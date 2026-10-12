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Η Black Friday πέφτει φέτος στις 27 Νοεμβρίου, ωστόσο η περίοδος των εκπτώσεων αναμένεται να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Στην Ελλάδα, πολλές επιχειρήσεις συνηθίζουν πλέον να ενεργοποιούν τις πρώτες προσφορές από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ η ένταση των εκπτώσεων κορυφώνεται την εβδομάδα της Black Friday.

Τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα φυσικά καταστήματα αξιοποιούν την περίοδο για να μειώσουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, μετατρέποντας στην πράξη τη μία ημέρα προσφορών σε μια πολυήμερη ή ακόμη και πολυεβδομαδιαία εμπορική περίοδο.

Από τις ΗΠΑ σε μια παγκόσμια εμπορική «γιορτή»

Η λεγόμενη «Μαύρη Παρασκευή» ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξελίχθηκε σταδιακά σε μία από τις σημαντικότερες ημέρες για το λιανεμπόριο διεθνώς.

Η βασική ιδέα παραμένει απλή: καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις και ειδικές προσφορές, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Αν και αρχικά η Black Friday συνδέθηκε κυρίως με μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και πολυκαταστήματα, με την πάροδο των ετών επεκτάθηκε σχεδόν σε κάθε κατηγορία λιανικής, από ηλεκτρονικά και οικιακές συσκευές μέχρι ένδυση, καλλυντικά και άλλα καταναλωτικά αγαθά.

Πώς γεννήθηκε η Black Friday

Οι ρίζες του θεσμού εντοπίζονται στη Φιλαδέλφεια των δεκαετιών του 1950 και του 1960. Την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, μεγάλα πλήθη καταναλωτών και επισκεπτών κατέκλυζαν το κέντρο της πόλης για αγορές, αλλά και ενόψει του παραδοσιακού αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου Army–Navy, που διεξαγόταν το Σάββατο.

Η τεράστια κίνηση δημιουργούσε κυκλοφοριακό χάος και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης. Οι αστυνομικοί αναγκάζονταν να εργάζονται σε εξαντλητικές βάρδιες, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «Black Friday» για τη δύσκολη αυτή ημέρα.

Από το «κόκκινο» στο «μαύρο»

Μια διαφορετική και ιδιαίτερα διαδεδομένη ερμηνεία για την προέλευση της ονομασίας εμφανίστηκε αρκετά αργότερα, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980.

Σύμφωνα με αυτή, η Black Friday ήταν η περίοδος κατά την οποία οι επιχειρήσεις περνούσαν από τις ζημιές, που παραδοσιακά καταγράφονταν λογιστικά «με κόκκινο», στην κερδοφορία, η οποία αποτυπωνόταν «με μαύρο».

Η συγκεκριμένη εκδοχή βοήθησε στη δημιουργία της σύγχρονης εμπορικής ταυτότητας της ημέρας, καθώς η Black Friday εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για το λιανεμπόριο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στη δυνατότητα να αποκτήσουν σε χαμηλότερη τιμή ένα προϊόν που σχεδίαζαν ήδη να αγοράσουν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ακριβότερες αγορές.

Καθώς, όμως, οι προσφορές ξεκινούν πλέον αρκετές ημέρες ή εβδομάδες πριν από τις 27 Νοεμβρίου, είναι χρήσιμη η παρακολούθηση των τιμών εκ των προτέρων. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να διαπιστώσουν εάν η έκπτωση της Black Friday αντιστοιχεί πράγματι σε ουσιαστική μείωση της τιμής και να αποφύγουν παρορμητικές αγορές.

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