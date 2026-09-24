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Έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 3.200 ευρώ ετησίως έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν όσοι προγραμματίζουν εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητό τους έως το τέλος της φετινής χρονιάς. Η συνολική φορολογική ελάφρυνση μπορεί να ανέλθει έως τις 16.000 ευρώ, ωστόσο το ποσό κατανέμεται σε βάθος πενταετίας. Στη μείωση του φόρου υπολογίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες δαπάνες να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το περιεχόμενο των παραστατικών. Για να αναγνωριστεί η μείωση φόρου, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφονται σε αυτά τα στοιχεία του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες, καθώς και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Ποιοι μπορούν να εξασφαλίσουν «κούρεμα» φόρου έως 16.000 ευρώ

Όσοι προχωρήσουν σε ανακαίνιση ή επισκευή της κατοικίας τους και εξοφλήσουν ηλεκτρονικά τις σχετικές δαπάνες μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου που φτάνει έως τα 3.200 ευρώ τον χρόνο, στο πλαίσιο της πενταετούς κατανομής της συνολικής φορολογικής ελάφρυνσης.

Με βάση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η μείωση φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος μπορεί να φτάσει συνολικά έως τις 16.000 ευρώ, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχου ύψους επιλέξιμες δαπάνες. Το ποσό κατανέμεται ισόποσα στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες και στα τέσσερα επόμενα έτη. Έτσι, η μέγιστη ετήσια μείωση φόρου διαμορφώνεται στα 3.200 ευρώ.

Εφόσον, λοιπόν, οι σχετικές δαπάνες πραγματοποιηθούν μέσα στη φετινή χρονιά, η φορολογική ελάφρυνση κατανέμεται στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και στα τέσσερα που ακολουθούν, μειώνοντας τον φόρο εισοδήματος που θα προκύπτει στα αντίστοιχα εκκαθαριστικά.

Οι δαπάνες που αφορούν την αγορά υλικών δεν αναγνωρίζονται χωρίς περιορισμό. Για τον υπολογισμό της φορολογικής έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 25% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών.

Για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο καθεστώς μείωσης του φόρου, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να εξοφλεί ηλεκτρονικά τους επαγγελματίες που πραγματοποιούν τις εργασίες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, πλακάδες και σοβατζήδες, καθώς και άλλοι τεχνίτες που αναλαμβάνουν επισκευές, συντήρηση ή ανακαίνιση κατοικιών και άλλων κτισμάτων.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και γενικότερα με τα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Εφόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παραταθεί και για το επόμενο έτος, η φετινή χρονιά αποτελεί την τελευταία δυνατότητα αξιοποίησης του μέτρου για όσους πραγματοποιούν ανακαινίσεις και επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη φορολογική έκπτωση.

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζει η Εφορία για τη μείωση του φόρου

Οι δαπάνες που μπορούν να ληφθούν υπόψη από την Εφορία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στις δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών και στις δαπάνες για την αγορά αγαθών και υλικών.

Α. Δαπάνες για λήψη υπηρεσιών

α) Ενεργειακές παρεμβάσεις

Στις επιλέξιμες ενεργειακές εργασίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης, καθώς και η αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

Στο μέτρο εντάσσεται επίσης η εγκατάσταση νέου ή η αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και ψύξης, μαζί με τις υποδομές και τα επιμέρους στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του.

Επιλέξιμη θεωρείται και η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματου ελέγχου για τη λειτουργία της θέρμανσης ή της ψύξης.

Στις δαπάνες περιλαμβάνεται ακόμη η εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι μπαταρίες, όταν αυτά συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αναγνωρίζεται επίσης η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως και η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Στις επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις εντάσσεται, τέλος, και η αναβάθμιση του φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

β) Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις

Στην κατηγορία των λειτουργικών και αισθητικών εργασιών περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ή η αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και αντίστοιχες παρεμβάσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Επιλέξιμες είναι ακόμη οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής της στέγης, όπως και οι επισκευές στην τοιχοποιία και οι εργασίες χρωματισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των κτιρίων.

Στο μέτρο μπορούν επίσης να ενταχθούν η εγκατάσταση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης και οι εργασίες αναβάθμισης ή εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Αναγνωρίζονται ακόμη οι εργασίες εγκατάστασης οικιακών σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς και η αλλαγή ή η επισκευή των δαπέδων ενός ακινήτου.

Β. Δαπάνες αγοράς αγαθών

Στις επιλέξιμες αγορές αγαθών περιλαμβάνονται τα υλικά θερμομόνωσης, καθώς και τα κουφώματα, οι υαλοπίνακες και τα εξωτερικά προστατευτικά φύλλα που προορίζονται για αντικατάσταση.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται τα συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό και οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές ή μπαταρίες, όταν εγκαθίστανται σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Επιλέξιμες είναι επίσης οι αγορές συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Στις δαπάνες αγοράς αγαθών μπορούν ακόμη να συμπεριληφθούν τα υλικά που απαιτούνται για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Αντίστοιχα, αναγνωρίζονται υλικά για εργασίες τοιχοποιίας και χρωματισμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό των κτιρίων, αλλά και άλλες αγορές αγαθών που αντιστοιχούν στις επιλέξιμες εργασίες και υπηρεσίες που προβλέπει το καθεστώς.

Το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών και, κατά συνέπεια, της συνολικής μείωσης φόρου που μπορεί να αξιοποιήσει ένας φορολογούμενος ανέρχεται στις 16.000 ευρώ.

Υπάρχει, ωστόσο, συγκεκριμένος περιορισμός όσον αφορά τα υλικά. Το συνολικό ποσό των δαπανών αγοράς αγαθών που μπορεί να συνυπολογιστεί για τη μείωση του φόρου εισοδήματος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25% του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί για τη λήψη των αντίστοιχων υπηρεσιών.

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