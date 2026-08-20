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Η εκπνοή του Αυγούστου φέρνει συσσωρευμένες φορολογικές υποχρεώσεις για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Η 31η Αυγούστου αποτελεί βασική ημερομηνία για τις πληρωμές, ενώ για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα υπάρχει η επιλογή της πάγιας ρύθμισης.

Ειδικότερα, μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος από τους φορολογουμένους που επέλεξαν την τμηματική εξόφληση της οφειλής τους.

Η υποχρέωση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Ο φετινός φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία πληρωμή να πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο του 2027. Έτσι, μετά την πρώτη δόση του Ιουλίου, οι φορολογούμενοι που δεν επέλεξαν την εφάπαξ εξόφληση καλούνται τώρα να καλύψουν τη δεύτερη δόση.

Η πίεση στον οικογενειακό και επιχειρηματικό προϋπολογισμό, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον φόρο εισοδήματος, καθώς στο τέλος του μήνα συμπίπτουν και άλλες σημαντικές υποχρεώσεις.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στο «πακέτο» του Αυγούστου

Έως τις 31 Αυγούστου λήγει και η προθεσμία για την καταβολή της έκτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να κατανείμουν το συνολικό ποσό σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η τελευταία δόση προβλέπεται να καταβληθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Στο φορολογικό ημερολόγιο προστίθεται παράλληλα η απόδοση του ΦΠΑ για τον Ιούλιο από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που υπάγονται στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Η συγκέντρωση διαφορετικών πληρωμών στο τέλος Αυγούστου αυξάνει τις ανάγκες ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους έχουν ταυτόχρονα υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ακίνητη περιουσία και επαγγελματική δραστηριότητα.

Φόροι 39,558 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο

Ο Αύγουστος αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ιδιαίτερα απαιτητικού φορολογικού εξαμήνου. Οι πληρωμές που προβλέπονται έως το τέλος του 2026 διαμορφώνουν ένα βαρύ φορολογικό ημερολόγιο, με τις συνολικές εισπράξεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα κάθε μήνα.

Για τον Αύγουστο προβλέπονται φορολογικά έσοδα 6,324 δισ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο το αντίστοιχο ποσό εκτιμάται στα 6,412 δισ. ευρώ.

Ακόμη υψηλότερα αναμένεται να κινηθούν οι εισπράξεις τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 6,679 δισ. ευρώ. Τον Νοέμβριο προβλέπεται υποχώρηση στα 5,738 δισ. ευρώ, πριν ακολουθήσει ένας ακόμη ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας.

Τον Δεκέμβριο, οι φόροι που αναμένεται να εισπραχθούν υπολογίζονται σε 6,961 δισ. ευρώ, καθώς στις συνηθισμένες υποχρεώσεις προστίθενται και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027.

Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι αναμένεται να καταβάλουν 39,558 δισ. ευρώ σε φόρους. Το ποσό προστίθεται στα περίπου 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, αποτυπώνοντας το μέγεθος των φορολογικών υποχρεώσεων μέσα στο 2026.

Η διαδοχή των προθεσμιών σημαίνει ότι για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται ακόμη σημαντικότερη, καθώς οι μηνιαίες δόσεις συνεχίζονται χωρίς μεγάλο περιθώριο ανάμεσα στις διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Η πάγια ρύθμιση για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν

Για τους φορολογουμένους που δεν μπορούν να καλύψουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους, υπάρχει η πάγια ρύθμιση της Εφορίας, μέσω της οποίας μπορούν να αποπληρωθούν φορολογικά χρέη σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις.

Οι τακτικές φορολογικές οφειλές, στις οποίες περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες έκτακτων οφειλών προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, με δυνατότητα εξόφλησης σε έως 48 δόσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο φόρος κληρονομιάς, οι φόροι δωρεάς και γονικής παροχής, καθώς και ποσά που βεβαιώνονται έπειτα από φορολογικό έλεγχο ή προκύπτουν από άλλες έκτακτες αιτίες.

Η ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει λύση για φορολογουμένους που αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας, ωστόσο συνεπάγεται πρόσθετο κόστος λόγω των τόκων και απαιτεί συνέπεια στην καταβολή των δόσεων.

Ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο έως 5,84%

Η ελάχιστη μηνιαία δόση στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Η διαδικασία υπαγωγής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην Εφορία.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις και στο 5,84% για ρυθμίσεις από 13 έως 48 δόσεις.

Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια αποπληρωμής τόσο αυξάνεται και το συνολικό κόστος της ρύθμισης. Η επιλογή του αριθμού των δόσεων χρειάζεται να γίνεται με βάση τόσο τη μηνιαία δυνατότητα πληρωμής όσο και την τελική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και μετά την ένταξη στη ρύθμιση. Η μη τήρηση των όρων μπορεί να οδηγήσει στην απώλειά της, με αποτέλεσμα το ανεξόφλητο ποσό να καταστεί ξανά ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Ειδικότερα, η μη πληρωμή δύο συνεχόμενων δόσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ρύθμιση, επαναφέροντας τον οφειλέτη αντιμέτωπο με τις συνέπειες των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Με τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και άλλες υποχρεώσεις να συνεχίζονται τους επόμενους μήνες, η έγκαιρη οργάνωση των πληρωμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όσοι διαπιστώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προθεσμίες χρειάζεται να εξετάσουν εγκαίρως τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να αποφύγουν τη δημιουργία και συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

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