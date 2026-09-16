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Περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ διέθεσε μέσα στο 2025 η Colgate Palmolive για την προβολή και τη διαφήμιση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, ανεβάζοντας παράλληλα πάνω από τα 14 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της τελευταίας διετίας στο εργοστάσιο των Καμινίων.

Η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, με νέα προϊόντα και περισσότερες τηλεοπτικές καμπάνιες, στήριξε την άνοδο των πωλήσεων, απορρόφησε όμως σημαντικό μέρος της βελτίωσης του μικτού κέρδους και του οφέλους από την απουσία νέων προστίμων.

Η αμερικανική πολυεθνική δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω τριών εταιρειών. Η Colgate-Palmolive Εμπορική (Ελλάς) Μονοπρόσωπη ΕΠΕ έχει αναλάβει τη διανομή των προϊόντων, η Colgate-Palmolive (Hellas) Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ λειτουργεί την παραγωγική μονάδα στα Καμίνια και η Colgate-Palmolive Υπηρεσίες (Ελλάς) ΕΠΕ παρέχει διοικητική, λογιστική και οικονομική υποστήριξη σε εταιρείες του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το απλό άθροισμα των κύκλων εργασιών τους ανήλθε σε 115,95 εκατ. ευρώ, από 112,49 εκατ. ευρώ το 2024. Δεν αποτελεί, ωστόσο, ενοποιημένο μέγεθος, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές ενδοομιλικές συναλλαγές.

Η εμπορική

Η εμπορική εταιρεία, με γενική διευθύντρια της Colgate-Palmolive Hellas τη Ρενέτα Παπακαμμένου, δίνει την καθαρότερη εικόνα για την πορεία των προϊόντων του ομίλου στην ελληνική αγορά. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 3,4%, στα 88,33 εκατ. ευρώ από 85,43 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού ενισχύθηκαν κατά 5,9%, στα 5,69 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 4,5%, στα 25,60 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να βελτιώνεται στο 28,99% από 28,68%.

Η εταιρεία πέρασε ταυτόχρονα σε πιο επιθετική εμπορική πολιτική. Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 22,1%, φθάνοντας τα 12,30 εκατ. ευρώ από 10,08 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί σχεδόν στο 14% των καθαρών πωλήσεων και στο 48% του μικτού κέρδους.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσιοποιήθηκαν, η αύξηση προήλθε από τις περισσότερες τηλεοπτικές διαφημίσεις για νέα προϊόντα και την επανατοποθέτηση υφιστάμενων σειρών. Το 2025 λανσαρίστηκαν ή ανανεώθηκαν, μεταξύ άλλων, προϊόντα Colgate Total, Max White, Max Fresh και elmex, η σειρά Ajax Power Foam, νέοι κωδικοί Palmolive και Sanex, καθώς και προϊόντα Soupline.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,1%, στα 3,08 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη προ φόρων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 3,30 εκατ. ευρώ, καθώς τα χρηματοοικονομικά έσοδα υποχώρησαν. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 6,4%, στα 2,54 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, η εμπορική εταιρεία αύξησε το προσωπικό της σε 43 από 39 εργαζομένους. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού ενισχύθηκαν κατά 16,4%, στα 2,92 εκατ. ευρώ, ενώ οι μισθοί και τα ημερομίσθια αυξήθηκαν κατά 20%, στα 2,26 εκατ. ευρώ.

Τα πρόστιμα

Το 2024 η εμπορική εταιρεία είχε επιβαρυνθεί με φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις περίπου 1,75 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονταν καταλογισμός 526.474 ευρώ έπειτα από έλεγχο για τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμοζόταν στην οδοντόκρεμα και στο οδοντικό εναιώρημα Duraphat, καθώς και δύο πρόστιμα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ύψους 672.000 και 535.000 ευρώ, για την εφαρμογή του ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους σε είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης.

Το τελευταίο πρόστιμο, το οποίο είχε κοινοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2024, εξοφλήθηκε τον Ιούλιο του 2025. Στα αποτελέσματα του 2025 δεν καταγράφηκε νέα αντίστοιχη επιβάρυνση.

Η παραγωγή

Στην παραγωγική δραστηριότητα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,5%, στα 23,27 εκατ. ευρώ, παρά τη μικρή κάμψη των συνολικών ποσοτήτων. Τα έσοδα προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αμοιβή για τη βιομηχανοποίηση προϊόντων για λογαριασμό της Colgate-Palmolive Europe Sàrl, η οποία συγκεντρώνει στη Βασιλεία τις στρατηγικές αποφάσεις και τους επιχειρηματικούς κινδύνους του ομίλου στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο στα Καμίνια παρήγαγε 81.599 τόνους υγρών καθαριστικών και απορρυπαντικών, 1.036 τόνους απολυμαντικών και 40.899 τόνους μαλακτικών ρούχων, καθώς και 124,45 εκατομμύρια πλαστικές φιάλες. Οι συνολικές ποσότητες υγρών προϊόντων μειώθηκαν περίπου κατά 2,2%, κυρίως λόγω της κάμψης κατά 4,8% στα μαλακτικά. Η παραγωγή κατευθύνεται στην ελληνική αγορά και σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής.

