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Η Dai Nippon Printing (DNP) ανακοίνωσε ότι η Euronext Athens απέρριψε το αίτημα για τη δημιουργία χωριστής γραμμής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Austriacard που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς, έναντι 10 ευρώ ανά μετοχή.

Στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους που αποδέχθηκαν την πρόταση (η περίοδος αποδοχής έληξε στις 21 Αυγούστου 2026) να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους πριν την πλήρωση των αιρέσεων (έως τις 31 Μαρτίου 2027). Η Euronext Athens γνωστοποίησε στις 26 Αυγούστου ότι δεν θα υλοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Αντίθετα, το Χρηματιστήριο της Βιέννης έκανε δεκτό αντίστοιχο αίτημα της Raiffeisen Bank International, επιτρέποντας τη διαπραγμάτευση των προσφερόμενων μετοχών από τις 27 Αυγούστου.

Οι μέτοχοι που διακρατούν τις μετοχές τους μέσω ελληνικού θεματοφύλακα και έχουν υποβάλει δήλωση αποδοχής, μπορούν —εφόσον το επιθυμούν— να επικοινωνήσουν μαζί του για να εξετάσουν τη μεταφορά της θεματοφυλακής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο της Βιέννης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της DNP:

Η Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP») ενημερώνει το κοινό ότι, σε συνέχεια της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς για την απόκτηση του ελέγχου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG («Austriacard») έναντι τιμήματος €10,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου μερίσματος (cum dividend) ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025, βάσει του πληροφοριακού δελτίου που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), υποβλήθηκε αίτημα προς το Euronext Athens για τη χωριστή διαπραγματευσιμότητα των προσφερόμενων μετοχών Austriacard προς πώληση κατά την περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η οποία έληξε στις 21 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την περίληψη της δημόσιας πρότασης και την ενότητα 5.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Το ως άνω αίτημα υποβλήθηκε με σκοπό να παρασχεθεί στους μετόχους της Austriacard που θα έχουν υποβάλει τις δηλώσεις αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η δυνατότητα διάθεσης των μετοχών τους κατόπιν της λήξης της περιόδου αποδοχής, έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις και αιρέσεις βάσει του Πληροφοριακού Δελτίου, ήτοι το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027. Το αίτημα αφορούσε τη δημιουργία χωριστής γραμμής διαπραγμάτευσης για τις προσφερόμενες μετοχές Austriacard προς πώληση (υπό τον αριθμό ISIN AT0000A3UZH4) στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, με έναρξη διαπραγμάτευσης από τις 27 Αυγούστου 2026.

Η DNP ενημερώνει ότι έλαβε στις 26 Αυγούστου 2026 την απάντηση του Euronext Athens, με την οποία το Euronext Athens γνωστοποίησε ότι δεν θα προβεί στην υλοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας χωριστής διαπραγματευσιμότητας των προσφερόμενων μετοχών Austriacard προς πώληση.

Η DNP επισημαίνει ότι η υποβολή του ανωτέρω αιτήματος προς το Euronext Athens έλαβε χώρα κατόπιν υποβολής αντίστοιχης αίτησης από τη Raiffeisen Bank International AG, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής πληρωμών και διακανονισμού της δημόσιας πρότασης και για λογαριασμό της DNP, στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, ήτοι αίτησης προς διαπραγμάτευση των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και προσφέρθηκαν προς πώληση, πριν από την πλήρωση των προϋποθέσεων και αιρέσεων έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο. Οι μετοχές Austriacard που προσφέρθηκαν προς πώληση, οι οποίες πρωτύτερα διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, μπορούν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Βιέννης από τις 27 Αυγούστου 2026.

Οι μέτοχοι της Austriacard που διακρατούν τις μετοχές τους στην Ελλάδα μέσω ελληνικού θεματοφύλακα και έχουν υποβάλει τις δηλώσεις αποδοχής της δημόσιας πρότασης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί του, εφόσον το επιθυμούν, σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής του τόπου θεματοφυλακής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο της Βιέννης.

Η ανακοίνωση της Austriacard:

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026, 03.08.2026 και 26.08.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 26.08.2026 το Euronext Athens απέρριψε το αίτημα για χωριστή διαπραγματευσιμότητα των μετοχών της AUSTRIACARD που προσφέρθηκαν προς πώληση στην Πρόταση (το αίτημα υποβλήθηκε σύμφωνα με την Ενότητα 5.3. του Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς η προϋπόθεση και αίρεση της Ενότητας 4.1.3. δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί πλήρως), επειδή «δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει την εφαρμογή μηχανισμού χωριστής διαπραγματευσιμότητας για τις μετοχές που προσφέρονται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρότασης εξαγοράς». Το αντίστοιχο αίτημα στο Χρηματιστήριο της Βιέννης έχει γίνει αποδεκτό, επομένως οι μετοχές της AUSTRIACARD που προσφέρονται στην Πρόταση, μπορούν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Βιέννης.

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