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Είκοσι έναν μήνες αφότου το μετρό -ύστερα από περιπέτειες σχεδόν δύο δεκαετιών και αφού παραλίγο να εξελιχθεί σε σύγχρονο Γεφύρι της Αρτας- μπήκε τελικά στη ζωή των Θεσσαλονικέων, έφτασε η στιγμή για το πολυπόθητο επόμενο βήμα. Αυτό της πρώτης επέκτασής του προς την ανατολική πλευρά της πόλης, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξαντλητικών δοκιμών, τη λήψη όλων των απαραίτητων πιστοποιήσεων και το κλείσιμο και των τελευταίων λειτουργικών λεπτομερειών, το πράσινο φως δόθηκε και από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, η επέκταση προς Καλαμαριά της Γραμμής 1 θα είναι στη διάθεση των κατοίκων και των επισκεπτών προς χρήση, μετά τα επίσημα εγκαίνια του έργου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η λειτουργία της βασικής γραμμής αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση για τη συγκοινωνιακή υποδομή της συμπρωτεύουσας. Είναι η σημαντικότερη προσθήκη στις αστικές μετακινήσεις της πόλης εδώ και δεκαετίες, η οποία άλλαξε προς το καλύτερο τον συγκοινωνιακό της χάρτη. Ηταν μια αναγκαία κίνηση για την ανακούφισή της από την κυκλοφοριακή ασφυξία και την υποβοήθηση των αναπτυξιακών, εμπορικών, τουριστικών και κοινωνικών δυνατοτήτων της. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η γαλλική πόλη της Λιόν, με 500.000 πληθυσμό, τον μισό της Θεσσαλονίκης, διαθέτει δίκτυο μετρό με 4 γραμμές και 46 σταθμούς.

Οι Θεσσαλονικείς αγκάλιασαν το μετρό, καθώς, παρά την αναλογικά μικρή σε σχέση με το μέγεθος της πόλης εμβέλειά του, μόλις 9,6 χιλιομέτρων, και τις «παιδικές ασθένειες» που αντιμετώπισε στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας του, κατάφερε να κατοχυρωθεί στη συνείδηση των χρηστών ως το πιο σύγχρονο, ταχύ και αποτελεσματικό μέσο μετακίνησης σε μια πόλη στην οποία το κυκλοφοριακό παραμένει το Νο1 πρόβλημα για την ποιότητα της ζωής τους.

Τόνωση της αγοράς

Εξυπηρετεί πλέον τις μετακινήσεις για την εργασία και την ψυχαγωγία τους, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στη βελτίωση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών και στην τόνωση της αγοράς. Το επιβεβαιώνουν οι καθημερινές, κατά μέσο όρο, αρχικά 80.000 και πλέον πάνω από 90.000 επικυρώσεις εισιτηρίων και οι πάνω από 120.000 εκδοθείσες προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης. Ολα αυτά εξηγούν γιατί μετά σχεδόν δύο χρόνια ο ρόλος και η επιρροή του μετρό στον εργασιακό, εμπορικό και κοινωνικό ιστό της Θεσσαλονίκης και στην υπό διαμόρφωση νέα ταυτότητά της είναι πλέον συστατικά και αναντικατάστατα στοιχεία.

Τούτων δοθέντων, η επέκταση προς Καλαμαριά και Μίκρα δεν είναι απλά ένα τεχνικό ορόσημο για το μετρό, αλλά συνιστά ένα νέο σημαντικό στοίχημα, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξήσει με γεωμετρική πρόοδο τη θετική συνεισφορά του μέσου στη λειτουργία και το γίγνεσθαι της πόλης.