Παρά τη χαμηλότερη παραγωγή, η αμοιβή βιομηχανοποίησης αυξήθηκε κατά 1,6%, στα 23,20 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 3,1%, στα 5,16 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 6,2%, στα 4,15 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις

Η παραγωγική εταιρεία πραγματοποίησε το 2025 επενδύσεις 6,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, 1,04 εκατ. ευρώ προσθήκες και βελτιώσεις στη μονάδα πλαστικών και 1,09 εκατ. ευρώ κτιριακές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

Μαζί με τις επενδύσεις 8,27 εκατ. ευρώ του 2024, το πρόγραμμα της διετίας ξεπέρασε τα 14,4 εκατ. ευρώ. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση σχεδόν διπλασιάστηκαν, στα 7,68 εκατ. ευρώ από 3,98 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι σημαντικό μέρος των έργων παρέμενε σε εξέλιξη στο τέλος του 2025.

Το προσωπικό της παραγωγικής μονάδας μειώθηκε σε 135 από 138 εργαζομένους. Συνολικά οι τρεις ελληνικές εταιρείες απασχολούσαν κατά μέσο όρο 195 άτομα, έναντι 194 το 2024, καθώς η μείωση στην παραγωγή υπερκαλύφθηκε από την ενίσχυση της εμπορικής εταιρείας.

Οι υπηρεσίες

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 5,2%, στα 4,34 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από υπηρεσίες προς συνδεδεμένες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 5,46% από 5,18%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στις 181.474 ευρώ από 193.399 ευρώ. Το προσωπικό παρέμεινε σταθερό στα 17 άτομα.

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι εκτεταμένες. Μόνο η εμπορική ΕΠΕ κατέγραψε αγορές και έξοδα 67,78 εκατ. ευρώ από εταιρείες του ομίλου, εκ των οποίων 64,84 εκατ. ευρώ αφορούσαν την Colgate-Palmolive Europe Sàrl. Επιπλέον, οι τρεις ελληνικές εταιρείες είχαν στο τέλος του 2025 συνολικές απαιτήσεις περίπου 11,83 εκατ. ευρώ από το European Treasury Center, μέσω του οποίου ο όμιλος διαχειρίζεται τη ρευστότητά του.

Οι διανομές

Μέσα στο 2025 η εμπορική εταιρεία διένειμε μέρισμα 1,5 εκατ. ευρώ προς την παραγωγική ΑΒΕΕ και προτείνει νέα διανομή ίδιου ύψους. Η παραγωγική εταιρεία κατέβαλε μέρισμα 3,5 εκατ. ευρώ προς τον μέτοχό της και προτείνει τη διανομή ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025. Η εταιρεία υπηρεσιών δεν προχωρά σε διανομή.

Για την τρέχουσα χρήση οι διοικήσεις των τριών εταιρειών δεν παρέχουν αριθμητική πρόβλεψη για πωλήσεις, παραγωγή ή κερδοφορία. Αναφέρουν μόνο ότι η υφιστάμενη εταιρική δομή και οι ενδοομιλικές συμβάσεις θα συνεχιστούν και το 2026. Στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 4 Αυγούστου 2026, δηλώνεται επίσης ότι δεν είχαν προκύψει σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης.

Διεθνώς

Η δημοσιοποίηση των ελληνικών επιδόσεων συμπίπτει με τις πληροφορίες ότι η μητρική εξετάζει αλλαγές στο διεθνές χαρτοφυλάκιό της. Σύμφωνα με το Reuters, η Colgate-Palmolive συνεργάζεται με την Goldman Sachs για την πιθανή πώληση των σημάτων μαζικής προσωπικής φροντίδας Softsoap, Irish Spring και Speed Stick, με το συνολικό τίμημα να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια.

Η διαδικασία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και τα συγκεκριμένα σήματα δεν έχουν ουσιαστική οργανωμένη παρουσία στην Ελλάδα. Εντάσσεται, ωστόσο, στην ευρύτερη αναδιάταξη του διεθνούς κλάδου καταναλωτικών αγαθών, στον οποίο η Unilever έχει ήδη προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερης κλίμακας αλλαγές. Για την Colgate-Palmolive η πιθανή αποεπένδυση δείχνει μεγαλύτερη συγκέντρωση στις ισχυρότερες δραστηριότητές της, με αιχμή τη στοματική φροντίδα και τη διατροφή κατοικίδιων.

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