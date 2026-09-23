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Το νέο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους των σύγχρονων εγκαταστάσεων του Κέντρου. Παρόντες ήταν επίσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο γ.γ. Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής, καθώς επίσης η Πρόεδρος του ΕΚΚΕ Βασιλική Γεωργιάδου και τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη χαρά του που επί δικής του θητείας στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκαινιάζεται «αυτό το λαμπρό κτίριο, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα δώσει πολύ καλύτερες δυνατότητες στη λειτουργία του ΕΚΚΕ και στη δουλειά όλων των ερευνητών».

Επισήμανε την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, ώστε να είναι πολύ πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον. «Εργάζομαι για την ενίσχυση της βιομηχανίας, ως του κλάδου της οικονομίας που δίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερους μισθούς στους νέους ανθρώπους. Και έχω μιλήσει για την ανάγκη η εφαρμοσμένη έρευνα και η καινοτομία να βάλουν την σφραγίδα τους σε όλη την οικονομική δραστηριότητα».

Αναφερόμενος στον κρίσιμο ρόλο της Κοινωνικής Έρευνας στη ζωή μας, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «μας βοηθά να κατανοούμε καλύτερα την ίδια την κοινωνία, τους ανθρώπους, τις ανάγκες τους, τις πολύ μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν παγκοσμίως στην ανθρωπότητα, τις μεγάλες επιπτώσεις που έχουν οι οικονομικές μεταβολές, αλλά και οι γεωστρατηγικές μεταβολές, γιατί αλλάζουν κάθε σύστημα ασφαλείας που υπήρχε στην ανθρωπότητα μετά τον Β’ΠΠ και μετά την πτώση του Κομμουνισμού το ‘89-’90. Πώς οι επηρεάζουν τη ζωή μας και την ταυτότητά μας οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν, επεκτείνονται και παίρνουν πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες».

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην αγορά προκειμένου να είναι πιο δίκαιη για τον καταναλωτή «και αυτό το κάνουμε», όμως όπως είπε «οι αλλαγές στις αγορές επηρεάζουν και το είδος των ανισοτήτων». Επισήμανε το μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων και την ιδιοκατοίκηση που έχει μειωθεί πολύ στην πατρίδα μας. «Το 35-40% ζουν στο νοίκι και είναι εκείνοι που δοκιμάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από την αύξηση του κόστους ζωής. Αυτό που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια είναι το κόστος της στέγασης, το οποίο δεν καταγράφεται σωστά από τις στατιστικές, διότι υπάρχει τεράστια απόκλιση από τα πραγματικά νοίκια. Δεν είναι το μέσο ενοίκιο 250 με 300 ευρώ, όπως καταγράφεται επισήμως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «αυτή είναι η αποστολή που υπηρετεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών εδώ και 67 χρόνια. Αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας με αποκλειστικό αντικείμενο τις κοινωνικές επιστήμες και είναι ένας σταθερός και πολύτιμος επιστημονικός συνομιλητής της Πολιτείας. Είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο που συμμετέχει ως Εθνική Αρχή στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, εκπροσωπεί τη χώρα μας σε σημαντικές ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και έχει αναπτύξει ισχυρή παράδοση σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, η δημογραφία, η αγορά εργασίας, η πολιτική κοινωνιολογία και η δημόσια πολιτική».

Όπως τόνισε, το ΕΚΚΕ έχει στη διάθεσή του σύγχρονες ερευνητικές υποδομές και σημαντικά εργαλεία για τη συλλογή, την οργάνωση, τη διατήρηση και την αξιοποίηση κοινωνικών δεδομένων. Το Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων, το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων, ο Κοινωνικός Άτλας της Αθήνας είναι ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας. Για πρώτη φορά το Κέντρο αποκτά το δικό του κτίριο. Έναν σύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο περίπου 2.600 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος θα στεγάζει τις ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες, τη βιβλιοθήκη και τις δραστηριότητες του Κέντρου. Περιλαμβάνει, επίσης, την πολύ όμορφη και σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων, για να φιλοξενεί επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις. Μια σημαντική επένδυση άνω των 6 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν σε αυτό το έργο, μεταξύ αυτών τους προκατόχους του Υπουργούς Ανάπτυξης, τη διοίκηση και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΚΚΕ.

Στη συνέχεια ανέφερε πως η σημασία μιας τέτοιας επένδυσης δεν βρίσκεται μόνο στα νέα κτίρια και τον σύγχρονο εξοπλισμό «αλλά στις νέες έρευνες που θα γίνουν, στα δεδομένα που θα συλλέξουν και θα αξιοποιήσουν οι ερευνητές σας, στις νέες συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς, πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς. Στις καινούργιες δυνατότητες που θα δοθούν στους νέους ερευνητές, για να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν εδώ στην πατρίδα μας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα πως «επενδύουμε με πράξεις στην έρευνα και την καινοτομία. Ολοκληρώνουμε έργα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση στη γνώση και στους ανθρώπους που την παράγουν. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι έχω αναλάβει την δέσμευση το Υπουργείο Ανάπτυξης να καλύψει τον συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ σε ό,τι αφορά στην έρευνα, με πλήρη κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρα η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας δεν είναι λόγια, είναι πράξεις». Υπογράμμισε επίσης πως «είμαι αποφασισμένος μέχρι τις εκλογές να συνεχίσουμε και τη συνεργασία μας και την αποτελεσματική δουλειά για να ενισχύσουμε με πράξεις την έρευνα και την καινοτομία και τον χώρο ων κοινωνικών ερευνών».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης στον χαιρετισμό του τόνισε ότι: «Για την Κυβέρνησή μας, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και δίκαιης Ελλάδας».

Όπως ανέφερε: «Η κοινωνική έρευνα αποτελεί απαραίτητο εθνικό εργαλείο και πυξίδα της κοινωνίας μας» επισημαίνοντας ότι: «οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, οι ανισότητες και το δημογραφικό είναι βαθιά κοινωνικές και απαιτούν τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα και αξιόπιστα δεδομένα». «Η συστηματική χαρτογράφηση των κοινωνικών μετασχηματισμών», τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών. Μέσω του ΕΚΚΕ, η επιστημονική γνώση οφείλει να επιστρέφει ως χειροπιαστό όφελος στην καθημερινότητα των πολιτών».

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