Η επέκταση, μήκους 4,78 χιλιομέτρων περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και τερματικός στη Μίκρα. Θα εξυπηρετεί καθημερινά επιπλέον 63.000 επιβάτες. Η γραμμή της επέκτασης ξεκινάει από τον σταθμό 25ης Μαρτίου. Πλέον 33 υπερσύγχρονοι συρμοί, καθώς προστέθηκαν 15 νέοι στους υπάρχοντες 18, θα εξυπηρετούν αυτόνομα τις μετακινήσεις. Η επέκταση αναμένεται ότι θα αποσυμφορήσει άμεσα το οδικό δίκτυο και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής, μειώνοντας κατά 12.000 την καθημερινή κυκλοφορία οχημάτων στην πόλη και ελαττώνοντας κατά 43 τόνους ημερησίως τους ρύπους CO₂. Η δε απόσταση από τον σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά και μέχρι τον τερματικό, στη δυτική πλευρά της πόλης, τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, σε 20. Κάτι που μέχρι πριν από δύο χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Οπως και η βασική γραμμή, η επέκταση προς Καλαμαριά, διαθέτει Αυτόματο Σύστημα GoA4 που καλύπτει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας. Αυτό ξεκίνησε το 1980 και τα τελευταία δέκα χρόνια εξαπλώνεται ραγδαία στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, Μιλάνο, Σανγκάη, Πεκίνο, Σίδνεϊ, Κοπεγχάγη και Βουδαπέστη. Η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρακολουθείται καθημερινά με πολλαπλούς αυτόματους μηχανισμούς ελέγχου. Ετσι διασφαλίζεται ότι κάθε δρομολόγιο, κάθε ώρα και σε όλο το μήκος του δικτύου εκτελείται σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας.

Η σημασία της επέκτασης

Η σημασία της επέκτασης προς Καλαμαριά αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον προγραμματισμό των δρομολογίων που θα ξεκινούν από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η ροή των συρμών θα έχει αναλογία 2/1, δηλαδή δύο δρομολόγια που θα αναχωρούν από τα δυτικά, θα κατευθύνονται προς Μίκρα και το τρίτο προς Νέα Ελβετία, τερματικό σταθμό της βασικής γραμμής. Οι συρμοί θα έχουν κοινή πορεία για 11 συνεχόμενους σταθμούς, μέχρι τον σταθμό 25ης Μαρτίου, εξυπηρετώντας τον κεντρικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της THEMA, της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του μετρό Θεσσαλονίκης, οι σταθμοί στους οποίους καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση είναι ανά σειρά: Αγίας Σοφίας, Βενιζέλου, Σιντριβάνι, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός και Δημοκρατίας. Μεσαίου επιπέδου επιβατική κίνηση διαπιστώνεται στους σταθμούς Παπάφη, Νέα Ελβετία και 25ης Μαρτίου, ενώ χαμηλότερη παρουσιάζουν οι σταθμοί Ανάληψη, Φλέμινγκ, Βούλγαρη, Ευκλείδης και Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου προκρίθηκε το προαναφερθέν σενάριο για τη διαχείριση των δρομολογίων.

Επίσης, από την πλευρά του ο ΟΑΣΘ έχει σχεδιάσει ένα ενισχυμένο συγκοινωνιακό πλάνο για τη σύνδεση των λεωφορείων με τους νέους σταθμούς του μετρό. Με κεντρικό κόμβο τον τερματικό σταθμό Μίκρα, που θα λειτουργεί ως βασικός σταθμός μετεπιβίβασης, συνδέοντας τις λεωφορειακές γραμμές από την ανατολική Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές (π.χ. αεροδρόμιο, Θέρμη, Μηχανιώνα) απευθείας με το δίκτυο του μετρό.

Η οδός Πόντου

Αυτό που θα έρθει να ολοκληρώσει το έργο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου. Πρόκειται για έναν βασικό οδικό άξονα της Καλαμαριάς με ιδιαίτερη σημασία, καθώς κατά μήκος της βρίσκονται τέσσερις από τους πέντε σταθμούς της επέκτασης (πλην της Νομαρχίας), με τους τρεις εξ αυτών μάλιστα να χωροθετούνται στο σημερινό μη ανοικτό τμήμα της οδού, μήκους περίπου 2,3 χιλιομέτρων.

Η διάνοιξή της επομένως -μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την περιοχή- θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνδεση με το μετρό, εξυπηρετώντας τις εισόδους/εξόδους των σταθμών και διασφαλίζοντας πλήρη και ασφαλή προσβασιμότητα σε όλους, αναβαθμίζοντας έτσι ουσιαστικά τη λειτουργικότητα της υποδομής.

Επιπροσθέτως, θα διευκολύνει τη συνδυασμένη μετακίνηση, επιτρέποντας τη δημιουργία στάσεων αστικών λεωφορείων σε άμεση γειτνίαση με τους σταθμούς, οδηγώντας τελικά σε σημαντική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε την κατασκευή της οδού Πόντου ως «το επόμενο σημαντικό έργο που θα ολοκληρώσει το κεφάλαιο της ανάπτυξης του μετρό στην Καλαμαριά».

