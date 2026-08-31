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Η εικόνα της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης αλλάζει πλέον από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς το Flyover περνά σε ώριμη φάση κατασκευής, με την πρόοδο να έχει ξεπεράσει το 60% και την παράδοση του έργου να τοποθετείται τον Μάιο του 2027. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, τις κυκλοφοριακές πιέσεις και ορισμένες απρόβλεπτες παρεμβάσεις που αύξησαν το κόστος, το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ξεκαθαρίζει ότι ο Μάιος του 2027 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία και θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να παραδοθεί το έργο νωρίτερα. Όπως επισημαίνει, είχε εξεταστεί η δυνατότητα επίσπευσης, ωστόσο η πολυπλοκότητα των εργασιών δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω συμπίεση του χρόνου.

Το έργο προχωρά, πάντως, με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, κάτι που γίνεται πλέον εμφανές και στους χιλιάδες οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά την Περιφερειακή Οδό. Νέα τμήματα γεφυρών, καλούπια και τεχνικά έργα εμφανίζονται διαδοχικά κατά μήκος του εργοταξίου, δίνοντας σταδιακά μορφή στη μελλοντική Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρο.

Πάνω από το 60% η κατασκευαστική πρόοδος

Η συνολική πρόοδος του Flyover έχει ήδη κινηθεί πάνω από το 60%, με τα διαφορετικά μέτωπα εργασιών να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Η μεταβολή είναι πλέον ορατή ακόμη και σε καθημερινή βάση, καθώς οδηγοί που κινούνται συχνά στον Περιφερειακό διαπιστώνουν ότι το έργο αποκτά συνεχώς νέα χαρακτηριστικά και περνά από το στάδιο των αρχικών επεμβάσεων στη φάση όπου οι βασικές κατασκευές αρχίζουν να διαμορφώνουν τη νέα οδική εικόνα.

Αυτή η εμφανής πρόοδος λειτουργεί και ως ένα είδος αντιστάθμισης απέναντι στην ταλαιπωρία που προκαλεί η κατασκευή. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κίνηση στον Περιφερειακό, ωστόσο η συνεχής εξέλιξη του έργου δείχνει ότι οι εργασίες προχωρούν και ότι η προσωρινή αναστάτωση συνδέεται με μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας.

Βασικός στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος πλήρως λειτουργικός και ασφαλής, ο οποίος θα μπορεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας και να περιορίσει τα καθημερινά φαινόμενα συμφόρησης που επιβαρύνουν τη Θεσσαλονίκη.

Η αποσυμφόρηση της πόλης αποτελεί άλλωστε έναν από τους κεντρικούς λόγους για τους οποίους σχεδιάστηκε η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος, καθώς ο σημερινός Περιφερειακός λειτουργεί σε πολλές χρονικές ζώνες στα όρια της χωρητικότητάς του.

Οι γέφυρες και τα μεγάλα κατασκευαστικά μέτωπα

Στα πιο εντυπωσιακά σημεία του εργοταξίου περιλαμβάνονται τα μεγάλα καλούπια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υπερυψωμένων τμημάτων, αλλά και οι νέες γέφυρες που διαμορφώνονται παράλληλα.

Τα διαφορετικά συστήματα κατασκευής δουλεύουν συνεχώς, επιτρέποντας την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλών επιμέρους τμημάτων του έργου. Η λογική είναι να προχωρούν όσο γίνεται περισσότερα μέτωπα παράλληλα, ώστε να διατηρείται υψηλός ρυθμός παραγωγής και να μην επηρεάζεται το τελικό χρονοδιάγραμμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γέφυρα του Πανοράματος, αλλά και στους δύο ξεχωριστούς κλάδους κυκλοφορίας που κατασκευάζονται, έναν για κάθε κατεύθυνση.

Η ολοκλήρωση αυτών των τεχνικών έργων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της κατασκευής. Πρόκειται για εργασίες υψηλής τεχνικής δυσκολίας, καθώς εκτελούνται σε ένα περιορισμένο και ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον, δίπλα σε έναν οδικό άξονα που εξακολουθεί να βρίσκεται καθημερινά σε λειτουργία.

Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το Flyover τόσο σύνθετο: η κατασκευή πραγματοποιείται χωρίς να κλείσει η υφιστάμενη Περιφερειακή Οδός.

Οι απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες

Η κατασκευή δεν εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εμφανίστηκαν τεχνικές συνθήκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν πλήρως από τον αρχικό σχεδιασμό και οι οποίες δημιούργησαν πρόσθετες ανάγκες σε χρόνο και χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων, όπου εδώ και χρόνια ήταν εμφανής καθίζηση του οδοστρώματος.

