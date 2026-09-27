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Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve θα πρέπει να διατηρήσουν «ανοιχτό μυαλό» όσον αφορά την πορεία των επιτοκίων, καθώς τα οφέλη στην παραγωγικότητα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την απορρύθμιση μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Μπέσεντ τοποθέτησε τις δηλώσεις του στο πλαίσιο μιας αμερικανικής οικονομίας η οποία, όπως υποστήριξε, αναπτύσσεται ισχυρά υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέρει χάρη στις φορολογικές μειώσεις και την απορρύθμιση. Την ίδια στιγμή, όμως, οι υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν επιβαρύνουν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς, τον οποίο επέλεξε ο Τραμπ για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, γνωρίζει πολύ καλά ότι η αμερικανική οικονομία καταγράφει βελτιώσεις αντίστοιχες, «αν όχι μεγαλύτερες», με εκείνες της περιόδου κατά την οποία ο Άλαν Γκρίνσπαν ήταν επικεφαλής της Fed, στη διάρκεια της έκρηξης του διαδικτύου τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News.

Ο Γκρίνσπαν «άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν», είπε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι «το διοικητικό συμβούλιο και όσοι ψηφίζουν στη Fed θα πρέπει να έχουν ανοιχτό μυαλό, επειδή, για ακόμη μία φορά, υπάρχει η διάσταση της απορρύθμισης».

Ο πόλεμος στο Ιράν και η πίεση στον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός φέτος έχει δεχθεί πιέσεις από τις τιμές-ρεκόρ στο ντίζελ και τη βενζίνη, οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και τις ουκρανικές επιθέσεις στην ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει προκαλέσει ευρύτερες επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο και κατά 2,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Fed υπό τον Γουόρς αύξησε το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά από το 2023.

Ο Μπέσεντ, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ιδιαίτερα ήπιος και μάλιστα «έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες».

Η τοποθέτησή του ενισχύει το επιχείρημα ότι η Fed δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια, αλλά να συνυπολογίσει τις πιθανές επιδράσεις που θα έχουν στην παραγωγικότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη και η απορρύθμιση της οικονομίας.

Μπέσεντ: Σύντομα σταματά το ιρανικό πετρέλαιο προς την Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Κίνας στον πόλεμο με το Ιράν, εκτιμώντας ότι οι παραδόσεις ιρανικού πετρελαίου προς το Πεκίνο θα σταματήσουν σύντομα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε την πίεση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, την ώρα που οι ΗΠΑ επιδιώκουν συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Η Κίνα έχει μειώσει σημαντικά οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ιράν», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι απομένουν «μόλις 15 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου στη θάλασσα».

«Πιθανότατα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα πραγματοποιήσουν την τελευταία παράδοση πετρελαίου στην Κίνα και στη συνέχεια δεν θα έχουν τίποτα», πρόσθεσε.

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