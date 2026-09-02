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Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην τελική ευθεία περνά η δημιουργία του έπειτα από δεκαετίες σχεδιασμών, καθυστερήσεων και διοικητικών εμποδίων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης, κλείνοντας τον τελευταίο μεγάλο κύκλο θεσμικών ελέγχων πριν από την έναρξη της κατασκευής.

Η σύμβαση με την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ–ΜΕΤΚΑ υπογράφεται αυτην την ώρα σε ειδική εκδήλωση, όπως είχε ανακοινώσει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Η εγκατάσταση του εργοταξίου τοποθετείται χρονικά μέσα στον Νοέμβριο, ενώ έως τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες εφαρμογής.

«Σήμερα υπογράφουμε σύμβαση ύψους 299 εκατ. ευρώ και οι εργασίες ξεκινούν άμεσα. Το έργο περιλαμβάνει και τις απαραίτητες διαμορφώσεις. Χρειάστηκε επιμονή, διεκδίκηση και μεθοδική δουλειά, ώστε ένα έργο τέτοιου κλιμακίου να περάσει από το κράτος στο εργοτάξιο σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης κατά την τελετή σύμβασης. Πριν από δύο ημέρες ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αξιοποιήσαμε στο έπακρο» είπε ακόμη.

Στην ομιλία του ο Νίκος Παπαθανάσης, έκανε λόγο για επιστροφή στην Αθήνα του θαλάσσιου μετώπου της. «Ο φαληρικός όρμος από σήμερα ανοίγει ξανά με το νέο μητροπολιτικό πάρκο. Το όνομα Αέναον δεν είναι τυχαίο γιατί σημαίνει ότι συνεχίζεται η ζωή, ένας πραγματικός χώρος πρασίνου ανοιχτός για όλους χωρίς εισιτήριο και αποκλεισμούς.

«Συνολικά δόθηκαν πάνω από 464 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους με χρηματοδότηση 85% από το Ταμείο Συνοχής, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση του κυρίως έργου ύψους 295 εκατ. ευρώ» εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης. «Δείξαμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους, το έργο γίνεται γιατί το πιστέψατε και το στηρίξατε εσείς κύριε πρωθυπουργού» συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Η Αθήνα ξαναβρίσκει τη θάλασσά της, γίνεται πιο πράσινη και ανθρώπινη, κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Aπό την πλευρά του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Αποτελεί μια διαφορετική αντίληψη για το τι μπορεί να σημαίνουν σήμερα οι υποδομές. Για πολλά χρόνια, η συζήτηση για τις υποδομές επικεντρωνόταν στο κόστος και στον χρόνο. Σήμερα βλέπουμε τις υποδομές ως εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Υπάρχουν έργα, όπως ο Κόμβος Σκαραμαγκά, που δημιουργούν οικονομική αξία, και έργα, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο, με διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική αξία. Το ένα παράγει οικονομική αξία, ενώ το άλλο παράγει αξία που θα αλλάξει τη σχέση της Αττικής με τον δημόσιο χώρο.

Πρόκειται για ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμο για τη διαμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η περιοχή του Φαληρικού Όρμου είχε για πολλά χρόνια παραμείνει αναξιοποίητη. Σήμερα, αυτή η εικόνα αντιστρέφεται. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία διαθέτει σημαντικό αναπτυξιακό απόθεμα. Οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ελληνικό».

O κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι η ανάπλαση του φαληρικού όρμου είναι μια παρέμβαση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους χώρους της Αττικής. «Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις επενδύσεις ως εργαλεία για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα τους οι πόλεις» πρόσθεσε ο κ. Μυτιληναίος.

Συνεχίζοντας είπε ότι «ο δημόσιος χώρος και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κρίσιμους όρους μια αναπτυξιακής πολιτικής. Το Αέναον παράγει ανάπτυξη καθώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμος κρίκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας».

«Είμαι σίγουρός ότι θα παραδώσουμε ένα έργο κόσμημα για την Αττική» κατέληξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλους του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης διαβεβαίωσε ότι «από πλευράς μας με τη διαχρονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα μέσω της καλής συνεργασίας στο ανάδοχο σχήμα θα προσπαθήσουμε και θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε να παραδοθεί στους κατοίκους αυτό το «κόσμημα».

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Αττική μας», είπε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. «Είναι η δικαίωση μιας εξαιρετικά δύσκολης πορείας γιατί όσοι ασχολήθηκαν με το έργο αυτό γνωρίζουν ότι έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε ούτε μια ημέρα». Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά και σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται όλο το λεκανοπέδιο καθώς θα λειτουργήσει ως πράσινος πολλαπλασιαστής»

«Σε 2,5 χρόνια από τώρα τα οφέλη από το πάρκο θα μετουσιωθούν σε περισσότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Το μέρισμα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης θα φτάσει σε κάθε γειτονιά της Αττικής» συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Με την υπογραφή της σύμβασης δημιουργείται ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ευρώπης και το μεγαλύτερο της Ανατολικής Μεσογείου. Θα διασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα δημιουργεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με περισσότερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες θέσεις εργασίας. Θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Είχαμε δεσμευτεί να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Περάσαμε από Συμπληγάδες, υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάσουμε μέχρι εδώ και τότε είχαμε δύο επιλογές ή να βρούμε δικαιολογίες ή να βρούμε λύσεις γιατί στα δύσκολα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και αυτό κάναμε» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Η ομάδα της περιφέρειας εκπόνησε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφάλισε 19 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ανέλυσε ο κ. Χαρδαλιάς.

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Οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο το πάρκο να ολοκληρωθεί και να ανοίξει για το κοινό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν σχεδιαστεί στην Αττική. Θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση 741 στρεμμάτων κατά μήκος του Φαληρικού Όρμου, με σκοπό να μετατρέψει μία επί δεκαετίες υποβαθμισμένη παράκτια ζώνη σε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει εκτεταμένες φυτεύσεις και χιλιάδες νέα δέντρα, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σημεία αναψυχής. Βασικός άξονας της παρέμβασης είναι η επανασύνδεση της Καλλιθέας και του Μοσχάτου με τη θάλασσα, ώστε το παραλιακό μέτωπο να γίνει ελεύθερα και καθολικά προσβάσιμο.

Η χρηματοδότηση του συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, φθάνει τα 370 εκατ. ευρώ και έχει εξασφαλιστεί με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να φτάσει το έργο στη σημερινή φάση χρειάστηκε να ολοκληρωθούν 11 διαφορετικές μελέτες, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και ο διεθνής διαγωνισμός, αλλά και να εξεταστούν οι ενστάσεις και οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί.

Η διαδικασία πέρασε διαδοχικά από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η τελευταία θετική απόφαση επιτρέπει στην Περιφέρεια να προχωρήσει χωρίς άλλη θεσμική εκκρεμότητα στην υπογραφή της κατασκευαστικής σύμβασης.

«Το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι όταν η σημερινή περιφερειακή διοίκηση ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2024, η ανάπλαση αντιμετώπιζε ακόμη και τον κίνδυνο απένταξης. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε επανασχεδιασμός και νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διασωθεί η χρηματοδότηση και να ξεπεραστούν οι διοικητικές και τεχνικές εκκρεμότητες.

Με την υπογραφή της σύμβασης, η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου εγκαταλείπει πλέον οριστικά τη μακρά περίοδο των εξαγγελιών. Το κρίσιμο στοίχημα μεταφέρεται τώρα στο πεδίο της κατασκευής και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε ένα αίτημα περίπου τεσσάρων δεκαετιών να αποκτήσει, για πρώτη φορά, ορατό ορίζοντα ολοκλήρωσης.

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