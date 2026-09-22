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Τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα έθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός, τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Δελής, εκπρόσωποι του ΣΕΒ και του ΣΒΕ και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η οργανωμένη χωροθέτηση της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας βρίσκεται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού μοντέλου: «Η αναμόρφωση του πλαισίου των επιχειρηματικών πάρκων βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος και της πολιτικής για την παραγωγή. Αποτελεί προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επιβεβαιώθηκε και στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία τον Αύγουστο».

Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα των επιχειρηματικών πάρκων στην Ελλάδα, σημείωσε πως «στην καταγραφή μας περιλαμβάνονταν 59 θεσμοθετημένοι οργανωμένοι υποδοχείς: 46 ολοκληρωμένοι και 13 που δεν είχαν ολοκληρωθεί», επισημαίνοντας ότι περίπου 18 με 19 λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα και ότι στα υπόλοιπα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης και ανάπτυξης. «Στον ορατό ορίζοντα, στα επόμενα 10 έτη, μιλάμε για περίπου σαράντα ακόμη πάρκα και για ένα συνολικό δίκτυο της τάξης των εκατό», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι σε αυτά περιλαμβάνονται πάρκα μεμονωμένων μεγάλων μονάδων, καθώς και εκείνα που θα προκύψουν από άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις.

«Επιδίωξή μας είναι κάθε νομός με αντίστοιχες παραγωγικές ανάγκες να διαθέτει έναν τουλάχιστον κατάλληλο οργανωμένο υποδοχέα, στο μέγεθος και με τις υποδομές που του ταιριάζουν», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Οι τέσσερις κατευθύνσεις που έθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή είναι:

1. Ταχύτερη αδειοδότηση, με σαφή ευθύνη για τις αποφάσεις και δυνατότητα αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων κάθε πάρκου.

Όπως τόνισε, κάθε πάρκο απαιτεί εξέταση των δικών του δεδομένων, μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων. Ζήτησε να κατατεθεί πρόταση για τη δημιουργία διυπουργικού μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων και τον συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος για κάθε πάρκο θα συγκεντρώνει τις εκκρεμότητες, θα προσδιορίζει τις λύσεις και θα εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα σε δεσμευτικές προθεσμίες. «Να είναι σαφές ποιος εισηγείται, ποιος αποφασίζει, μέχρι πότε και ποιος ελέγχει ότι η απόφαση εφαρμόστηκε. Εκεί θα κριθεί η αποτελεσματικότητα του νέου μηχανισμού», υπογράμμισε.

2. Ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με τους φορείς διαχείρισης.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο επενδυτής ενός πάρκου χρειάζεται ένα ασφαλές και προβλέψιμο πλαίσιο, ενώ η επιχείρηση που εγκαθίσταται σε αυτό δεσμεύει κεφάλαια και οργανώνει εκεί την παραγωγή της για πολλά χρόνια. «Τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν υποδομές δημόσιου ενδιαφέροντος και η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις κάθε πλευράς και οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών είναι σαφείς, διαφανείς και κατανοητές», υπογράμμισε.

3. Ενσωμάτωση στον νόμο των κατευθύνσεων του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η Επιτροπή καλείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τους Υποδοχείς Βιομηχανίας ή και Εφοδιαστικής Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΥΒΕΒΟ), για τις προϋποθέσεις δημιουργίας τους, τις υποδομές και τις υποχρεώσεις όσων συμμετέχουν. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, σκοπός είναι να οργανωθούν περιοχές με υφιστάμενη παραγωγική δραστηριότητα και να διευκολυνθεί η σταδιακή μετάβασή τους σε επιχειρηματικά πάρκα.

4. Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις υποδομές και ουσιαστικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

«Στις κοινές υποδομές επιτυγχάνονται σημαντικές οικονομίες κλίμακας και περιβαλλοντικά οφέλη, στη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων, στην ενέργεια και στην αντιπλημμυρική προστασία», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, εξηγώντας πως παράλληλα με τις εσωτερικές υποδομές, πρέπει να προχωρούν τα έργα σύνδεσης των πάρκων με την περιοχή τους: η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο, η σιδηροδρομική σύνδεση όπου είναι εφικτή και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Ζήτησε προτάσεις για ένα εφαρμόσιμο πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις επιχειρήσεις των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, ώστε η μετάβασή τους σε οργανωμένο υποδοχέα να γίνεται εφικτή και οικονομικά ελκυστική. Ως παράδειγμα καλής πρακτικής ανέφερε την πρόβλεψη στον Αναπτυξιακό Νόμο για ευνοϊκότερη ενίσχυση για επιλέξιμες επενδύσεις σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι με τον νόμο 4982/2022 ενοποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, αντιμετωπίστηκαν χωροταξικά, πολεοδομικά και αδειοδοτικά ζητήματα και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων πάρκων. Όπως ανέφερε, μετά από περίπου μία δεκαετία στασιμότητας, έχουν ήδη εγκριθεί το Thess INTEC και τα Οινόφυτα, ενώ τα πάρκα των Χανίων, της Αγριάς Βόλου, της Κορίνθου και του Θριασίου βρίσκονται σε στάδιο τελικής ωρίμανσης ή υπογραφών. Παράλληλα, υπογράμμισε πως έχουν ολοκληρωθεί 25 παρεμβάσεις σε Επιχειρηματικά Πάρκα, με δημόσια χρηματοδότηση περίπου 40 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση υποδομών που σε πολλές περιπτώσεις παρέμεναν χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις επί δεκαετίες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε από την Επιτροπή συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες νομοθετικές προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, που να προηγείται της λήξης της τρέχουσας κυβερνητικής περιόδου. Όπως ανέφερε, με την τροποποίηση της σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, η Επιτροπή θα ενταχθεί στη δομή εργασίας της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία, ώστε το έργο της να έχει τη διυπουργική υποστήριξη και τη συστηματική παρακολούθηση που απαιτεί η υλοποίησή του.

«Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μετρήσιμο: μικρότερος χρόνος αδειοδότησης, έγκαιρη ολοκλήρωση των υποδομών, σαφείς όροι για επενδυτές και εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Και ένας μόνιμος μηχανισμός που θα εντοπίζει τα προβλήματα και θα προωθεί τις λύσεις όσο εξελίσσονται οι ανάγκες της παραγωγής», κατέληξε.

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