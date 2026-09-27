Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να αλλάζει τον χάρτη των μεγάλων επενδύσεων σε data centers στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, καθώς εγκαταστάσεις που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπίζονταν αποκλειστικά ως κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές βρίσκονται πλέον εκτεθειμένες σε στρατιωτικά πλήγματα. Οι επιθέσεις έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές και διακοπές υπηρεσιών, ενώ αναγκάζουν τις Big Tech να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα επόμενα μεγάλα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης στον Κόλπο.

Η περιοχή είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για την ανάπτυξη υποδομών AI, χάρη στην αφθονία ενέργειας, τις διαθέσιμες εκτάσεις και τα μεγάλα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια.

Amazon, Google, Microsoft, OpenAI και άλλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι έχουν επεκτείνει σημαντικά την παρουσία τους, παρέχοντας μικροτσίπς, cloud υποδομές και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πολεμική σύγκρουση, ωστόσο, έχει προσθέσει έναν νέο παράγοντα κινδύνου: οι ίδιες οι εγκαταστάσεις μπορούν πλέον να αποτελέσουν στόχο ή να υποστούν παράπλευρες ζημιές από στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πλήγματα και προβλήματα στα data centers

Εγκαταστάσεις data centers της AWS στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πληγεί από ιρανικά drones ή έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις σε κοντινές περιοχές. Πρόκειταιγια τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις στις οποίες αμερικανικό data center επηρεάζεται άμεσα από στρατιωτική σύγκρουση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν ανακοινώσει επίσης ότι έπληξαν data center της Oracle στο Ντουμπάι. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφεραν από την πλευρά τους ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από συντρίμμια και όχι από απευθείας πλήγμα.

Οι συνέπειες δεν περιορίστηκαν στις υλικές ζημιές. Μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της AWS στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφηκαν δομικές ζημιές, διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα από νερό, μετά την ενεργοποίηση συστημάτων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν βασικές υπηρεσίες cloud.

Ακόμη και έξι μήνες αργότερα, προβλήματα παραμένουν. Σε μία από τις τρεις ζώνες υπηρεσιών της AWS που επηρεάστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η εταιρεία ανέφερε ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκαταστήσει την πρόσβαση σε ορισμένους πόρους και δεδομένα.

Στο επίκεντρο οι τεράστιες επενδύσεις AI

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσονται τα data centers στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή αντιπροσώπευε περίπου 3% της παγκόσμιας ενεργής δυναμικότητας το 2026, ωστόσο οι επενδύσεις αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

Τον Αύγουστο, η εγκατεστημένη δυναμικότητα στην περιοχή έφθανε τα 1,6 γιγαβάτ, ενώ άλλα 2,6 γιγαβάτ βρίσκονταν υπό ανάπτυξη και 13,8 γιγαβάτ περιλαμβάνονταν στον σχεδιασμό. Με βάση τα υφιστάμενα σχέδια, η δυναμικότητα της Μέσης Ανατολής αναμένεται να τετραπλασιαστεί έως το 2030.

Παρά τον πόλεμο, οι μεγάλες επενδύσεις δεν εγκαταλείπονται. Η Microsoft έχει επαναβεβαιώσει το σχέδιό της να διαθέσει πάνω από 15 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το τέλος του 2029, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 5,5 δισ. δολαρίων για την επέκταση υποδομών AI και cloud.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AWS Ματ Γκάρμαν δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία παραμένει «εξαιρετικά αισιόδοξη» για τις συνεργασίες και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση δεν αλλάζει ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Από τα γιγαντιαία campus στα αποκεντρωμένα data centers

Εκείνο που αλλάζει περισσότερο είναι ο τρόπος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το UAE-US AI Campus στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένα ενιαίο campus ισχύος 5 γιγαβάτ και έκτασης περίπου 10 τετραγωνικών μιλίων.

Η πρώτη φάση, με την ονομασία Stargate UAE, έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ο σχεδιασμός αναπροσαρμόζεται. Αντί για μία τεράστια συγκεντρωμένη εγκατάσταση, το έργο αναμένεται να αναπτυχθεί μέσω data centers σε διαφορετικές τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ένα μόνο στρατιωτικό πλήγμα να προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες.

Παράλληλα εξετάζονται πολύ αυστηρότερα μέτρα φυσικής προστασίας. Κρίσιμες εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα ενδέχεται να κατασκευαστούν μέσα σε βουνά ή υπόγεια, ενώ μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνονται υλικά ανθεκτικά στις εκρήξεις και ακόμη και συστήματα αεράμυνας.

Ο πόλεμος, επομένως, δεν φαίνεται να σταματά την επέκταση των υποδομών AI στη Μέση Ανατολή. Αλλάζει όμως ριζικά τις προδιαγραφές τους, προσθέτοντας πλέον τη στρατιωτική προστασία και τη γεωγραφική διασπορά στους βασικούς παράγοντες σχεδιασμού των επόμενων data centers.

Διαβάστε ακόμη

Τα δύο πλοία που ανοίγουν τον δρόμο για τη γεώτρηση ExxonMobil – Energean το 2027 στο Ιόνιο

Αναπτυξιακός νόμος: Επενδύσεις 3,1 δισ. ευρώ για δουλειές στην Περιφέρεια

Νέο περιστατικό ασφαλείας: AI agents της OpenAI «σάρωσαν» 16.000 φορές ιστοσελίδα του ΟΗΕ και παρέκαμψαν περιορισμούς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