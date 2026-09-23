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Η Skroutz Last Mile ανακοίνωσε περιστατικό ασφαλείας που αφορά σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό της σύστημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας προς τους πελάτες της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που συνδέονται με αποστολές δεμάτων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας.

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια καθώς, όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

Η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω phishing.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

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