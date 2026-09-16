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Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη γερμανική εταιρεία εξαρτημάτων αυτοκινήτων Bosch ζήτησαν την Τετάρτη πολιτική παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας στον κλάδο και να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή.

«Ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας μας θα πετύχει μόνο αν διατηρήσουμε την παραγωγή αξίας και τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Φρανκ Ζελ, επικεφαλής του γενικού συμβουλίου εργαζομένων στη μονάδα Mobility της Bosch, που εκπροσωπεί περίπου 70.000 εργαζομένους στη Γερμανία.

Η Bosch μειώνει 13.000 θέσεις εργασίας

Η Bosch προχωρά σε περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας στον βασικό κλάδο της αυτοκίνησης έως το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος απολύσεων στον ευρωπαϊκό κλάδο.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από τον ανταγωνισμό της Κίνας, τους δασμούς και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Ο Ζελ κάλεσε την ΕΕ να θεσπίσει σαφείς κανόνες «Made in EU», ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν τον χρόνο να συνεργαστούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Πίεση από τον κινεζικό ανταγωνισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εμπορικά μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τους χαμηλού κόστους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η BYD και η Chery, οι οποίοι επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη καθώς η εγχώρια αγορά τους επιβραδύνεται.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τον επόμενο μήνα το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης με την Κίνα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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