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Μειώσεις φόρου για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει από το 2027 το νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων, ωστόσο οι ελαφρύνσεις δεν αφορούν το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων. Η εφαρμογή τους συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ αρκετές κατηγορίες επαγγελματιών δεν θα δουν αλλαγές στο φορολογικό τους βάρος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία μειώνει τους συντελεστές για συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος, αλλά και οι πρόσθετες ελαφρύνσεις που προβλέπονται για νέους επαγγελματίες και φορολογούμενους με παιδιά.

Παράλληλα, το σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης για τους επαγγελματίες δεν καταργείται, αλλά τροποποιείται μερικώς, καθώς οι παρεμβάσεις αφορούν μόνο συγκεκριμένες επιβαρύνσεις του υφιστάμενου μηχανισμού.

Πώς αλλάζει η φορολογία για τους αυτοαπασχολούμενους

Η βασική αλλαγή αφορά τη φορολογική κλίμακα για όσους εμφανίζουν καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ.

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει στο 9%, ενώ για το τμήμα εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ μειώνεται από 22% σε 20%. Αντίστοιχα, για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής υποχωρεί από 28% σε 26%.

Η μείωση αυτή δημιουργεί μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς αφορά επαγγελματίες που βρίσκονται στα υψηλότερα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας.

Το ύψος της ελάφρυνσης διαφοροποιείται επίσης ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Για επαγγελματίες άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, το όφελος κυμαίνεται από 100 έως 1.600 ευρώ, ενώ για όσους έχουν ένα παιδί φτάνει από 200 έως 2.000 ευρώ.

Για φορολογούμενους με δύο παιδιά η μείωση μπορεί να διαμορφωθεί από 300 έως 2.400 ευρώ, ενώ για τρίτεκνους το όφελος μπορεί να ανέλθει έως και 3.300 ευρώ.

Περισσότερα κίνητρα για τους νέους επαγγελματίες

Ξεχωριστή μεταχείριση προβλέπεται για τους νεότερους αυτοαπασχολούμενους, με στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας.

Για επαγγελματίες έως 25 ετών, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται και φτάνει τα 20.000 ευρώ. Παράλληλα, για την ηλικιακή ομάδα από 26 έως 30 ετών, το τμήμα εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή μόλις 9%.

Για υψηλότερα εισοδήματα, ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η βασική φορολογική κλίμακα.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στις ελαφρύνσεις

Οι νέες ρυθμίσεις δεν ενεργοποιούνται αυτόματα για όλους τους επαγγελματίες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η φορολογική συνέπεια.

Στην κατηγορία των συνεπών επαγγελματιών εντάσσονται όσοι έχουν ολοκληρώσει τη διαβίβαση των στοιχείων τους στο myDATA, έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών και δεν έχουν καταγράψει φορολογικές ή εργατικές παραβάσεις.

Αντίθετα, εκτός των ελαφρύνσεων παραμένουν όσοι:

δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές,

δεν διαβιβάζουν σωστά τα παραστατικά τους στο myDATA,

έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Τα τεκμήρια παραμένουν σε ισχύ

Παρά τις αλλαγές, η βασική αρχή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν αλλάζει.

Η νέα ρύθμιση δεν καταργεί το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό ούτε τον μηχανισμό των προσαυξήσεων λόγω παλαιότητας της δραστηριότητας.

Η διαφοροποίηση αφορά μόνο τα δύο πρόσθετα κριτήρια που σχετίζονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία, τα οποία δεν θα εφαρμόζονται στους επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις συνέπειας.

Έτσι, ακόμη και όσοι επωφεληθούν από το νέο πλαίσιο δεν απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό σύστημα, αλλά από μέρος των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου έρχεται αργότερα

Ξεχωριστή αλλαγή αφορά την προκαταβολή φόρου, η οποία μειώνεται από 55% σε 50%.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ελάφρυνση δεν θα φανεί άμεσα στις δηλώσεις του 2027. Θα εφαρμοστεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2028 και θα αφορά τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2027.

Για τα εισοδήματα του 2026 η προκαταβολή φόρου παραμένει στο 55%.

Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται ήδη από τα τεκμήρια

Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών που ήδη εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα έτη, οι αγρότες, όσοι εργάζονται με μπλοκάκι έως τρεις εργοδότες, οι επαγγελματίες με αναπηρία 80% και άνω, καθώς και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με έως δύο εταιρείες.

Για όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες, το τεκμαρτό σύστημα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του τρόπου προσδιορισμού του εισοδήματος.

Οι τελικές λεπτομέρειες των παρεμβάσεων αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τη νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Μέχρι τότε, τα όρια και οι επιμέρους προβλέψεις παραμένουν υπό την αίρεση πιθανών αλλαγών.

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