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Αίτημα για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της από την κύρια αγορά της Euronext Athens υπέβαλε η Alpha Trust Συμμετοχών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη σχετική απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, με μοναδική μέτοχο της εταιρείας, Alpha Bank, η οποία εκπροσωπούσε 3.223.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Οι συγκεκριμένες μετοχές αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust Συμμετοχών.

Η μοναδική μέτοχος ενέκρινε τη διαγραφή του συνόλου των 3.223.944 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας από την κύρια αγορά της Euronext Athens. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε 0,36 ευρώ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ δόθηκαν και οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η Alpha Trust Συμμετοχών, υπέβαλε στις 31 Αυγούστου 2026 το αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έξοδο των μετοχών της από το χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 31.08.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, με φυσική παρουσία στην έδρα αυτής, προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Euronext Athens, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εκπροσωπώντας 3.223.944 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η μοναδική μέτοχος αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.223.944 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,36 εκάστης, από την κύρια αγορά της Euronext Athens σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, το αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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