Προτεραιότητα

Οι Θεσσαλονικείς αγαπούν το μετρό. Σε πληθώρα δημοσκοπήσεων του τελευταίου χρόνου, η μεγάλη πλειοψηφία τους (άνω του 75%) δηλώνει ικανοποίηση από τη λειτουργία του και την ένταξή του στο συγκοινωνιακό σύστημα της πόλης. Ακόμη περισσότεροι δε (οκτώ στους 10) θεωρούν ότι η επέκτασή του πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. Την ίδια ώρα όμως, αναγνωρίζουν ότι για διάφορους λόγους η παρουσία του μετρό δεν έχει επιφέρει, προσώρας τουλάχιστον, την προσδοκώμενη εξαρχής τόνωση της εμπορικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Αν και έχει διαπιστωθεί όντως μια αύξηση της εμπορικής κίνησης και των τζίρων στα καταστήματα του κέντρου, οι προσδοκίες για αναζωογόνηση της αγοράς κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας δεν δικαιώθηκαν παρά εν μέρει μόνο, παρά τους σχεδόν 90.000 ανθρώπους που καθημερινά μπαινοβγαίνουν στους σταθμούς.

Τώρα, με τη νέα σελίδα που ανοίγει με τη λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά των 93.000 κατοίκων βάσει της απογραφής του 2021, αλλά στην πραγματικότητα πολύ περισσότερων, προκύπτει το νέο μεγάλο στοίχημα για την ίδια την πόλη. Με τους 63.000 επιβάτες που θα προστεθούν στην υφιστάμενη καθημερινή κίνηση, προερχόμενοι μάλιστα από περιοχές αμιγώς σχεδόν κατοικίας, με υψηλότερη του μέσου όρου αγοραστική δύναμη των κατοίκων. Αλλά και της εμπορικής λειτουργίας, ιδίως καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, που έλκει τους κατοίκους όχι μόνο του κέντρου, αλλά και των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, απλοποιώντας τα μέγιστα στην πρόσβασή τους στην Καλαμαριά, καθώς επίσης και τους επισκέπτες της συμπρωτεύουσας.

Σε αυτή την εκτίμηση συμφωνούν οι παράγοντες της αγοράς ακινήτων της Θεσσαλονίκης. Αλλά και οι εμπορικοί και επαγγελματικοί φορείς της Καλαμαριάς τρέφουν αυξημένες προσδοκίες για τόνωση της τοπικής αγοράς. Οχι μόνο στην αγορά του παραλιακού μετώπου, που αφορά κυρίως την εστίαση και την ψυχαγωγία, αλλά ακόμη περισσότερο στην εγκατάσταση επαγγελματιών, όπως δικηγορικών και τεχνικών γραφείων, γιατρών κ.ά. στην ευρύτερη περιοχή, καθώς θα βελτιωθεί ραγδαία η πρόσβαση σε αυτήν.

Τα επόμενα βήματα

Η επόμενη επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης θα γίνει με κατεύθυνση τους βορειοδυτικούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Πρόσφατα ο κ. Ταχιάος επιβεβαίωσε την υπογραφή σύμβασης για τις πρόδρομες εργασίες και την ολοκλήρωση των τοπογραφικών, καθώς και την επικείμενη ανάθεση της μελέτης κόστους-οφέλους, που συνιστά απαραίτητο βήμα για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, θέμα-«κλειδί» για την προώθηση παρόμοιων μεγάλων projects.

Βάσει των «επιταγών» της Γενικής Συγκοινωνιακής Μελέτης για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Περιαστικής Ζώνης, που προχώρησε με ευθύνη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., πέραν της κατά προτεραιότητα επέκτασης βορειοδυτικά, καταγράφεται και η ανάγκη κάλυψης με μετρό των περιοχών Τούμπας και Χαριλάου σε βάθος δεκαετίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 2ης γραμμής, που θα περιλαμβάνει 17 νέους σταθμούς σε 18,41 χιλιόμετρα, με δύο κλάδους προς τα δυτικά, μέχρι Εύοσμο και Κορδελιό αντίστοιχα, κεντρικό τμήμα με υπόγεια διέλευση κάτω από την οδό Τσιμισκή και ανατολικό τμήμα με τερματικό σταθμό την Αγία Κυριακή.

Πέραν αυτής, προβλέπεται μελλοντικά και η εκατέρωθεν επέκταση της σημερινής βασικής γραμμής προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου δυτικά και προς το αεροδρόμιο από τη Μίκρα ανατολικά. Στόχος είναι έως το 2040 να λειτουργούν δύο γραμμές μετρό με 46 σταθμούς, εξυπηρετώντας έως 678.000 επιβάτες ημερησίως.