Κατά τις εργασίες διαπιστώθηκε ότι τμήμα του επιχώματος είχε κατασκευαστεί πάνω σε παλαιά χωματερή και απορρίμματα, γεγονός που εξηγούσε σε μεγάλο βαθμό τη διαχρονική αστάθεια του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κατάσταση αυτή επέβαλε ειδική τεχνική αντιμετώπιση και εκτεταμένη εδαφική ανάταξη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νέα υποδομή θα στηρίζεται σε ασφαλές και σταθερό υπόβαθρο.

Η παρέμβαση προκάλεσε πρόσθετο κόστος, το οποίο καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα επιτάχυνσης ώστε οι καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν να μην επηρεάσουν την τελική ημερομηνία παράδοσης.

Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές εκπλήξεις δεν θεωρούνται τέτοιας έκτασης ώστε να ανατρέπουν συνολικά τον σχεδιασμό ή να οδηγούν σε αναθεώρηση του βασικού χρονοδιαγράμματος.

Ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα της Θεσσαλονίκης

Το Flyover αποτελεί ένα σύνθετο οδικό έργο συνολικού μήκους περίπου 13 έως 13,5 χιλιομέτρων, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου.

Περιλαμβάνει παράλληλα την αναβάθμιση της σημερινής Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, με στόχο να δημιουργηθεί ένας ενιαίος σύγχρονος άξονας που θα αυξήσει σημαντικά την κυκλοφοριακή ικανότητα.

Η νέα Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος θα έχει μήκος περίπου 7,6 χιλιόμετρα, ενώ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδιασμού είναι ο συνεχής υπερυψωμένος φορέας μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων.

Σε κάθε κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, δημιουργώντας έναν ανεξάρτητο ταχύ οδικό διάδρομο πάνω από σημαντικό μέρος της σημερινής Περιφερειακής.

Το έργο εκτείνεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ5, κοντά στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ12, στη σύνδεση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Συνολικά περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, τρεις νέες σήραγγες, νέες γέφυρες και μια σειρά ακόμη τεχνικών έργων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση του νέου δικτύου.

Η χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ

Το Flyover υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΒΑΞ – Μυτιληναίος.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης φτάνει τα 30 χρόνια. Από αυτά, περίπου τέσσερα χρόνια αφορούν την κατασκευαστική περίοδο, ενώ τα επόμενα 26 συνδέονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του οδικού άξονα.

Το οικονομικό αντικείμενο εμφανίζεται με διαφορετικά ποσά, ανάλογα με τον τρόπο αποτίμησης.

Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία είχε αναφερθεί ποσό κοντά στα 373 εκατ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, ενώ η ανάδοχος πλευρά έχει περιγράψει την επένδυση περίπου στα 370 εκατ. ευρώ.

Σε νεότερες δημόσιες αναφορές εμφανίζονται ποσά της τάξης των 462,7 έως 462,8 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως αφορούν διαφορετική οικονομική προσέγγιση και δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας χωρίς την αντίστοιχη διευκρίνιση.

Η μορφή ΣΔΙΤ σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης και του επενδυτικού κινδύνου αναλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το Δημόσιο καλύπτει επιμέρους υποχρεώσεις και πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από απρόβλεπτες τεχνικές συνθήκες.

Παράλληλη κατασκευή και κυκλοφορία

Πέρα από τις νέες γέφυρες και τον υπερυψωμένο φορέα, το έργο περιλαμβάνει νέες προσβάσεις και συνδέσεις, συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης, νέα σήμανση, υποδομές οδικής ασφάλειας και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τις σήραγγες.

Σημαντικές είναι επίσης οι εργασίες αντιστήριξης, λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου της περιοχής και της ανάγκης να προστατευτούν τόσο οι νέες όσο και οι υφιστάμενες υποδομές.

Η σημαντικότερη ίσως πρόκληση παραμένει ότι όλα αυτά κατασκευάζονται ενώ ο σημερινός Περιφερειακός εξακολουθεί να εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο οχημάτων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ο περιορισμός της διαθέσιμης χωρητικότητας έχουν προκαλέσει αναπόφευκτη επιβάρυνση στις μετακινήσεις. Ωστόσο, η ολοκλήρωση του έργου φιλοδοξεί να αντιστρέψει αυτή την εικόνα, δημιουργώντας μια υποδομή με σαφώς μεγαλύτερη δυνατότητα εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.

Με την πρόοδο πλέον πάνω από το 60%, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά από το αν το Flyover θα ολοκληρωθεί στο πότε θα αρχίσουν να ενώνονται τα μεγάλα κατασκευαστικά μέτωπα. Η καταληκτική ημερομηνία παραμένει ο Μάιος του 2027, όταν η Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποκτήσει έναν από τους σημαντικότερους νέους οδικούς άξονες των τελευταίων δεκαετιών.

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