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Η BlackRock προσέλκυσε 205 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας σημαντική αύξηση των εσόδων της, καθώς ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο συμπληρώνει έναν χρόνο από την έναρξη ενός μεγάλου μετασχηματισμού, με στόχο την περαιτέρω επέκτασή του στις ιδιωτικές αγορές, όπου οι προμήθειες είναι υψηλότερες.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρές εισροές 135 δισ. δολαρίων σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) και 66 δισ. δολαρίων σε κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 19% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 15,5 τρισ. δολαρίων.

«Η ζήτηση για κεφάλαια αυξάνεται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία και η BlackRock βρίσκεται ολοένα περισσότερο στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο αυτά τα κεφάλαια κατανέμονται και διαχειρίζονται», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Λάρι Φινκ, στην ανακοίνωση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της BlackRock αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 15,93 δολάρια. Η επίδοση ξεπέρασε σημαντικά τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, η οποία διαμορφωνόταν στα 14,15 δολάρια ανά μετοχή.

Τα μετρητά και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς προσέλκυσαν καθαρές εισροές 31 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια κατέγραψαν εισροές 175 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 159 δισ. δολάρια.

Τον Ιούλιο του 2025, η BlackRock ολοκλήρωσε την εξαγορά της HPS Investment Partners, εταιρείας που ειδικεύεται στην εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων, έναντι 12 δισ. δολαρίων.

Η συναλλαγή αποτέλεσε το τρίτο βήμα μιας σημαντικής επέκτασης του ομίλου, ο οποίος έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στις αγορές μετοχών και ομολόγων, με στόχο να περιορίσει την απόσταση από τους κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων στις ιδιωτικές αγορές.

Τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου είναι τα πρώτα στα οποία τα συγκριτικά στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους περιλαμβάνουν και τις επιδόσεις της HPS.

Η BlackRock απέκτησε την HPS αφού είχε προηγουμένως εξαγοράσει την Global Infrastructure Partners και την Preqin, εταιρεία που εξειδικεύεται στα δεδομένα για τις ιδιωτικές αγορές.

Μέσω αυτών των κινήσεων, η BlackRock επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξή της στις ιδιωτικές αγορές, καθώς και στις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και τεχνολογικής ανάλυσης δεδομένων που προσφέρει σε χρηματοοικονομικούς πελάτες.

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, οι επενδυτές έχουν μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει με περιορισμένο ενθουσιασμό τη μετοχή της BlackRock. Έως και τη συνεδρίαση της Τρίτης, η μετοχή κατέγραφε απώλειες 0,4% από την αρχή του έτους, υποαποδίδοντας σημαντικά έναντι του S&P 500, ο οποίος είχε ενισχυθεί κατά 14% στο ίδιο διάστημα.

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