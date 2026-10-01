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Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η αξιοποίηση των δεδομένων αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της ναυτιλίας. Το μήνυμα αυτό κυριάρχησε στο 12ο ShipIT Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ναυτιλιακής και τεχνολογικής κοινότητας.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cyber resilience, η συνδεσιμότητα, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η απανθρακοποίηση και η ανάγκη αξιοποίησης των τεχνολογιών με μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του ο πρόεδρος της AMMITEC, δρ Μάνθος Μαχαίρας (φωτό) το ζητούμενο για τις ναυτιλιακές εταιρείες δεν είναι η υιοθέτηση περισσότερης τεχνολογίας, αλλά η επιλογή των κατάλληλων λύσεων, με ασφάλεια, σωστή διακυβέρνηση και σαφή επιχειρησιακή αξία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ταχύτητα με την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από το στάδιο του πειραματισμού στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η επόμενη πρόκληση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της AMMITEC, είναι η αξιοποίηση του AI με δομή, κανόνες διακυβέρνησης και ανθρώπινη εποπτεία.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκε η δημιουργία του AMMITEC AI Working Group. Πρόκειται για νέα πρωτοβουλία που θα εξετάσει την πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ναυτιλία, τα use cases, το governance και το λεγόμενο shadow AI, δηλαδή τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εργαζομένους χωρίς κεντρικό έλεγχο από την εταιρεία.

Η ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί επίσης στην ανάπτυξη benchmarks, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών εργαλείων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τη ναυτιλιακή αγορά.

Στο 12ο ShipIT Conference συμμετείχαν θεσμικοί εκπρόσωποι, ακαδημαϊκοί και στελέχη ναυτιλιακών και τεχνολογικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκαν ο γενικός γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπυρίδων Παπαγεωργίου, ο πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλειος Δημητριάδης, ο καθηγητής Χρήστος Ξενάκης, ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Στέφανος Κόλλιας, η πρόεδρος της WISTA Hellas, Βιβή Κολιοπούλου, καθώς και ο Γιώργος Ξηραδάκης.

Μέσα από keynote presentations, θεματικά panels και lightning rounds, το συνέδριο ανέδειξε τη νέα προτεραιότητα για τη ναυτιλιακή τεχνολογία: η επιτυχία δεν θα κριθεί από το ποιος διαθέτει τα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, αλλά από το ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με ασφάλεια, ταχύτητα και ουσιαστικό όφελος για τη λειτουργία της εταιρείας.

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