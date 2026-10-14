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Η Apple και η OpenAI οδηγούνται σε μια κρίσιμη δικαστική αναμέτρηση, καθώς την Τετάρτη εξετάζονται για πρώτη φορά ουσιαστικά οι καταγγελίες της κατασκευάστριας του iPhone ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης επιχείρησε να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες για μελλοντικά προϊόντα της.

Στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας βρίσκονται δύο βασικά αιτήματα. Η Apple ζητεί από το δικαστήριο να διατάξει την άμεση παύση της χρήσης των φερόμενων ως κλεμμένων εμπορικών μυστικών, ενώ η OpenAI ζητεί να απορριφθεί συνολικά η αγωγή.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εδώ και μήνες, παρά τη συνεργασία τους που έχει ενσωματώσει το ChatGPT στα λογισμικά της Apple. Η σύγκρουση ξέσπασε την ώρα που εκατοντάδες εργαζόμενοι της Apple μετακινήθηκαν στην OpenAI και δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα για την startup, η οποία επιδιώκει αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων και προετοιμάζεται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Οι καταγγελίες της Apple

Η Apple κατέθεσε αγωγή τον Ιούλιο κατά της OpenAI, του επικεφαλής hardware της εταιρείας και ενός πρώην μηχανικού του iPhone. Τους κατηγορεί ότι συνεργάστηκαν για να αποσπάσουν εμπιστευτικές πληροφορίες από πρώην εργαζομένους της Apple, οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό προϊόντων, την παραγωγή, τεχνολογίες εξαρτημάτων, μεθόδους δοκιμών και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την Apple, η OpenAI αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επιταχύνει την προσπάθειά της να εισέλθει στην αγορά καταναλωτικού hardware.

Η OpenAI απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι η αγωγή αποτελεί προσπάθεια της Apple να περιορίσει εργαζομένους που επιλέγουν να αποχωρήσουν και να ενταχθούν σε ανταγωνιστική εταιρεία.

Η OpenAI υποστηρίζει επίσης ότι δεν έχει ούτε ανάγκη ούτε πρόθεση να χρησιμοποιήσει εμπορικά μυστικά της Apple, καθώς αναπτύσσει μια νέα οικογένεια συσκευών σχεδιασμένων ειδικά για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη καταναλωτική συσκευή της OpenAI φέρεται να είναι ένα «έξυπνο» ηχείο σε σχήμα ντόνατ, με τιμή άνω των 300 δολαρίων. Στο εσωτερικό της OpenAI θεωρείται μια νέα κατηγορία συσκευής που εστιάζει στην AI και διαφοροποιείται από τα προϊόντα που σχεδιάζει η Apple.

Τα δύο κρίσιμα αιτήματα

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Edward Davila, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, θα εξετάσει το αίτημα της Apple για την έκδοση προκαταρκτικής δικαστικής εντολής.

Εφόσον γίνει δεκτό, η OpenAI θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία έχει αποκτήσει από την Apple και να διακόψει άμεσα κάθε προσπάθεια απόκτησης πρόσθετων ιδιωτικών δεδομένων.

Η Apple υποστηρίζει ότι η OpenAI χρησιμοποιούσε ακόμη και συνεντεύξεις πρόσληψης εργαζομένων ως τρόπο άντλησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Κατά την εταιρεία, στελέχη της OpenAI ζητούσαν από υποψηφίους να φέρνουν πρωτότυπα και άλλα στοιχεία σχεδιασμού, προκειμένου να τα παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Την Τρίτη, ο δικαστής διέταξε την OpenAI να επιταχύνει την παράδοση εγγράφων σχετικά με τις καταγγελίες για κλοπή εμπορικών μυστικών, τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη των μελλοντικών καταναλωτικών συσκευών της.

Παράλληλα, ο Davila θα εξετάσει το αίτημα της OpenAI για πλήρη απόρριψη της αγωγής.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι η Apple δεν έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα εμπορικά μυστικά που φέρεται να εκλάπησαν, αλλά αναφέρεται γενικά σε ευρείες κατηγορίες πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη hardware.

Η κόντρα για τον πρώην μηχανικό του iPhone

Η OpenAI υποστηρίζει ότι η υπόθεση αναδεικνύει προβλήματα στις διαδικασίες ασφάλειας και διαχείρισης προσωπικού της Apple, αντί να αποδεικνύει οργανωμένη προσπάθεια κλοπής εμπορικών μυστικών.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Apple ενθάρρυνε εργαζομένους της να χρησιμοποιούν προσωπικούς λογαριασμούς iCloud για επαγγελματικές εργασίες. Παράλληλα, σύμφωνα με την OpenAI, ένα σφάλμα ταυτοποίησης επέτρεψε στον Chang Liu, πρώην μηχανικό του iPhone που εντάχθηκε στην OpenAI τον Ιανουάριο και κατονομάζεται στην αγωγή, να διατηρήσει πρόσβαση ακόμη και μετά την αποχώρησή του.

Οι δικηγόροι της OpenAI υποστηρίζουν ότι εργαζόμενοι της Apple συνέχισαν να έχουν πρόσβαση σε υλικό που βρισκόταν στον προσωπικό λογαριασμό iCloud του Liu και επικοινωνούσαν μαζί του ζητώντας να εντοπίσει αρχεία και να απαντήσει σε τεχνικές ερωτήσεις για έργα στα οποία είχε εργαστεί.

Η OpenAI δημοσιοποίησε τον Αύγουστο αντίγραφα ιδιωτικών μηνυμάτων μεταξύ του Liu και άλλων εργαζομένων, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ότι στελέχη της Apple συνέχισαν να επικοινωνούν μαζί του και μετά την αποχώρησή του.

Κατά την OpenAI, οι συγκεκριμένες επικοινωνίες, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες στη διαδικασία αποχώρησης εργαζομένων, υπονομεύουν την εκδοχή της Apple για τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν οι επίμαχες πληροφορίες.

Η Apple, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό iCloud του Liu ήταν εντελώς ξεχωριστές από τον βασικό ισχυρισμό της. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πρώην μηχανικός εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια ένα σφάλμα ταυτοποίησης για να αποκτήσει πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο του δικτύου της Apple και να κατεβάσει εμπιστευτικά αρχεία.

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