Σχετικά με τη μελλοντική σύνδεση της γραμμής με την περιοχή του Φοίνικα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διέλευση πάνω από την οδό Ικάρων, την οποία αναπλάθει ήδη ο Δήμος Καλαμαριάς, με κατάληξη στην οδό Γεωργικής Σχολής και δημιουργία κόμβου στο ύψος της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Πολιτισμός

Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει ήδη έντονη συνεισφορά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και στην περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι από τους εντυπωσιακότερους παγκοσμίως, με έναν πλουσιότατο σε ευρήματα αρχαιολογικό χώρο, επιφανείας 1.300 τ.μ. ενσωματωμένος στο τεχνικό έργο. Αποτελεί πλέον τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας ξεχωριστούς επισκέπτες πέρα από τους επιβάτες.

Ακόμα και ξένους, οι οποίοι εντυπωσιάζονται και πολλοί εξ αυτών δημοσιοποιούν τον θαυμασμό τους. Ιδίως ταξιδιωτικοί συντάκτες, όπως ο Κρίστοφερ Μπίλαντ της βρετανικής «Telegraph», που σε πρόσφατο άρθρο του με τίτλο «Ενα νέο δίκτυο μετρό μετέτρεψε αυτή τη γαλήνια πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης», εξυμνεί τη Θεσσαλονίκη στη νέα εποχή του μετρό, ξεκινώντας από τον σταθμό Βενιζέλου.

«Ζωντανά μουσεία», ωστόσο, είναι και οι σταθμοί Αγία Σοφία, Δημοκρατία κ.ά., με σημαντικής αξίας αρχαιολογικά ευρήματα.

Οργασμός έργων

Με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος μιας σειράς πολλαπλών παρεμβάσεων στο συγκοινωνιακό οικοσύστημα της συμπρωτεύουσας, που περιλαμβάνει επιπλέον κατασκευές νευραλγικών οδικών αξόνων, όπως ο FLyOver, δημιουργία του δυτικού προαστιακού, ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, κατασκευές νέων πάρκινγκ κ.ά., που θα επιτρέψουν στη Θεσσαλονίκη να αναπνεύσει κυκλοφοριακά και να γίνει πιο ανθρώπινη, βιώσιμη για κατοίκους και επισκέπτες. Και επεκτείνεται με τα έργα στο λιμάνι, την ανάπλαση της ΔΕΘ, τα νέα νοσοκομεία, σημαντικές τοπικές αναπλάσεις, νέα κέντρα logistics, κατασκευή σχολείων κ.λπ., ώστε η πόλη να ανταποκριθεί στις αυξημένες αναπτυξιακές οικονομικές, ενεργειακές και εμπορικές προκλήσεις με ορίζοντα το 2030.

Ολα τα παραπάνω συνιστούν μια κοσμογονία έργων χωρίς προηγούμενο στη Θεσσαλονίκη, ιδίως αν συγκριθούν με τη σχεδόν απόλυτη ακινησία και στασιμότητα της δεκαετίας της μνημονιακής κρίσης. Το κόστος των 8 σημαντικότερων έργων -συμπεριλαμβανομένων των 2 δισ. και πλέον της βασικής γραμμής του μετρό και της επέκτασης προς Καλαμαριά– υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Ενώ υπάρχουν ακόμα οι σχολικές μονάδες, το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς Thess Intec, οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, οι τοπικές αναπλάσεις, η ανακαίνιση στο «Παλατάκι», ο εκσυγχρονισμός του στόλου του ΟΑΣΘ με νέα λεωφορεία και άλλα μικρότερης κλίμακας έργα.

Αναμφίβολα, η επταετία 2019-2026 είναι η πλέον παραγωγική στη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την ταυτόχρονη ωρίμαση, χρηματοδότηση, κατασκευή και παράδοση μεγάλων έργων. Με την ολοκλήρωσή τους η αναπτυξιακή της προοπτική θα ενδυναμωθεί, ενώ συγχρόνως η ποιότητα ζωής των κατοίκων της θα βελτιωθεί αισθητά.

