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Η Alibaba Group αναμένεται να εισπράξει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια από την πώληση της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Lingxi Games στην εταιρεία private equity Trustar Capital, σύμφωνα το Reuters.

Η Alibaba και η Trustar κατέληξαν σε οριστική συμφωνία έπειτα από αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που απέστειλε τη Δευτέρα στους εργαζομένους της Lingxi ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ζου Μπινγκσού.

Βάσει της συμφωνίας, η Alibaba θα μεταβιβάσει το σύνολο της συμμετοχής της στη Lingxi στην Trustar, όπως αναφέρεται στο εσωτερικό σημείωμα.

Το έγγραφο δεν γνωστοποιεί την αξία της συναλλαγής ούτε το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Επίσης, δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να συνοδεύουν το deal.

Ο Ζου ανέφερε ότι ο ίδιος και η σημερινή διοικητική ομάδα της Lingxi θα παραμείνουν στην ηγεσία της εταιρείας, δείχνοντας ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η συνέχεια στη λειτουργία του studio μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Το Bloomberg News, που μετέδωσε πρώτο την ύπαρξη του εσωτερικού σημειώματος, ανέφερε επικαλούμενο πηγές ότι η συμφωνία θα έχει αξία τουλάχιστον 1,5 δισ. δολαρίων.

Η Alibaba στρέφεται σε AI και cloud

Η Alibaba, μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Κίνας, δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud computing και σειρά άλλων ψηφιακών δραστηριοτήτων.

Το τελευταίο διάστημα επανεξετάζει τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θεωρεί βασικά για τη στρατηγική της, καθώς κατευθύνει περισσότερα κεφάλαια και διοικητικούς πόρους στις μεγάλες προτεραιότητές της, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud.

Ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος αναζητούσε εδώ και αρκετό καιρό αγοραστή για τη Lingxi,.

Η Trustar, πρώην CITIC Capital, είναι εταιρεία private equity με επίκεντρο την Ασία. Σύμφωνα με τον Ζου, διαθέτει τους πόρους και την επιχειρησιακή τεχνογνωσία που απαιτούνται για να υποστηρίξει το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της Lingxi.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές εάν η Alibaba θα διατηρήσει εμπορικές σχέσεις με τη Lingxi μετά την πώληση, για παράδειγμα μέσω της διανομής παιχνιδιών, της παροχής υπηρεσιών cloud ή τεχνολογικών συνεργασιών.

Η Lingxi σε περίοδο αλλαγών

Η Lingxi Games, με έδρα την Γκουανγκζού, είναι περισσότερο γνωστή για το «Three Kingdoms: Strategy Edition», ένα multiplayer παιχνίδι στρατηγικής βασισμένο στην ιστορική περίοδο των Τριών Βασιλείων της Κίνας.

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ιαπωνική Koei Tecmo Holdings, γνωστή για σειρές παιχνιδιών όπως τα «Romance of the Three Kingdoms» και «Nobunaga’s Ambition».

Η συμφωνία Alibaba-Trustar έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη περίοδο μετασχηματισμού για τη Lingxi, η οποία είχε προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων από εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις δύο πηγές.

Διαδικασία χρηματοδότησης που είχε σχεδιαστεί για τα τέλη του 2023 δεν προχώρησε, αφού η Κίνα πρότεινε αυστηρότερους κανόνες για τον κλάδο των διαδικτυακών παιχνιδιών, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Lingxi προχώρησε επίσης σε αναδιάρθρωση της διοίκησής της το 2024. Ο Ζου, ο οποίος είχε ηγηθεί της ομάδας πίσω από το «Three Kingdoms: Strategy Edition», ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος μετά την αποχώρηση του ιδρυτή Ζαν Ζονγκχούι, σύμφωνα με κινεζικά εταιρικά μητρώα.

Η πώληση εντάσσεται έτσι στην ευρύτερη προσπάθεια της Alibaba να περιορίσει την έκθεσή της σε μη βασικές δραστηριότητες και να επικεντρώσει περισσότερους πόρους στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud, δύο τομείς που βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της.

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