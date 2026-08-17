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Ισχυρή εικόνα με έσοδα 544,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 184,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Bally’s Intralot στα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 34%. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Bally’s International Interactive (BII), η ενοποίηση της οποίας πρόσθεσε 377,6 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 132,8 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA, ενώ η δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε να αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό, παρά την αυξημένη φορολογική επιβάρυνση στο online gaming.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε μια περίοδο έντονης επενδυτικής και επιχειρηματικής κινητικότητας για τον Όμιλο, ο οποίος διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά του με νέες συμβάσεις σε Αυστραλία, Χιλή, Ελλάδα και Καναδά, ενώ παράλληλα προωθεί τη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της evoke plc. Σε pro forma βάση, τα έσοδα του ενοποιημένου οργανισμού για το δωδεκάμηνο ανέρχονται σε 1,06 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA σε σχεδόν 400 εκατ. ευρώ, με τον Όμιλο να έχει παράλληλα εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδίου και των εξαγορών του.

Αναλυτικά, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε:

– Έσοδα Ομίλου στα €544,2 εκατ. και Προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) στα €184,8 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2026, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34,0%. Η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την περίοδο.

– Η ενοποίηση της Bally’s International Interactive (‘BII’) προσέθεσε €377,6 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €132,8 εκατ. στο AEBITDA (35,2% περιθώριο AEBITDA).

– Η ανοδική πορεία των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το Β’ τρίμηνο, με το ρυθμό ανάπτυξης σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται σε 11,6% σε σχέση με πέρυσι, από 10,5% κατά το Α’ τρίμηνο, ενώ το NGR ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή πορεία των βασικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

– Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, είχε αντίκτυπο περίπου €34,0 εκατ. κατά το Β’ τρίμηνο. Περίπου το 65% της φορολογικής επιβάρυνσης αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους (βλ. παρακάτω την ανάλυση μεταβολής του AEBITDA από το Α’ στο Β’ τρίμηνο).

– Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1.060,8 εκατ. και AEBITDA €399,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37,7%.

– Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε €287,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €192,3 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και αδιάθετο υπόλοιπο €95,0 εκατ. από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

– Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.618,9 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 4,05x, προσωρινά αυξημένο λόγω της καταβολής κεφαλαιουχικής δαπάνης ύψους €85,0 εκατ. για την άδεια εποπτείας στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

– Τον Απρίλιο του 2026, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την ανάθεση 15ετούς άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς και νέας σύμβασης διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής. Τον Μάιο, ο Όμιλος ανακοίνωσε νέα σύμβαση με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο την επιλογή του ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation).

– Στις 5 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος Bally’s Intralot ανακοίνωσε την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke plc, με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η διαδικασία έγκρισης από τους μετόχους προχωρά μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement), με επόμενο ορόσημο τη Γενική Συνέλευση της evoke plc στις 17 Αυγούστου 2026. Έχει ήδη εξασφαλιστεί πρόθεση στήριξης της συναλλαγής από μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της evoke. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και της έγκρισης των μετόχων.

– Στις 27 Ιουλίου 2026, η Bally’s Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές ύψους 261,8 εκατ. λιρών (ισοδύναμο με περίπου 306,0 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και προορίζεται για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και σκοπών κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των σχεδίων εξαγορών του Ομίλου και της αναχρηματοδότησης λοιπών οφειλών. Η συμφωνία αυτή παρέχει στον Όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία και εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού του σχεδίου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Bally’s Intralot.

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