Εξι εμβληματικά έργα στην πόλη

FlyOver

Ο FlyOver αποτελεί ένα μεγάλο, σύνθετο έργο οδοποιίας που κατασκευάζεται μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 483,5 εκατ. ευρώ. Η πρόοδος του έργου έχει ήδη ξεπεράσει το 60% και ο στόχος να αποδοθεί στη χρήση των πολιτών τον Μάιο του 2027 είναι απολύτως εφικτός. Με τη λειτουργία του ο όγκος των διερχόμενων οχημάτων που θα εξυπηρετούνται αναμένεται να διπλασιαστεί σε 10.000 οχήματα ανά ώρα. Με συνολικό μήκος 13,5 χλμ., 4 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 3 νέες υπόγειες σήραγγες και 10 γέφυρες που θα κατασκευαστούν με βάση τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Το πιο εντυπωσιακό και τεχνικά δύσκολο τμήμα του είναι η αερογέφυρα μήκους 4 χλμ. και πλάτους 22 μέτρων.

Ανάπλαση ΔΕΘ

Η ανάπλαση της ΔΕΘ προχωρεί με στόχο ολοκλήρωσης το 2030, και τη φιλοδοξία από ένας απλός εκθεσιακός χώρος να εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι έτος-ορόσημο για την προώθηση του project. Δρομολογήθηκαν ήδη οι διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ το έργο εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, εξασφαλίζοντας έτσι απρόσκοπτη χρηματοδότηση, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 204,6 εκατ. ευρώ. Το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει δύο νέα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια, αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης», περισσότερες από 1.000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και τη διαμόρφωση 120 στρεμμάτων ανοιχτών χώρων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου.

Επέκταση 6ης προβλήτας ΟΛΘ

Στα μέσα του 2029 εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που θα αναβαθμίσει σημαντικά την εμπορική και γεωπολιτική του σημασία. Συγχρόνως, το αργότερο έως το 2030 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Αμφότερα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με στόχο τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε κομβικό εμπορευματικό και διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 195,6 εκατ. ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 250-270 εκατ. για τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τα 2 νοσοκομεία

Στο στάδιο της αποπεράτωσης πλησιάζει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πιθανή παράδοσή του εντός του 2026. Σύμφωνα με την ενημέρωση προόδου, παράλληλα κατασκευάζονται το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, καθώς και οι ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις για διδασκαλία και έρευνα. Το έργο υλοποιείται από το ΙΣΝ στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Το Νοσοκομείο θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο πλήρως εξοπλισμένο.

Παράλληλα, επιταχύνονται οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την κατασκευή εντός του χώρου του ερειπωμένου πρώην στρατοπέδου Καρατάσου του Νέου Θεαγένειου, δηλαδή του νέου υπερσύγχρονου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου της συμπρωτεύουσας. Το συγκεκριμένο project αποτελεί προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον Οκτώβριο αναμένεται η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, που θα υλοποιήσει το κορυφαίο ΣΔΙΤ στον χώρο της Υγείας, ύψους 434,68 εκατ. ευρώ.

Γκόνου – mega logistics center

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία mega logistics center στην έκταση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου. Η αγορά ανυπομονεί για την έναρξη της επένδυσης, καθώς το project έχει δρομολογηθεί εδώ και χρόνια, όμως μόνο τελευταία οι διαδικασίες επιταχύνονται. Το συνολικό ύψος της αρχικής επένδυσης προσεγγίζει τα 260 εκατ. ευρώ. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του πάρκου για τουλάχιστον 30 έτη.

Το σχεδιάγραμμα με τις υφιστάμενες γραμμές του μετρό Θεσσαλονίκης και τις μελλοντικές επεκτάσεις

Αναμφίβολα, η επταετία 2019-2026 είναι η πλέον παραγωγική στη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την ταυτόχρονη ωρίμαση, χρηματοδότηση, κατασκευή και παράδοση μεγάλων έργων. Με την ολοκλήρωσή τους η αναπτυξιακή της προοπτική θα ενδυναμωθεί, ενώ συγχρόνως η ποιότητα ζωής των κατοίκων της

θα βελτιωθεί αισθητά.

Η ταυτότητα του έργου

4,78 χιλιόμετρα περιλαμβάνει η επέκταση

5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά , Αρετσού, Νέα Κρήνη και τερματικός στη Μίκρα

, Αρετσού, Νέα Κρήνη και τερματικός στη Μίκρα 63.000 επιβάτες υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί

33 υπερσύγχρονοι συρμοί θα εξυπηρετούν τις μετακινήσεις

12.000 λιγότερα οχήματα θα κυκλοφορούν καθημερινά στην πόλη

43 τόνοι οι ρύποι CO₂ που δεν θα μολύνουν πλέον τον αέρα

15 λεπτά ο χρόνος από τον σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης

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