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Σαρωτικό προβάδισμα στην παγκόσμια κούρσα των ανθρωποειδών ρομπότ έχει αποκτήσει η Κίνα, αφήνοντας πολύ πίσω τους Αμερικανούς ανταγωνιστές της σε έναν κλάδο που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα επόμενα μεγάλα πεδία ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινεζικές εταιρείες αντιπροσώπευσαν πάνω από το 97% των συνολικών παγκόσμιων αποστολών ανθρωποειδών ρομπότ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Smart Analytics Global (SAG) που επικαλείται το Bloomberg.

Η κυριαρχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η ίδια η αγορά αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Περίπου 19.100 ανθρωποειδή ρομπότ διατέθηκαν παγκοσμίως μέσα σε μόλις έξι μήνες, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Από 5.100 σε 19.100 ρομπότ μέσα σε έναν χρόνο

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν αποσταλεί παγκοσμίως περίπου 5.100 μονάδες. Έναν χρόνο αργότερα, ο αριθμός εκτοξεύθηκε στις 19.100, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία τα ανθρωποειδή ρομπότ περνούν από το πειραματικό στάδιο στην πραγματική οικονομία.

Η Smart Analytics Global εκτιμά ότι οι συνολικές αποστολές θα φτάσουν περίπου τις 60.000 μονάδες στο σύνολο του 2026.

Και αυτή φαίνεται να είναι μόνο η αρχή. Έως το 2030, οι ετήσιες αποστολές αναμένεται να αγγίξουν τις 500.000 μονάδες, καθώς τα ρομπότ βρίσκουν σταδιακά θέση σε εργοστάσια, επιχειρήσεις και άλλες εμπορικές εφαρμογές.

Agibot και Unitree στην κορυφή

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς βρίσκεται η Agibot, με έδρα τη Σανγκάη, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει την επίσης κινεζική Unitree Robotics από τη Χανγκζού.

Η Agibot απέσπασε μερίδιο 44% της παγκόσμιας αγοράς, έχοντας αποστείλει περίπου 8.400 ανθρωποειδή ρομπότ στο πρώτο εξάμηνο.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Unitree, με περίπου 5.900 μονάδες.

Οι αριθμοί των δύο εταιρειών είναι σημαντικά υψηλότεροι από τις αποστολές μεγάλων αμερικανικών κατασκευαστών, μεταξύ των οποίων η Tesla, η Figure AI και η Agility Robotics, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα με την οποία έχει αναπτυχθεί το κινεζικό οικοσύστημα ρομποτικής.

Οι ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στα κινεζικά ρομπότ

Η τεχνολογική κούρσα έχει ήδη αποκτήσει έντονη γεωπολιτική διάσταση.

Στα τέλη Ιουλίου, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις εισαγωγές νέων ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ κινεζικής κατασκευής, καθώς και ορισμένων εξαρτημάτων τους.

Η αμερικανική πλευρά επικαλέστηκε κινδύνους που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια κρίσιμων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας έναν ακόμη περιορισμό στην τεχνολογική αντιπαράθεση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η κρατική στήριξη επιταχύνει την κινεζική ανάπτυξη

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των αποστολών, ο συνολικός αριθμός ανθρωποειδών ρομπότ που χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλης κλίμακας εμπορικές και παραγωγικές εφαρμογές παραμένει σχετικά περιορισμένος.

Ωστόσο, η κρατική χρηματοδότηση και η υποστήριξη από κινεζικούς κυβερνητικούς φορείς συμβάλλουν στην επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η σημασία που αποδίδει το Πεκίνο στον κλάδο έγινε εμφανής και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σανγκάη, όπου δεκάδες κατασκευαστές παρουσίασαν τον περασμένο μήνα νέα μοντέλα και τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της επιδεξιότητας, της ταχύτητας και των συνολικών δυνατοτήτων των ρομπότ, χαρακτηριστικά κρίσιμα για τη χρήση τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Από τις επιδείξεις στα εργοστάσια

Η μεγαλύτερη αλλαγή, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των ρομπότ που παράγονται, αλλά και στο πού χρησιμοποιούνται.

«Οι βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές αντιπροσώπευαν πάνω από το 70% των αποστολών, έναντι περίπου 50% ένα χρόνο νωρίτερα», δήλωσε η Λίντα Σούι, ιδρύτρια και επικεφαλής ερευνήτρια της Smart Analytics Global.

Η μεταβολή δείχνει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ αρχίζουν να εγκαταλείπουν τον ρόλο του τεχνολογικού εκθέματος και να περνούν σε πρακτικές εφαρμογές στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη της αγοράς δεν θα είναι χωρίς εμπόδια. Σύμφωνα με τη Σούι, η κανονιστική αβεβαιότητα και οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Προς το παρόν, όμως, οι αριθμοί δείχνουν έναν ξεκάθαρο νικητή: η Κίνα έχει αποκτήσει συντριπτικό προβάδισμα στην παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ, τη στιγμή που η συγκεκριμένη τεχνολογία αρχίζει να περνά από τα εργαστήρια και τις εντυπωσιακές επιδείξεις στις γραμμές παραγωγής και την πραγματική οικονομία.

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