνται σταθερά, στα πέριξ των 3.850 ευρώ/τ.μ.

Διψήφιο ποσοστό ανόδου καταγράφει η Μήλος, ένας προορισμός που κερδίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια μερίδιο από την τουριστική πίτα με την αγορά της κατοικίας να ακολουθεί: Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας στο νησί η μέση ζητούμενη τιμή για αγορά κατοικίας έχει καταγράψει άνοδο 15,5%, μια ανάσα από τα 3.700 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανδρος, με τιμές για το premium κομμάτι των κατοικιών στα 2.200-3.200 ευρώ/τ.μ., το χαμηλότερο εύρος μεταξύ των κυκλαδίτικων αγορών. Ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή, αυτή διατηρείται σε επίπεδα στα πέριξ των 2.000 ευρώ/τ.μ. στα ίδια επίπεδα με οριακά πτωτική τάση στη διετία. Η εγγύτητα στην Αθήνα και η σχετικά περιορισμένη ανάπτυξη ενισχύουν την ελκυστικότητα του νησιού για Ελληνες αγοραστές, με χαμηλότερο προϋπολογισμό, ενώ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας αφορά ανακαινίσεις παραδοσιακών κατοικιών.

Η εγγύτητα με την Αθήνα

Την ίδια στιγμή, η εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα δίνει επιπλέον πόντους σε Kέα και Κύθνο. Στην Κέα στα λεγόμενα καλά ακίνητα, οι τιμές κινούνται μεταξύ 3.500 και 7.000 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Κύθνο μεταξύ 4.500 και 6.500 ευρώ/τ.μ. Η εγγύτητα στην Αθήνα αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με την Κέα να έχει περισσότερο ώριμο χαρακτήρα στον τομέα των κατοικιών πολυτελείας και την Κύθνο να διατηρεί πιο ήπιο, επί του παρόντος, προφίλ.

«Στην Κέα οι ξένοι αποτελούν περίπου το 60% των αγοραστών, κυρίως από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Βόρεια Αμερική. Στην Κύθνο, οι Ελληνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40%, με σημαντική παρουσία οικογενειών και επαγγελματιών από την Αθήνα αλλά και της ελληνικής Διασποράς», όπως διαπιστώνεται χαρακτηριστικά.

Η Κύθνος συγκαταλέγεται μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων που καταγράφουν διψήφιο ποσοστό αύξησης στη διάρκεια της τελευταίας διετίας με ένα +15% σχεδόν στις αγγελίες, με βάση το δίκτυο του Spitogatos, με μια μέση τιμή λίγο χαμηλότερη των 4.600 ευρώ/τ.μ. Η ζήτηση και στα δύο νησιά στρέφεται σε ανεξάρτητες βίλες με θέα, ιδιωτικούς εξωτερικούς χώρους και εύκολη πρόσβαση σε παραλίες.

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