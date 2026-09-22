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Η Alumil ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της κερδοφορίας, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του αλουμινίου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 288,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η βελτίωση σε επίπεδο κερδοφορίας. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 82,7 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διευρύνεται στο 28,69% από 25,87%.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 45,2%, στα 43,4 εκατ. ευρώ, με τον ρυθμό αύξησής του να υπερβαίνει σημαντικά εκείνον των πωλήσεων, αποτυπώνοντας τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του Ομίλου.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα και στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 19,2 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ καταγράφηκαν σε ένα σύνθετο διεθνές οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα, δασμολογικές πιέσεις και σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή του αλουμινίου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 288,3 εκατ. έναντι Ευρώ 248,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,96%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 82,7 εκατ., αυξημένο κατά 28,59%. Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν συνολικά κατά 8,84%, ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνον του κύκλου εργασιών, ενώ οι καθαρές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιορίστηκαν σε Ευρώ 0,4 εκατ. από Ευρώ 1,9 εκατ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 43,4 εκατ. έναντι Ευρώ 29,9 εκατ., αυξημένα κατά 45,25%, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 15,06% από 12,02%. Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε Ευρώ 30,0 εκατ. από Ευρώ 17,5 εκατ. και τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά φόρων σε Ευρώ 25,5 εκατ. από Ευρώ 15,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 63,78%. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής ανήλθαν σε Ευρώ 19,2 εκατ. έναντι Ευρώ 8,7 εκατ. και τα κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ 0,5923 έναντι Ευρώ 0,2695.

Αποτελέσματα Εταιρείας (Μητρικής)

Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής διαμορφώθηκε σε Ευρώ 157,2 εκατ. έναντι Ευρώ 134,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένος κατά 17,34%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 23,9 εκατ., αυξημένο κατά 9,71%, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε 15,24% από 16,30%. Το EBITDA της Μητρικής ανήλθε σε Ευρώ 8,6 εκατ. έναντι Ευρώ 8,5 εκατ., καθώς ο αυξημένος όγκος εργασιών αντιστάθμισε την υποχώρηση του περιθωρίου.

Τα έσοδα από μερίσματα θυγατρικών ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 εκατ. έναντι Ευρώ 5,4 εκατ., ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε Ευρώ 3,8 εκατ. από Ευρώ 4,1 εκατ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,9 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων σε Ευρώ 7,8 εκατ., αυξημένα κατά 33,61%.

Χρηματοοικονομική Θέση και Μόχλευση

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 604,9 εκατ. την 30.06.2026 έναντι Ευρώ 516,3 εκατ. την 30.06.2025, αυξημένο κατά 17,17%, αντανακλώντας την ανάπτυξη των εργασιών του. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε Ευρώ 217,6 εκατ. από Ευρώ 179,2 εκατ., αυξημένα κατά 21,44%. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε Ευρώ 147,9 εκατ. έναντι Ευρώ 148,4 εκατ., με τον δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια να βελτιώνεται σε 0,82 από 0,94. Οι δείκτες ρευστότητας ενισχύθηκαν σε σύγκριση με την 31.12.2025, με τη γενική ρευστότητα σε 1,67 από 1,61 και την άμεση ρευστότητα σε 0,97 από 0,92.

Κατά το πρώτο εξάμηνο και μετά τη λήξη του υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες χρηματοδότησης και κεφαλαιακής διάρθρωσης:

α) Τον Φεβρουάριο 2026 υπεγράφη σύμβαση χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 13,75 εκατ. μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της θυγατρικής ALUMIL MISR FOR TRADING SAE, για την κατασκευή και εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στη Βιομηχανική Ζώνη Polaris του Καΐρου. Έως την 30.06.2026 είχαν εκταμιευθεί Ευρώ 9,5 εκατ.

β) Συνεχίστηκε η εκταμίευση των δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων της Εταιρείας, ύψους Ευρώ 12,3 εκατ. για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και Ευρώ 4,8 εκατ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σταθερό επιτόκιο 1,00%. Έως την 30.06.2026 είχαν αντληθεί συνολικά Ευρώ 13,0 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 8,1 εκατ. από το σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

γ) Στις 22 Ιουλίου 2026 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία βασικών όρων με τις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου έως Ευρώ 135 εκατ., με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και την έξοδο από το πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την υπογραφή των οριστικών συμβατικών κειμένων και αναμένεται έως τα τέλη του 2026.

δ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουλίου 2026 ενέκρινε τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών συνολικού ποσού περίπου Ευρώ 972 χιλ. (Ευρώ 0,03 ανά μετοχή), το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους εντός του Ιουλίου 2026.

Περιβάλλον, Κίνδυνοι και Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2026

Η ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου προήλθε από την ελληνική αγορά και από τις αγορές εκτός Βαλκανίων. Οι πωλήσεις προς τρίτους στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 18,73% σε Ευρώ 99,3 εκατ., ενώ στις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 21,20% σε Ευρώ 128,6 εκατ. και αντιστοιχούν πλέον στο 44,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Στα Βαλκάνια οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 60,5 εκατ., αυξημένες κατά 2,62%.

Το β΄ εξάμηνο του 2026 εξελίσσεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, μεταβλητότητα στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και ενεργειακές πιέσεις. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η παγίωση των δασμολογικών πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών και οι αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού έχουν επιφέρει σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή του αλουμινίου, με ανοδικές τάσεις. Για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται βάσει συμβάσεων, ο Όμιλος τις αντιστοιχίζει με συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών και ενσωματώνει ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών, ενώ σε περιόδους ταχείας ανόδου των τιμών ενδέχεται να προκύψει χρονική απόκλιση μεταξύ της αύξησης του κόστους και της προσαρμογής των τιμών πώλησης.

Ο Όμιλος διανύει το β΄ εξάμηνο με διευρυμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Το επενδυτικό του πρόγραμμα έχει άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ενίσχυση της περιφερειακής παρουσίας, και σε αυτό εντάσσεται η νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου στην Αίγυπτο. Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια ανήλθαν σε Ευρώ 8,9 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ευελιξία ανταπόκρισης στις διεθνείς εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, συνιστούν ικανή βάση για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης.

Ο Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε:

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη της ΑΛΟΥΜΥΛ έχει βάθος και συνέχεια. Αυξήσαμε τις πωλήσεις κατά 16% και το EBITDA κατά 45%, υπερδιπλασιάσαμε τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας βάση και βελτιώσαμε τη μόχλευση έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό. Η συμφωνία βασικών όρων με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού μας αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την έξοδο από το πλαίσιο της

αναδιάρθρωσης του 2020 και προς μια κεφαλαιακή δομή που αντιστοιχεί στο σημερινό μέγεθος του Ομίλου. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις επενδύσεις στην παραγωγική μας δυναμικότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας αξία για μετόχους, εργαζομένους και συνεργάτες.

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