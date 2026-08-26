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Η Dai Nippon Printing (DNP) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει τη διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς (squeeze-out) για το σύνολο των μετοχών της Austriacard Holdings AG, καθώς η προαιρετική δημόσια πρόταση που υπέβαλε έγινε αποδεκτή σε ποσοστό 96,55%.

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς συνεπάγεται την οριστική διαγραφή των μετοχών της εταιρείας τόσο από το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) όσο και από το Χρηματιστήριο της Βιέννης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

H Dai Nippon Printing Co., Ltd. (ο «Προτείνων») ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σήμερα ότι με βάση το αποτέλεσμα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς για την απόκτηση ελέγχου σύμφωνα με την Ενότητα 25a του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών (Übernahmegesetz) (η «Πρόταση»), η οποία έγινε αποδεκτή σε ποσοστό περίπου 96,55% των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία») και με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της εκκρεμούς προϋπόθεσης και αίρεσης, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου (έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων), σκοπεύει να προχωρήσει στα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αυστριακού νόμου περί δικαιώματος Εξαγοράς (Gesellschafter-Ausschlussgesetz).

Η υλοποίηση της εξαγοράς (squeeze-out) θα οδηγήσει επίσης στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Χρηματιστήριο Euronext Athens.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης:

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026 και 03.08.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 26 Αυγούστου 2026 ανακοίνωση της DNP για τα αποτελέσματα της Πρότασης, μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης/18:00 τοπική ώρα Αθήνας, 35.099.096 μετοχές AUSTRIACARD έχουν προσφερθεί προς πώληση στο πλαίσιο της Πρότασης, αριθμός που αντιπροσωπεύει συμμετοχή περίπου 96,55% στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP έχουν ικανοποιηθεί όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις σύμφωνα με την Ενότητα 4.1. του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός από την έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων (“FDI”) σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία εκκρεμεί.

Με βάση το αποτέλεσμα της Πρότασης και τη συμμετοχή της DNP στην Εταιρεία, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της εκκρεμούς Προϋπόθεσης και Αίρεσης, η DNP ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αυστριακού νόμου περί δικαιώματος Εξαγοράς (Gesellschafter-Ausschlussgesetz). Η υλοποίηση της εξαγοράς (squeeze-out) θα οδηγήσει επίσης στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Euronext Athens. Γίνεται παραπομπή στην Ενότητα 6.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την DNP, η Πρόταση θα διακανονιστεί σύμφωνα με την Ενότητα 5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η προσφερόμενη τιμή της Πρότασης των 10 ευρώ ανά μετοχή AUSTRIACARD θα καταβληθεί συνεπώς στους κατόχους των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση στην Πρόταση το αργότερο εντός 10 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η Πρόταση θα καταστεί άνευ αιρέσεων δεσμευτική, δηλαδή μετά την έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων, μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών αξιών τους.

Τέλος, η DNP σημείωσε ότι σύμφωνα με την Ενότητα 19 παρ. 3 ÜbG, η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί για όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την Πρόταση για τρεις μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων («Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής»). Έτσι, η Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής ξεκινά στις 26 Αυγούστου 2026 και διαρκεί έως και (συμπεριλαμβανόμενη) την 26η Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης /18:00 τοπική ώρα Αθήνας. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την Πρόταση μπορούν να προσφέρουν τις μετοχές τους, με τους ίδιους όρους, κατά τη διάρκεια της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής.

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