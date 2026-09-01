Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και 22 αμερικανικές πολιτείες κατέθεσαν τη Δευτέρα αγωγή κατά της Amazon, κατηγορώντας τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι εξαπάτησε πελάτες που χρησιμοποιούσαν τις διαφημιστικές υπηρεσίες του.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρειας της Ουάσιγκτον, υποστηρίζει ότι η Amazon υπερχρέωσε 1,2 εκατ. διαφημιζόμενους, παραπλανώντας τους σχετικά με τις τιμές στις διαδικτυακές δημοπρασίες διαφημίσεων.

Οι καταγγελίες για τις τιμές των διαφημίσεων

Σύμφωνα με την αγωγή, η Amazon παρουσίαζε τις τιμές ορισμένων διαφημιστικών προϊόντων ως ανταγωνιστικές, ενώ στην πραγματικότητα διόγκωνε τις τιμές στις δημοπρασίες διαφημίσεων.

«Όταν ένας από τους μεγαλύτερους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής στον κόσμο εμπλέκεται σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι τεράστιος», δήλωσε ο πρόεδρος της FTC, Άντριου Φέργκιουσον.

«Η Amazon έχει εκατομμύρια διαφημιζόμενους πελάτες, οι οποίοι παραπλανήθηκαν και κατέβαλαν σημαντικά υψηλότερες τιμές», πρόσθεσε.

Amazon: «Κατηγορηματικά ψευδείς» οι κατηγορίες

Απαντώντας στην αγωγή, η Amazon απέρριψε τις κατηγορίες της FTC, υποστηρίζοντας σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της ότι η Επιτροπή βασίζεται σε «μια χούφτα απλοποιημένων επικοινωνιών» προκειμένου να στοιχειοθετήσει τον ισχυρισμό περί οργανωμένης προσπάθειας εξαπάτησης σε επίπεδο ολόκληρης της εταιρείας.

«Αυτό είναι κατηγορηματικά ψευδές», ανέφερε η Amazon.

Διαβάστε ακόμη

Shein: Η θεαματική προσγείωση του κολοσσού της fast fashion – Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι κερδίζουν έως 470 ευρώ τον μήνα – Ποιοι μένουν εκτός

Apple: Αλλαγή φρουράς μετά από 15 χρόνια – Από τον «μάγο» των operations Τιμ Κουκ στον μηχανικό Τζον Τέρνους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