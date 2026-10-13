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Η ψηφιακή μοντελοποίηση των κατασκευών (Building Information Modelling – BIM) βελτιώνει την ποιότητα των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού κλάδου, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στο 7ο The BIM Conference, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι «η υιοθέτηση του BIM (Building Information Modelling) στις σύγχρονες κατασκευές δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια εξέλιξη που μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης των έργων», επισημαίνοντας ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών.

Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και του ψηφιακού μετασχηματισμού των κατασκευών καταδεικνύουν ότι το BIM αναμένεται να αποκτήσει ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στα δημόσια έργα τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ο κ. Δήμας είπε πως η αξιοποίησή της καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από τη μελέτη και τον σχεδιασμό έως την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Ειδικότερα, η τρισδιάστατη απεικόνιση επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό ασυμβατοτήτων και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό, στην ακριβέστερη εκτίμηση του κόστους και στον περιορισμό του κινδύνου οικονομικών αποκλίσεων.

Επιπλέον, η χρήση κοινής βάσης δεδομένων ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας κατά την κατασκευή. Αντίστοιχα, στη φάση λειτουργίας και συντήρησης, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αρχείου, του λεγόμενου «Ψηφιακού Διδύμου» (Digital Twin), επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σταδιακή ενσωμάτωση του BIM στα δημόσια έργα. Την Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και του Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, την Εθνική Στρατηγική και τον Οδικό Χάρτη, ο οποίος προσδιόρισε 28 παρεμβάσεις με ορίζοντα υλοποίησης πενταετίας, με έμφαση στη διακυβέρνηση, την τυποποίηση, την ενίσχυση δεξιοτήτων, τα ψηφιακά εργαλεία και την υποστήριξη της αγοράς.

Επίσης, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων και Πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, υπάρχει υποσύστημα BIM Viewer». Ο κ. Δήμας επεσήμανε την ανάγκη εκπαίδευσης και εξοικείωσης του ανθρώπινου δυναμικού με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και συμπλήρωσε ότι η μετάβαση στην εποχή του BIM προϋποθέτει μια βαθύτερη αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε σχετική εκπαίδευση των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων.

«Σκοπός είναι να ενταθεί αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί η εκπαίδευση επάνω σε συγκεκριμένα λογισμικά BIM, προκειμένου και το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου να μπορεί να υιοθετήσει τη ψηφιακή μοντελοποίηση των έργων», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε: «Η επένδυση στο BIM (Building Information Modeling) δεν αποτελεί πλέον μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα που καθορίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα κάθε σύγχρονης επιχείρησης στον κατασκευαστικό κλάδο. Δική μας μέριμνα είναι να εργαστούμε ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι στην επόμενη μέρα των κατασκευών».

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